Facebook

Twitter

WhatsApp

Seite per E-Mail senden

Seite drucken

Schriftgröße größer

Schriftgröße kleiner

LICHT UND SCHATTEN © A. W. Tengg

1. Das Wochenendwetter für Graz



Auch am Dienstag hält in der Steiermark dank Hoch "Keywan" das strahlend sonnige Wetter an. Die Temperaturen bleiben außerdem auf hohem Niveau und liegen am Nachmittag bei 18 Grad. Es weht meist nur schwacher bis mäßiger Südostwind.

Am Mittwoch erwarten uns in der Steiermark erneut viel Sonnenschein und warme Temperaturen bis zu 19 Grad. Zum Teil kommt lebhafter Wind auf.

2. Allergikerwetter und Luftgüte

Die stabile Wetterlage sollte für gleichbleibende Luftgütewerte sorgen. Bitte beachten Sie, dass heuer Brauchtumsfeuer überall verboten sind. Es gibt starken Flug von Birkenpollen und weiterer Baumpollen.

3. Was sich auf den Straßen abspielt

Hier finden Sie aktuelle Baustellen in Graz und einen Ausblick.

Alte Poststraße/Reininghausgründe: Weiterhin GESPERRT: Alte Poststraße im Bereich Eggenberger Straße bis Reininghausstraße; Neuverlegung einer Schienentrasse von der Eggenberger Straße bis zum Gelände der ehemaligen Hummelkaserne; Totalsperre inkl. Kreuzung Eckertstraße / Köflachergasse bis Reininghausstraße bis Dezember 2020! Großräumige Umfahrung über Gaswerkstraße / Eggenberger Allee, bzw. Kärntner Straße - Eggenberger Gürtel.

Weiterhin GESPERRT: Alte Poststraße im Bereich Eggenberger Straße bis Reininghausstraße; Neuverlegung einer Schienentrasse von der bis zum Gelände der ehemaligen Hummelkaserne; Totalsperre inkl. Kreuzung Eckertstraße / Köflachergasse bis Reininghausstraße bis Dezember 2020! Großräumige Umfahrung über Gaswerkstraße / Eggenberger Allee, bzw. Kärntner Straße - Eggenberger Gürtel. In der Brauhausstraße gibt es im Bereich Wetzelsdorfer Straße bis HNr. 51 Vorarbeiten zur geplanten Umgestaltung des gesamten Straßenraumes samt Totalsperre bis zum 20.04.2020.

gibt es im Bereich Wetzelsdorfer Straße bis HNr. 51 Vorarbeiten zur geplanten Umgestaltung des gesamten Straßenraumes samt Totalsperre bis zum 20.04.2020. In der Fröhlichgasse im Bereich Raiffeisenstraße bis Neuholdaugasse kommt es zu punktuellen Spurumlegungen bis zum 31.05.

im Bereich Raiffeisenstraße bis Neuholdaugasse kommt es zu punktuellen Spurumlegungen bis zum 31.05. In der Lagergassse im Bereich Sturzgasse bis Puntigamer Straße Sperre "ausgenommen Zufahrt und Radfahrer" im Rahmen des Neubaues des westseitigen Murradweges und des Murkraftwerks;

im Bereich Sturzgasse bis Puntigamer Straße Sperre "ausgenommen Zufahrt und Radfahrer" im Rahmen des Neubaues des westseitigen Murradweges und des Murkraftwerks; Auf der Liebenauer Hauptstraße gibt es im Bereich Engelsdorfer Straße bis Leberackerweg wegen Sanierungsarbeiten von 09.03. - 15.05. eine Postenregelung bei Nichtaufrechterhaltung von 2 Fahrspuren.

gibt es im wegen Sanierungsarbeiten von 09.03. - 15.05. eine Postenregelung bei Nichtaufrechterhaltung von 2 Fahrspuren. In der Mariatroster Straße 106 -197 (Bereich Dr.-Eckener-Straße bis Schule St. Johann) gibt es eine punktuelle Postenregelung werktags ab 8 Uhr zwischen 17.02. - 14.04.

106 -197 (Bereich Dr.-Eckener-Straße bis Schule St. Johann) gibt es eine punktuelle Postenregelung werktags ab 8 Uhr zwischen 17.02. - 14.04. In der Markusgasse gilt im Bereich Puchstraße bis HNr. 21 von 09.03. - 30.04. ein Fahrverbot wegen einer Generalsanierung.

gilt im bis HNr. 21 von 09.03. - 30.04. ein Fahrverbot wegen einer Generalsanierung. Am Schönaugürtel 31-41 kommt es zwischen 02.03. - 17.04. beim Austausch von Strommasten zu Spurzusammenlegung im jeweiligen Arbeitsbereich.

31-41 kommt es zwischen 02.03. - 17.04. beim Austausch von Strommasten zu Spurzusammenlegung im jeweiligen Arbeitsbereich. In der Prokopigasse 8 - 14 wird bis zum 03.04. die Fußgängerzone saniert.

8 - 14 wird bis zum 03.04. die Fußgängerzone saniert. Am Schönaugürtel 31 - 41 kommt es bis zum 17.04. zu einer Spurzusammenlegung im Arbeitsbereich (Austausch von Strommasten).

31 - 41 kommt es bis zum 17.04. zu einer Spurzusammenlegung im Arbeitsbereich (Austausch von Strommasten). In der Straßengelstraße 7 - 41 gilt zwischen 09.03. - 24.04. eine Postenregelung bei Nichtaufrechterhaltung von

2 Fahrspuren;





gilt zwischen 09.03. - 24.04. eine Postenregelung bei Nichtaufrechterhaltung von 2 Fahrspuren; Aktuelle Fahrgastinformationen für Bus und Bim finden Sie hier.

4. Weniger Verkehrsaufkommen, mehr Müll

Durch die Ausgangsbeschränkungen, die die Bundesregierung wegen der Corona-Krise verordnet hat, sind die Grazer Straßen meist menschenleer. Für Fotografen wie Stefan Preis eine wohl einmalige Gelegenheit: "Die Chance meine Geburtsstadt in diesem ruhigen Zustand zu fotografieren, musste ich ergreifen", sagt Preis. Das Grazer Straßenamt hat auf Anfrage der Kleinen Zeitung den subjektiven Eindrücken jetzt erstmals Fakten gegenübergestellt. Es handelt sich zwar nur um einzelne "Blitzlichter", aber die Tendenz ist eindeutig: Bei ausgewählten Zählstellen in Zentrumsnähe ist der Autoverkehr tatsächlich drastisch eingebrochen. Von leergefegt kann allerdings keine Rede sein. Für die Keplerbrücke etwa hat Bernd Cagran-Hohl vom Straßenamt folgende Daten ausgelesen: Ende Jänner, in der Kalenderwoche vier, herrschte dort ein durchschnittliches tägliches Verkehrsaufkommen von 17.248 Fahrzeugen. In der Kalenderwoche elf, also unmittelbar vor den Ausgangsbeschränkungen, war schon ein Rückgang zu bemerken: 15.398 Fahrzeuge waren dort im Schnitt noch unterwegs. In der Kalenderwoche zwölf - die erste mit Ausgangsbeschränkung - dann der Einbruch: nur mehr 6887 Fahrzeuge. Das macht von einer Wocher auf die andere eine Abnahme um gut 55 Prozent. Hier finden Sie den genauen Zahlen von den Messstellen.

5. Aktuelles rund um das Coronavirus für Graz

Aktueller Stand der infizierten Personen in Graz (Stand: 6. April): 359 Personen.

Während in einzelnen Beteiligungen der Stadt auch Kurzarbeit angesagt sei - von der Messe Graz bis hin zum Werbeunternehmen Ankünder - , halte ein Gutteil der 3.600 Personen, die im Magistrat der Stadt arbeiten, die öffentliche Verwaltung aufrecht (wie wir hier berichtet haben). Telearbeit aus dem Home-Office ist ebenfalls Teil des Arrangements, wie auch Dienstradln mit dem nötigen Sicherheitsabstand. Für die Grazer Volksschulen gibt es ein Lernunterlagenservice von Bildungsstadtrat Kurt Hohensinner und der Abteilung für Bildung und Integration.

Die Holding Graz Linien haben wie berichtet seit Montag ihre Fahrpläne an die aktuelle Situation weiter angepasst. Die Öffis sind nur mehr alle 20 Minuten unterwegs. Ab 19.30 Uhr bis Betriebsschluss gilt ein 30-Minuten-Takt. Die einzige Ausnahme ist die Linie 7: Diese fährt tagsüber bis 18.30 Uhr im Fünf- bis Zehn-Minuten-Takt, bis 19.30 Uhr im 20-, danach ebenfalls im 30-Minuten-Takt

6. Pikantes und österlich Süßes zum Abholen

"Das Angebot wird super angenommen", sagt Julia Pengg vom Grazer Lokal Mangolds. Seit heute, Montag, kann man die vegetarischen Speisen nach Vorbestellung vor Ort abholen (Griesgasse 11). Dieses Service ist Restaurants ja wieder gestattet. Bezahlt wird von den Kunden zuvor online, die Speisen werden in Sackerln verpackt, beschriftet und zum kontaktlosen Abholen im Restaurant bereitgestellt. Auch die Pizzeria Santa Lucia in der Stockergasse 10 bietet das Service seit vergangenem Wochenende an. Ebenso bei der Pizzeria Don Camillo ist das Abholen vorbestellter Speisen wieder möglich. Nach einem ähnlichen Prinzip funktioniert auch die Abholung im Restaurant Ginko in der Grazbachgasse 33. Und auch Kebap-Fans haben Grund zur Freude. Am Dietrichsteinplatz bildete sich schon am Sonntag eine kurze Warteschlange vor Pamukkale Kebap: Die Kunden ließen brav ein bis zwei Meter Abstand zueinander. Nach Ostern dürfen auch kleinere Geschäfte wieder aufsperren. Für die kleine Süßwarengeschäfte gilt das schon seit voriger Woche: Linzbichler, Haller, der Süße Steirer & Co. im Grazer Zentrum durften ihre Geschäfte wieder aufsperren. "Es gab ein Schreiben der Wirtschaftskammer, wo genau aufgelistet ist, wer offen haben darf und wer nicht", sagt Peter Linzbichler. Christine Rischko und Sascha Pototschnigg von "Süßer Steirer" haben eigens den "Corona-Hasen" kreiert: ein Osterhase mit Schutzmaske. Auch das Traditionsgeschäft Ferdinand Haller in der Herrengasse ist wieder offen, das im Besitz von Barbara und Martin Auer ist. Auch Grazer Konditoreien bieten Süßes. So hat etwa die Konditorei Philipp in der Krenngasse geöffnet, auch Kristinas Meisterkonditorei sperrt am Karfreitagvormittag das Geschäft in der Girardigasse auf. Die Leckereien von Kristina Kellner werden nach Online-Bestellung auch innerhalb von Graz geliefert.

7. Noch Fragen?