Rund 40 Anfragen und Beschwerden sind seit 1. September bei der AK Steiermark gelandet. So versuchte ein Produktionsbetrieb einen "Freibrief" für Feiertagsarbeit zu erwirken. Nicht nur das.

Pesserl, Schneeberger © kk

Das "neue Gesetz hat den Praxistest nicht bestanden", holt AK-Präsident Josef Pesserl am Mittwoch in Graz aus. Flankiert von AK-Experten Karl Schneeberger wird von "30 bis 40 Anfragen und Beschwerden" seit dem 1. September berichtet. In puncto Arbeitszeit wären es früher nur "50 bis 60 Fälle jährlich" gewesen.