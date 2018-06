Facebook

Google+

Twitter

WhatsApp

Seite per E-Mail senden

Seite drucken

Schriftgröße größer

Schriftgröße kleiner

2016 jettet gleich die ganze Landesregierung nach Brüssel. © Bernd Hecke

Sie reisen zu Konferenzen, internationalen Projekten mit Vorbildwirkung für die Steiermark oder weil sie im Europäischen Ausschuss der Regionen vertreten sind. Bisweilen sind sie so viel unterwegs, dass man im Landhaus hinter vorgehaltener Hand schon einmal über das „Reisebüro Landesregierung“ witzelt. Der Klub der FPÖ wollte in einer Anfrage wissen, wie viele "Flugmeilen" die Landesregierung in der laufenden und in der letzten Landtagsperiode gesammelt hat. Die Beantwortung aus dem Personalressort des zuständigen Landesrates Christopher Drexler (ÖVP) ist eine Bilanz über Vielflieger und Stubenhocker.

Mit der Anmeldung stimme ich den Allgemeinen Nutzungsbedingungen einschließlich der darin geregelten Datenverwendung zu. Jetzt anmelden Der Newsletter ist kostenlos und jederzeit abbestellbar.