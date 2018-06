Jetzt weiterlesen mit Kleine Zeitung Plus

Facebook

Google+

Twitter

WhatsApp

Seite per E-Mail senden

Seite drucken

Schriftgröße größer

Schriftgröße kleiner

Die Nervosität im Landesschulrat ist groß © Ballguide/Pajman

Es scheint so zu kommen, wie es kommen musste. Die Postenbesetzung für die zweite Führungsebene im steirischen Landesschlurat hat sich zu einem Rennen um politischen Einfluss auf die Behörde ausgewachsen. Wie berichtet, wird der Landesschulrat derzeit – wie durch die Bildungsreform vorgesehen – zur Bildungsdirektion umgebaut, was eine neue Organisationsstruktur erfordert. Bereits geregelt ist die oberste Leitungsebene, die mit Bildungsdirektorin Elisabeth Meixner (ÖVP) besetzt ist. Darunter geht es nun um die pädagogischen und die administrativen Agenden – und da bahnt sich eine Überraschung an.

Mit der Anmeldung stimme ich den Allgemeinen Nutzungsbedingungen einschließlich der darin geregelten Datenverwendung zu. Jetzt anmelden Der Newsletter ist kostenlos und jederzeit abbestellbar.