Trüb und deutlich kühler wird es am Dienstag © A. W. Tengg

1. Das 2-Tage-Wetter für Graz



Der Dienstag bringt überwiegend bewölktes Wetter. In den Morgenstunden kann es noch Regenschauer geben. Der Wind weht mäßig bis lebhaft aus Nordwest. Das Temperaturniveau ist deutlich tiefer als an den Vortagen. Mehr als 13 Grad sind nicht zu erwarten. Ab Mittag bessert sich das Wetter, wobei es Richtung Süden nur wenig Sonne geben wird. Der Wind lässt in der zweiten Tageshälfte deutlich nach.

Am Mittwoch präsentiert sich das Wetter voraussichtlich wechselhaft. Sonnenschein gibt es voraussichtlich am Vormittag, in der zweiten Tageshälfte zeigen sich wieder mehr Wolken am Himmel. Der Wind kommt aus südlichen Richtungen und weht mäßig. Es wird wieder milder, die Höchsttemperaturen liegen um 20 Grad.

2. Allergikerwetter und Luftgüte

Aufgrund der Wetterlage bleibt die Luftqualität weiterhin gut. Es gibt teils hohe Belastungen durch Gräser- und Baumpollen.

3. Was sich auf den Straßen abspielt

Aktuelle Fahrgastinformationen für Bus und Bim finden Sie hier.

Alte Poststraße/Reininghausgründe: Weiterhin GESPERRT: Alte Poststraße im Bereich Eggenberger Straße bis Reininghausstraße; Neuverlegung einer Schienentrasse von der Eggenberger Straße bis zum Gelände der ehemaligen Hummelkaserne; Totalsperre inkl. Kreuzung Eckertstraße / Köflachergasse bis Reininghausstraße bis Dezember 2020! Großräumige Umfahrung über Gaswerkstraße / Eggenberger Allee, bzw. Kärntner Straße - Eggenberger Gürtel.

Weiterhin GESPERRT: Alte Poststraße im Bereich Eggenberger Straße bis Reininghausstraße; Neuverlegung einer Schienentrasse von der bis zum Gelände der ehemaligen Hummelkaserne; Totalsperre inkl. Kreuzung Eckertstraße / Köflachergasse bis Reininghausstraße bis Dezember 2020! Großräumige Umfahrung über Gaswerkstraße / Eggenberger Allee, bzw. Kärntner Straße - Eggenberger Gürtel. In der Andreas-Hofer-Straße wird (Bereich Vinzenzgasse bis Alte Poststraße): Fernwärme - Neuverlegung von 20.04. bis 29.05.;

wird (Bereich Vinzenzgasse bis Alte Poststraße): Fernwärme - Neuverlegung von 20.04. bis 29.05.; Am Bahnhofgürtel im Bereich Peter-Tunner-Gasse / Kalvariengürtel kommt es in Nachtarbeit 20.30 - 05.30 Uhr zur Spurzusammenlegung bis 05.06.

im Bereich Peter-Tunner-Gasse / Kalvariengürtel kommt es in Nachtarbeit 20.30 - 05.30 Uhr zur Spurzusammenlegung bis 05.06. Totalsperre der Brauhausstraße (Bereich Wetzelsdorfer Straße bis HNr. 51) bis Dezember 2020;

(Bereich Wetzelsdorfer Straße bis HNr. 51) bis Dezember 2020; In der Fröhlichgasse im Bereich Raiffeisenstraße bis Neuholdaugasse kommt es zu punktuellen Spurumlegungen bis zum 31.05.

im Bereich Raiffeisenstraße bis Neuholdaugasse kommt es zu punktuellen Spurumlegungen bis zum 31.05. In der Girardigasse (Bereich Gleisdorfer Gasse bis Opernring)

entfallen bei Spurumlegung sämtliche Parkplätze bis zum 29.05.

(Bereich Gleisdorfer Gasse bis Opernring) entfallen bei Spurumlegung sämtliche Parkplätze bis zum 29.05. In der Lagergassse im Bereich Sturzgasse bis Puntigamer Straße Sperre "ausgenommen Zufahrt und Radfahrer" im Rahmen des Neubaues des westseitigen Murradweges und des Murkraftwerks;

im Bereich Sturzgasse bis Puntigamer Straße Sperre "ausgenommen Zufahrt und Radfahrer" im Rahmen des Neubaues des westseitigen Murradweges und des Murkraftwerks; Auf der Liebenauer Hauptstraße gibt es im Bereich Engelsdorfer Straße bis Leberackerweg wegen Sanierungsarbeiten von 09.03. - 15.05. eine Postenregelung bei Nichtaufrechterhaltung von 2 Fahrspuren.

gibt es im wegen Sanierungsarbeiten von 09.03. - 15.05. eine Postenregelung bei Nichtaufrechterhaltung von 2 Fahrspuren. Sperre der Macherstraße / Pesendorferweg (Bereich Ragnitzstraße bis Pesendorfweg Ende) bis zum 22.05.

(Bereich Ragnitzstraße bis Pesendorfweg Ende) bis zum 22.05. Spurum- und Zusammenlegung in der Peter-Tunner-Gasse

im Bereich Bahnhofgürtel bis Lastenstraße bis zum 05.06.

im Bereich Bahnhofgürtel bis Lastenstraße bis zum 05.06. Postenregelung tägl. ab 8.10 Uhr in der Radegunder Straße 172 bis 25.05.

bis 25.05. Am Schönaugürtel (Bereich Neuholdaugasse inkl. Bertha-von-Suttner-Friedensbrücke) kommt es wegen einer Schienensanierung zur Spurzusammenlegung in beide Fahrtrichtungen. Die Einfahrten in die Neuholdaugasse (Richtung Norden und Süden) sind bis Anfang Mai nur mittels Rechtsabbieger möglich.

(Bereich Neuholdaugasse inkl. Bertha-von-Suttner-Friedensbrücke) kommt es wegen einer Schienensanierung zur Spurzusammenlegung in beide Fahrtrichtungen. Die Einfahrten in die Neuholdaugasse (Richtung Norden und Süden) sind bis Anfang Mai nur mittels Rechtsabbieger möglich. Spurumlegungen in der Straßganger Straße im Bereich Weblinger Straße (inkl. Kreuzung) bis Kärntner Straße zwischen

11.05. und 11.07.

im Bereich (inkl. Kreuzung) bis Kärntner Straße zwischen 11.05. und 11.07. In der Waagner-Biro-Straße / Asperngasse / Daungasse

gibt es wegen der Straßenbahn-Anbindung im Bereich Peter-Tunner-Gasse bis Eggenberger Straße bis Ende des Jahres eine Einbahnführung in Fahrtrichtung Süden; Umleitung in Fahrtrichtung Nord über die Alte Poststraße (auch Radfahrer!);

4. Graz muss kompletten Investitionsstopp verhängen

Die Situation ist paradox. "Einerseits sollen und wollen wir als Kommune investieren, um die angeschlagene Wirtschaft anzukurbeln", sagt Finanzstadtrat Günter Riegler (ÖVP). "Andererseits sagt die Landesaufsicht, wir müssen sparen." Jetzt drückt Riegler die Stopptaste und verhängt einen kompletten Investitionsstopp für alle Neuprojekte, wie er auf Anfrage der Kleinen Zeitung bestätigt. Das entsprechende Gemeinderatsstück soll am Donnerstag beschlossen werden. Die Opposition lässt kein gutes Haar an diesem Schritt. Das notwendige neue Budget für 2020 kommt wegen der Corona-Hilfe des Bundes nicht im Juni, sondern erst im Herbst. Bis dahin gilt der Investitionsstopp. Das neue Budget ist nötig, weil der Stadt Graz heuer gut 100 Millionen Euro wegbrechen. Die Bundesregierung lässt die Kommunen weiter warten, in welcher Höhe der Einbruch bei der Kommunalsteuer und den Ertragsanteilen abgefedert wird. Für Aufregung sorgt der Umstand, dass laut Ministerium Unternehmen, die "mehrheitlich im Eigentum der öffentlichen Hand" sind, leer ausgehen.

5. Debatte um Verkehrswende: Das sagen die Parteien

"Graz ist reif für die Verkehrswende", so lautet der Untertitel der aktuellen Serie in der Kleinen Zeitung. Das sehen auch unzählige Leser in Kommentaren zu den Online-Artikeln unserer Serie und in Leserbriefen an die Redaktion so. Auch die Rathaus-Politik sieht die Dringlichkeit des Themas - in unterschiedlichen Schattierungen. Dass Graz sich nach dem Lockdown nicht mit Vollgas zurück zur Staustadt wandeln soll, ist vielen ein Anliegen. Auch die Raum-Umverteilung zugunsten aktiver Mobilität statt Autoverkehr ist für die Parteien ein Thema. Mehr Platz für Menschen - ein Motto, das in Graz schon in den 1980ern belebt hat, kommt so im Grazer Rathaus wieder aufs Tapet.

6. Ärger über Müllberge im Stadtpark

Stadtparkwiesen, übersät mit leeren Bierdosen und Bierflaschen, überquellende Abfallkübel mit Müll rundherum, Tschikstummel und andere unschöne Dinge verstreut im Stadtpark - es war kein schönes Bild, dass sich einer Spaziergängerin Samstagfrüh im Grazer Stadtpark bot. Bei der Holding Graz kennt man die Situation. "Diese Stadtparkproblematik haben wird alle Jahre wieder", so Gerald Pichler, Sprecher der Holding Graz. In den letzten Tagen sei wieder mehr Mist im Stadtpark und auch in anderen Grünanlagen achtlos weggeworfen worden. Ein weiteres Phänomen: Volle Müllsäcke werden in der Stadt neben Mistkübel im öffentlichen Raum hingestellt. Grundsätzlich gebe es jedenfalls genügend Abfallkübel.



7. Noch Fragen?