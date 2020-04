Facebook

Twitter

WhatsApp

Seite per E-Mail senden

Seite drucken

Schriftgröße größer

Schriftgröße kleiner

Wenn man sich die Frage stellt: Wo dieser Flug wohl hingeht? Und wieviele sitzen im Flieger? © A. W. Tengg

1. Das Wochenendwetter für Graz



Am Samstag zieht mit böig auffrischendem Nordwestwind im Norden eine schwache Kaltfront durch. Diese bringt Mitte Vormittag bis in den Nachmittag hinein auch etwas dichtere Wolkenfelder. Dann setzt sich wieder mehr die Sonne in Szene und der Wind verliert an Stärke. Die Temperaturen bleiben mit bis zu 24 Grad sehr angenehm. In der Früh hat es noch 4 Grad.

Der Sonntag verläuft bis Mittag durchwegs sonnig. Danach bilden sich vorzugsweise im Westen Quellwolken. Richtung Süden und im Nordosten bleibt es trocken. Der Wind kommt mäßig aus Nordwest bis Süd. Höchsttemperaturen: bis zu 24 Grad. In der Früh hat es bereits 10 Grad.

2. Allergikerwetter und Luftgüte

Die Luftschadstoffbelastung ist landesweit als gering bis schwach belastet zu charakterisieren. Es gibt teils hohe Belastungen durch Birkenpollenflug und weitere Baum- und Gräserpollen.

3. Was sich auf den Straßen abspielt

Die Baustellen in Graz kommen langsam wieder in Fahrt: ein Update.

Alte Poststraße/Reininghausgründe: Weiterhin GESPERRT: Alte Poststraße im Bereich Eggenberger Straße bis Reininghausstraße; Neuverlegung einer Schienentrasse von der Eggenberger Straße bis zum Gelände der ehemaligen Hummelkaserne; Totalsperre inkl. Kreuzung Eckertstraße / Köflachergasse bis Reininghausstraße bis Dezember 2020! Großräumige Umfahrung über Gaswerkstraße / Eggenberger Allee, bzw. Kärntner Straße - Eggenberger Gürtel.

Weiterhin GESPERRT: Alte Poststraße im Bereich Eggenberger Straße bis Reininghausstraße; Neuverlegung einer Schienentrasse von der bis zum Gelände der ehemaligen Hummelkaserne; Totalsperre inkl. Kreuzung Eckertstraße / Köflachergasse bis Reininghausstraße bis Dezember 2020! Großräumige Umfahrung über Gaswerkstraße / Eggenberger Allee, bzw. Kärntner Straße - Eggenberger Gürtel. In der Andreas-Hofer-Straße wird (Bereich Vinzenzgasse bis Alte Poststraße): Fernwärme - Neuverlegung von 20.04. bis 29.05.;

wird (Bereich Vinzenzgasse bis Alte Poststraße): Fernwärme - Neuverlegung von 20.04. bis 29.05.; In der Brauhausstraße gibt es im Bereich Wetzelsdorfer Straße bis HNr. 51 Vorarbeiten zur geplanten Umgestaltung des gesamten Straßenraumes samt Totalsperre bis zum 20.04.2020.

gibt es im Bereich Wetzelsdorfer Straße bis HNr. 51 Vorarbeiten zur geplanten Umgestaltung des gesamten Straßenraumes samt Totalsperre bis zum 20.04.2020. In der Fröhlichgasse im Bereich Raiffeisenstraße bis Neuholdaugasse kommt es zu punktuellen Spurumlegungen bis zum 31.05.

im Bereich Raiffeisenstraße bis Neuholdaugasse kommt es zu punktuellen Spurumlegungen bis zum 31.05. In der Lagergassse im Bereich Sturzgasse bis Puntigamer Straße Sperre "ausgenommen Zufahrt und Radfahrer" im Rahmen des Neubaues des westseitigen Murradweges und des Murkraftwerks;

im Bereich Sturzgasse bis Puntigamer Straße Sperre "ausgenommen Zufahrt und Radfahrer" im Rahmen des Neubaues des westseitigen Murradweges und des Murkraftwerks; Auf der Liebenauer Hauptstraße gibt es im Bereich Engelsdorfer Straße bis Leberackerweg wegen Sanierungsarbeiten von 09.03. - 15.05. eine Postenregelung bei Nichtaufrechterhaltung von 2 Fahrspuren.

gibt es im wegen Sanierungsarbeiten von 09.03. - 15.05. eine Postenregelung bei Nichtaufrechterhaltung von 2 Fahrspuren. In der Mariatroster Straße 106 -197 (Bereich Dr.-Eckener-Straße bis Schule St. Johann) gibt es eine punktuelle Postenregelung werktags ab 8 Uhr bis 30.04.

106 -197 (Bereich Dr.-Eckener-Straße bis Schule St. Johann) gibt es eine punktuelle Postenregelung werktags ab 8 Uhr bis 30.04. In der Markusgasse gilt im Bereich Puchstraße bis HNr. 21 von 09.03. - 30.04. ein Fahrverbot wegen einer Generalsanierung.

gilt im bis HNr. 21 von 09.03. - 30.04. ein Fahrverbot wegen einer Generalsanierung. Am Schönaugürtel (Bereich Neuholdaugasse inkl. Bertha-von-Suttner-Friedensbrücke) kommt es wegen einer Schienensanierung zur Spurzusammenlegung in beide Fahrtrichtungen. Die Einfahrten in die Neuholdaugasse (Richtung Norden und Süden) sind bis Anfang Mai nur mittels Rechtsabbieger möglich.

(Bereich Neuholdaugasse inkl. Bertha-von-Suttner-Friedensbrücke) kommt es wegen einer Schienensanierung zur Spurzusammenlegung in beide Fahrtrichtungen. Die Einfahrten in die Neuholdaugasse (Richtung Norden und Süden) sind bis Anfang Mai nur mittels Rechtsabbieger möglich. In der Straßengelstraße 7 - 41 gilt bis 24.04. eine Postenregelung bei Nichtaufrechterhaltung von

2 Fahrspuren;

gilt bis 24.04. eine Postenregelung bei Nichtaufrechterhaltung von 2 Fahrspuren; In der Waagner-Biro-Straße / Asperngasse / Daungasse

gibt es wegen der Straßenbahn-Anbindung im Bereich Peter-Tunner-Gasse bis Eggenberger Straße bis Ende des Jahres eine Einbahnführung in Fahrtrichtung Süden; Umleitung in Fahrtrichtung Nord über die Alte Poststraße (auch Radfahrer!);

gibt es wegen der Straßenbahn-Anbindung im Bereich Peter-Tunner-Gasse bis Eggenberger Straße bis Ende des Jahres eine Einbahnführung in Fahrtrichtung Süden; Umleitung in Fahrtrichtung Nord über die Alte Poststraße (auch Radfahrer!); Aktuelle Fahrgastinformationen für Bus und Bim finden Sie hier.

4. EU-Kommission wirft ein Auge auf Seiersberg

Wie die Kleine Zeitung exklusiv berichtet hat, mischt nun auch die EU-Kommission im bereits unübersichtlich gewordenen Streit rund um die Shoppingcity Seiersberg mit. Nach einer Beschwerde durch Gegner des Einkaufszentrums hat die Kommission in Brüssel die erste Phase eines Pilotverfahrens eingeleitet und um eine Stellungnahme ersucht. "Ja, das Schreiben ist jetzt bei uns eingegangen", heißt es aus dem Büro der zuständigen Landesrätin Ursula Lackner (SPÖ). Die EU-Kommission hinterfragt darin die fehlende strategische Umweltprüfung für die politisch wie juristisch so umstrittene Einzelstandortsverordnung. Über diese Sonderverordnung wollte die Landesregierung ja den jahrelangen Rechtsstreit rund um die Shoppingcity eigentlich beenden und den Bau nachträglich juristisch sanieren. Kommenden Donnerstag sollte sie beschlossen werden, was jetzt aber ungewiss wird. Formal hat Lackner nun zehn Wochen Zeit für eine Antwort. Allgemein ist das Ziel so eines Pilotverfahrens, durch einen informellen Dialog zu einer EU-konformen Lösung zu kommen. Sollte das nicht gelingen, ist der nächste Schritt die Einleitung eines Vertragsverletzungsverfahrens.

5. GU-News: Betonpreis für Radwegbrücke

1000 Kubikmeter Beton, 150 Tonnen Stahl und 2,3 Millionen Euro wurden bei der neuen Radwegbrücke in Gratwein-Straßengel verbaut. Und der Aufwand hat sich offenbar gelohnt: Nicht nur konnte so die Qualität der Radwegverbindung im Norden von Graz gesteigert werden, jetzt bekommt die Brücke auch eine österreichweite Auszeichnung: den Betonpreis 2019 in der Kategorie "Infrastruktur". Der Preis wird vom "Güterverband Transportbeton" zum insgesamt siebenten Mal verliehen. Die belohnte Innovation: Erstmals wurde für so eine lange Betonierstrecke ein ECC-Beton (Easy Compacting Concrete) verwendet. Das wurde von Betonexperten der TU Graz begleitet und von der Strabag baulich umgesetzt. Insgesamt ist die Brücke 71 Meter lang und vier Meter breit: Damit haben Fußgänger und Radfahrer ausreichend Platz und im Fall des Falles können auch Einsatzfahrzeuge diese Brücke nutzen.

6. Genuss muss auf die lange Bank geschoben werden

Jetzt gibt es eine Klarstellung zur "Lange Tafel der Genusshauptstadt" in Graz: In diesem Jahr gibt es kein kollektives Schmausen auf dem Grazer Hauptplatz. Erst am 20. August 2021 ist es wieder soweit. "Angesichts der aktuellen Corona-Situation sehen wir uns leider nicht in der Lage, die Lange Tafel im heurigen Jahr in gewohnter und erwarteter Form umzusetzen", gestehen am Freitag Waltraud Hutter und Dieter Hardt-Stremayr seitens Graz-Tourismus. "Die für heuer gebuchten Hotelpackages behalten ebenso ihre Gültigkeit, wie die erworbenen Tickets", betont man.

7. Noch Fragen?