Zum Staatsfeiertag: Der Mai beginnt für Kinder in Graz mit geöffneten Spielplätzen © A. W. Tengg

1. Das Zwei-Tage-Wetter für Graz



Am Donnerstag dürfte es vor der nächsten Kaltfront föhnig und zeitweise sonnig sein. In den Abendstunden steigt das Schauerpotenzial dann zunehmend. Die Höchsttemperaturen bewegen sich um 22 Grad.

Am Staatsfeiertag ziehen die Regenschauer der Kaltfront nach Südosten ab. Am Vormittag lockert es auf, dann bilden sich dichtere Quellwolken und erneut sind lokal einzelne Regenschauer möglich. Die Tagesmaxima liegen um 18 Grad.

2. Allergikerwetter und Luftgüte

An der guten Luftgütesituation ändert sich vorerst nichts. Es gibt nur geringe Belastungen durch Pollen.

3. Was sich auf den Straßen abspielt

Die Baustellen in Graz kommen langsam wieder in Fahrt: ein Update.

Alte Poststraße/Reininghausgründe: Weiterhin GESPERRT: Alte Poststraße im Bereich Eggenberger Straße bis Reininghausstraße; Neuverlegung einer Schienentrasse von der Eggenberger Straße bis zum Gelände der ehemaligen Hummelkaserne; Totalsperre inkl. Kreuzung Eckertstraße / Köflachergasse bis Reininghausstraße bis Dezember 2020! Großräumige Umfahrung über Gaswerkstraße / Eggenberger Allee, bzw. Kärntner Straße - Eggenberger Gürtel.

4. Die Pläne für die Grazer (Frei-)Bäder

Die Spielplätze in Graz werden wieder geöffnet. Die Sperren der öffentlichen Spielplätze werden im Laufe des Donnerstags aufgehoben, sodass die Flächen ab 1. Mai wieder benützbar sind. Laut Bürgermeister-Sprecher Christian Köberl wird man mithilfe einer "kleinen Infokampagne" und möglicherweise mit Plakaten auf gängige Verhaltensregeln aufmerksam machen. "Auch in diesem Bereich geht es mehr denn je um Eigenverantwortung. Dass etwa die Eltern oder Begleitpersonen die Geräte und Stangen am Spielplätz selbst reinigen." Auch ein Teil der Bezirkssportplatzanlagen wird zum Staatsfeiertag wieder freigegeben: Geöffnet werden Tennisplätze, Tischtennisanlagen und Fitnessparcours im Freien, wie Sportstadtrat Kurt Hohensinner und Thomas Rajakovics, Leiter des städtischen Sportamtes verraten. Der Rest soll ab Mitte Mai folgen.

5. Ohne Maske keine Fahrt

Bei den Graz-Linien wird nachgeschärft - notgedrungen, wie es heißt. Denn zuletzt hätten immer mehr Öffi-Fahrgäste in Graz die bestehende Maskenpflicht ignoriert. Die Folge: Wie die Kleine Zeitung erfahren hat, wird ab Donnerstag, den 30. April die Einhaltung dieser Maskenpflicht in Grazer Bussen und Straßenbahnen konrolliert. Dabei soll es hauptsächlich um Bewusstseinsbildung gehen, "die Kontrollore werden auch Masken mitnehmen und sie Fahrgästen anbieten, die keinen Schutz tragen". Entscheidender Nachsatz: "Verweigert das aber ein Fahrgast komplett, kann er von den Kontrolloren gebeten werden, die Garnitur zu verlassen."

6. Lager Liebenau: Gedenktafel kommt später

Das ehemalige Lager Liebenau war das größte Zwangsarbeiterlager der NS-Zeit in Graz. "Vor genau 75 Jahren, im April 1945, war das Lager Liebenau eine Zwischenstation auf den Todesmärschen ungarischer Jüdinnen und Juden ins KZ-Mauthausen. Mindestens 34 Menschen wurden hier erschossen. Die Erinnerungstafel mit digitalem Rundgang soll einen wichtigen Beitrag wider das Vergessen des Holocaust vor unserer Haustür leisten", schilderte Barbara Stelzl-Marx gegenüber der APA. Die offizielle Eröffnung der Erinnerungstafel an diesem "Ort verdichteter Geschichte" hätte im April dieses Jahres erfolgen sollen, wird coronavirusbedingt aber auf September verschoben. Die Gedenktafel wird im Bereich des nach der steirische Widerstandskämpferin Maria Cäsar benannten Parks, über den sich das Lager Liebenau erstreckte, errichtet werden. Ein Informationstext wird auf die wichtigsten Eckdaten der Geschichte des Zwangsarbeiterlagers eingehen und die Angebote zur vertiefenden digitalen Auseinandersetzung erläutern.

7. Noch Fragen?