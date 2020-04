Facebook

Blick Richtung Buchkogel und Landwirtschaftsschule Grottenhof © A. W. Tengg

1. Das Zwei-Tage-Wetter für Graz



Am Donnerstag setzt sich das überwiegend sonnige Wetter fort. Nach einem frischen Morgen erreichen die Temperaturen am Nachmittag 18 Grad.

Der Freitag bringt keine wesentliche Wetteränderung. Das sonnige und trockene Wetter bleibt erhalten. Tagsüber entstehen über dem Bergland einige Quellwolken. Der Wind dreht auf zunehmend nördliche Richtungen. Frühtemperaturen ab 6 Grad, Höchstwerte am Nachmittag bei frühsommerlichen 22 Grad.

2. Allergikerwetter und Luftgüte

Die Luftschadstoffbelastung ist landesweit als gering bis schwachbelastet zu klassifizieren. Es gibt teils hohe Belastungen durch Birkenpollenflug und weitere Baum- und Gräserpollen.

3. Was sich auf den Straßen abspielt

Die Baustellen in Graz kommen langsam wieder in Fahrt: ein Update.

Alte Poststraße/Reininghausgründe: Weiterhin GESPERRT: Alte Poststraße im Bereich Eggenberger Straße bis Reininghausstraße; Neuverlegung einer Schienentrasse von der Eggenberger Straße bis zum Gelände der ehemaligen Hummelkaserne; Totalsperre inkl. Kreuzung Eckertstraße / Köflachergasse bis Reininghausstraße bis Dezember 2020! Großräumige Umfahrung über Gaswerkstraße / Eggenberger Allee, bzw. Kärntner Straße - Eggenberger Gürtel.

Weiterhin GESPERRT: Alte Poststraße im Bereich Eggenberger Straße bis Reininghausstraße; Neuverlegung einer Schienentrasse von der bis zum Gelände der ehemaligen Hummelkaserne; Totalsperre inkl. Kreuzung Eckertstraße / Köflachergasse bis Reininghausstraße bis Dezember 2020! Großräumige Umfahrung über Gaswerkstraße / Eggenberger Allee, bzw. Kärntner Straße - Eggenberger Gürtel. In der Andreas-Hofer-Straße wird (Bereich Vinzenzgasse bis Alte Poststraße): Fernwärme - Neuverlegung von 20.04. bis 29.05.;

wird (Bereich Vinzenzgasse bis Alte Poststraße): Fernwärme - Neuverlegung von 20.04. bis 29.05.; In der Brauhausstraße gibt es im Bereich Wetzelsdorfer Straße bis HNr. 51 Vorarbeiten zur geplanten Umgestaltung des gesamten Straßenraumes samt Totalsperre bis zum 20.04.2020.

gibt es im Bereich Wetzelsdorfer Straße bis HNr. 51 Vorarbeiten zur geplanten Umgestaltung des gesamten Straßenraumes samt Totalsperre bis zum 20.04.2020. In der Fröhlichgasse im Bereich Raiffeisenstraße bis Neuholdaugasse kommt es zu punktuellen Spurumlegungen bis zum 31.05.

im Bereich Raiffeisenstraße bis Neuholdaugasse kommt es zu punktuellen Spurumlegungen bis zum 31.05. In der Lagergassse im Bereich Sturzgasse bis Puntigamer Straße Sperre "ausgenommen Zufahrt und Radfahrer" im Rahmen des Neubaues des westseitigen Murradweges und des Murkraftwerks;

im Bereich Sturzgasse bis Puntigamer Straße Sperre "ausgenommen Zufahrt und Radfahrer" im Rahmen des Neubaues des westseitigen Murradweges und des Murkraftwerks; Auf der Liebenauer Hauptstraße gibt es im Bereich Engelsdorfer Straße bis Leberackerweg wegen Sanierungsarbeiten von 09.03. - 15.05. eine Postenregelung bei Nichtaufrechterhaltung von 2 Fahrspuren.

gibt es im wegen Sanierungsarbeiten von 09.03. - 15.05. eine Postenregelung bei Nichtaufrechterhaltung von 2 Fahrspuren. In der Mariatroster Straße 106 -197 (Bereich Dr.-Eckener-Straße bis Schule St. Johann) gibt es eine punktuelle Postenregelung werktags ab 8 Uhr bis 30.04.

106 -197 (Bereich Dr.-Eckener-Straße bis Schule St. Johann) gibt es eine punktuelle Postenregelung werktags ab 8 Uhr bis 30.04. In der Markusgasse gilt im Bereich Puchstraße bis HNr. 21 von 09.03. - 30.04. ein Fahrverbot wegen einer Generalsanierung.

gilt im bis HNr. 21 von 09.03. - 30.04. ein Fahrverbot wegen einer Generalsanierung. Am Schönaugürtel (Bereich Neuholdaugasse inkl. Bertha-von-Suttner-Friedensbrücke) kommt es wegen einer Schienensanierung zur Spurzusammenlegung in beide Fahrtrichtungen. Die Einfahrten in die Neuholdaugasse (Richtung Norden und Süden) sind bis Anfang Mai nur mittels Rechtsabbieger möglich.

(Bereich Neuholdaugasse inkl. Bertha-von-Suttner-Friedensbrücke) kommt es wegen einer Schienensanierung zur Spurzusammenlegung in beide Fahrtrichtungen. Die Einfahrten in die Neuholdaugasse (Richtung Norden und Süden) sind bis Anfang Mai nur mittels Rechtsabbieger möglich. In der Straßengelstraße 7 - 41 gilt bis 24.04. eine Postenregelung bei Nichtaufrechterhaltung von

2 Fahrspuren;

gilt bis 24.04. eine Postenregelung bei Nichtaufrechterhaltung von 2 Fahrspuren; In der Waagner-Biro-Straße / Asperngasse / Daungasse

gibt es wegen der Straßenbahn-Anbindung im Bereich Peter-Tunner-Gasse bis Eggenberger Straße bis Ende des Jahres eine Einbahnführung in Fahrtrichtung Süden; Umleitung in Fahrtrichtung Nord über die Alte Poststraße (auch Radfahrer!);

gibt es wegen der Straßenbahn-Anbindung im Bereich Peter-Tunner-Gasse bis Eggenberger Straße bis Ende des Jahres eine Einbahnführung in Fahrtrichtung Süden; Umleitung in Fahrtrichtung Nord über die Alte Poststraße (auch Radfahrer!); Aktuelle Fahrgastinformationen für Bus und Bim finden Sie hier.

4. Gastro-Szene: "Corona kriegt uns nicht klein!"

Seit dieser Woche gibt es zur Coronakrise in der Gastronomie ein prominentes Gesicht: Albert Kriwetz vom Grazer Haubenlokal "Eckstein" (Mehlplatz) hat ein Insolvenzverfahren beantragt hat. Und auch wenn Kriwetz später der Kleinen Zeitung gestand, dass er 2019 "nicht ausreichend Reserven" erwirtschaftet habe – die Sperre wegen Corona gab ihm den Rest. Und dennoch: Sofern die Gläubiger vorweg zustimmen, will Kriwetz das Eckstein langfristig weiterführen – mit einem "steirischen Geschäftsmann, in anderer Form und wohl unter anderem Namen". Auch wenn dieser prominente Fall ein besonderer ist – Wirte im Großraum Graz bieten derzeit generell Zweierlei von der Gemütslage: Die Verzweiflung der ersten Wochen weicht einem Cocktail aus Tatendrang und Zweckoptimismus. Die Aussicht, ab Mitte Mai wieder loslegen zu können, spornt sie an – Maskenpflicht hin, Abstandsregeln her. Jetzt erst recht: Das ist auch das Motto von Martina und Sigi Pilich vom Gasthaus Purkarthofer in Fernitz. "Corona kriegt uns nicht klein!" Unzählige Wirte, Bäcker und Buschenschankbetreiber haben aus der Not eine Tugend gemacht: So bieten sie auf der Kleine-Zeitung-Plattform"#regionalkaufen" Waren ab Hof oder per Lieferung an. Parallel ziehen Waltraud Hutter und viele Grazer Gastronomen an einem Strang: Unter www.genusshauptstadt.at bieten sie gebündelt das Service "Vorbestellen und abholen" an.

5. Neuer Aktionsplan gegen Rassismus

Mehr als zwei Jahre lag es in der Schublade, jetzt bringt Schwarz-Blau den leicht abgeänderten Zehn-Punkte-Aktionsplan gegen Rassismus in den Gemeinderat. Erstmals mit einer Präambel, die für manche gewöhnungsbedürftig erscheint. An den zehn Punkten selbst - vom Aufbau eines Solidaritätsnetzwerkes über eine konkrete Unterstützung für Opfer von Rassismus und Diskriminierung bis zu Maßnahmen zur Bekämpfung von Diskriminierung am Wohnungsmarkt - hat sich gegenüber dem Vorgängerpapier nur wenig geändert. Auffallend: Der Fokus auf Deutsch als Verkehrssprache ist deutlicher formuliert, das Fördern einer anderen Muttersprache kommt in dem Papier nur mehr indirekt vor. Dabei sind sich Fachleute einig: Je besser Kinder ihre Muttersprache können, desto leichter lernen sie Deutsch.

6. Aufs Schaf gekommen: Bauer hilft Gemeinde

Zehn volle Arbeitstage von fünf Gemeindemitarbeitern - also insgesamt 400 Arbeitsstunden - würde die Pflege des gewaltigen Damms zwischen Lieboch und Hitzendorf kosten. Liebochs Bürgermeister Stefan Helmreich (ÖVP) suchte deshalb mit seinem Team seit Monaten nach einer besseren Lösung. Jetzt haben sie eine gefunden: einen Schafbauern aus Mellach, der mit seinen 40 bis 50 Schafen die Fläche bewirtschaften wird. "Die Schafe pflegen den Damm, indem sie das Gras fressen, das sonst in mühevoller Arbeit gemäht und weggebracht werden müsste. Zusätzlich befestigen die Tiere die Oberfläche des Areals", erklärt Helmreich. Die Testphase soll in den kommenden Tagen starten

