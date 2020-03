Facebook

Am Donnerstag ist Josefstag: in den steirischen Schulen wäre eigentlich schulfrei © A. W. Tengg

1. Das Zwei-Tage-Wetter für Graz



Sehr sonnig und frühsommerlich mild geht es am Donnerstag weiter. Am Nachmittag bilden sich im Bergland einige harmlose Quellwolken. Höchstwerte bis 20 Grad. In der Früh noch frisch mit 2 Grad.

Auch der Freitag bringt einiges an Sonnenschein. Im Tagesverlauf bilden sich Quellwolken. Es bleibt aber niederschlagsfrei, nur ganz im Nordosten werden die Wolken dichter. Höchstwerte wieder um 20 Grad.

2. Allergikerwetter: Pollenflug

Es gibt schwachen Birkenpollenflug und teils starken Flug weiterer Baumpollen.

3. Was sich auf den Straßen abspielt

Hier finden Sie aktuelle Baustellen in Graz und einen Ausblick.

Alte Poststraße/Reininghausgründe: Weiterhin GESPERRT: Alte Poststraße im Bereich Eggenberger Straße bis Reininghausstraße; Neuverlegung einer Schienentrasse von der Eggenberger Straße bis zum Gelände der ehemaligen Hummelkaserne; Totalsperre inkl. Kreuzung Eckertstraße / Köflachergasse bis Reininghausstraße bis Dezember 2020! Großräumige Umfahrung über Gaswerkstraße / Eggenberger Allee, bzw. Kärntner Straße - Eggenberger Gürtel.

Weiterhin GESPERRT: Alte Poststraße im Bereich Eggenberger Straße bis Reininghausstraße; Neuverlegung einer Schienentrasse von der bis zum Gelände der ehemaligen Hummelkaserne; Totalsperre inkl. Kreuzung Eckertstraße / Köflachergasse bis Reininghausstraße bis Dezember 2020! Großräumige Umfahrung über Gaswerkstraße / Eggenberger Allee, bzw. Kärntner Straße - Eggenberger Gürtel. In der Brauhausstraße gibt es im Bereich Wetzelsdorfer Straße bis HNr. 51 Vorarbeiten zur geplanten Umgestaltung des gesamten Straßenraumes samt Totalsperre bis zum 20.04.2020.

gibt es im Bereich Wetzelsdorfer Straße bis HNr. 51 Vorarbeiten zur geplanten Umgestaltung des gesamten Straßenraumes samt Totalsperre bis zum 20.04.2020. In der Fröhlichgasse im Bereich Raiffeisenstraße bis Neuholdaugasse kommt es zu punktuellen Spurumlegungen bis zum 31.05.

im Bereich Raiffeisenstraße bis Neuholdaugasse kommt es zu punktuellen Spurumlegungen bis zum 31.05. In der Lagergassse im Bereich Sturzgasse bis Puntigamer Straße Sperre "ausgenommen Zufahrt und Radfahrer" im Rahmen des Neubaues des westseitigen Murradweges und des Murkraftwerks;

im Bereich Sturzgasse bis Puntigamer Straße Sperre "ausgenommen Zufahrt und Radfahrer" im Rahmen des Neubaues des westseitigen Murradweges und des Murkraftwerks; Auf der Liebenauer Hauptstraße gibt es im Bereich Engelsdorfer Straße bis Leberackerweg wegen Sanierungsarbeiten von 09.03. - 15.05. eine Postenregelung bei Nichtaufrechterhaltung von 2 Fahrspuren.

gibt es im wegen Sanierungsarbeiten von 09.03. - 15.05. eine Postenregelung bei Nichtaufrechterhaltung von 2 Fahrspuren. In der Mariatroster Straße 106 -197 (Bereich Dr.-Eckener-Straße bis Schule St. Johann) gibt es eine punktuelle Postenregelung werktags ab 8 Uhr zwischen 17.02. - 14.04.

106 -197 (Bereich Dr.-Eckener-Straße bis Schule St. Johann) gibt es eine punktuelle Postenregelung werktags ab 8 Uhr zwischen 17.02. - 14.04. In der Markusgasse gilt im Bereich Puchstraße bis HNr. 21 von 09.03. - 30.04. ein Fahrverbot wegen einer Generalsanierung.

gilt im bis HNr. 21 von 09.03. - 30.04. ein Fahrverbot wegen einer Generalsanierung. Am Schönaugürtel 31-41 kommt es zwischen 02.03. - 17.04. beim Austausch von Strommasten zu Spurzusammenlegung im jeweiligen Arbeitsbereich.

31-41 kommt es zwischen 02.03. - 17.04. beim Austausch von Strommasten zu Spurzusammenlegung im jeweiligen Arbeitsbereich. In der Prokopigasse 8 - 14 wird bis zum 03.04. die Fußgängerzone saniert.

8 - 14 wird bis zum 03.04. die Fußgängerzone saniert. Am Schönaugürtel 31 - 41 kommt es bis zum 17.04. zu einer Spurzusammenlegung im Arbeitsbereich (Austausch von Strommasten).

31 - 41 kommt es bis zum 17.04. zu einer Spurzusammenlegung im Arbeitsbereich (Austausch von Strommasten). In der Straßengelstraße 7 - 41 gilt zwischen 09.03. - 24.04. eine Postenregelung bei Nichtaufrechterhaltung von

2 Fahrspuren;





gilt zwischen 09.03. - 24.04. eine Postenregelung bei Nichtaufrechterhaltung von 2 Fahrspuren; Aktuelle Fahrgastinformationen für Bus und Bim finden Sie hier.

4. Soforthilfeprogramm: Drei Millionen Euro für Wirtschaft

Vom Bauernmarkt über Gastro-Betriebe bis hin zum Handel: Die Stadt Graz hat als erste Kommune Österreichs ein Sofort-Maßnahmenpaket für die regionale Wirtschaft geschnürt. "Rasche und unkomplizierte Unterstützung", das will die schwarz-blaue Rathaus-Koalition gewährleisten. Das Paket ist insgesamt drei Millionen Euro schwer und umfasst elf Punkte. Hier finden Sie alle Maßnahmen im Überblick - von der Mietförderung bis zum Notfonds für Unternehmer in Sachen Stromkosten. "Die Gesundheit der Grazerinnen und Grazer steht über Allem", betont Bürgermeister Siegfried Nagl (ÖVP). "Dennoch trifft das Coronavirus auch Grazer Unternehmen, die in diesen unsicheren Zeiten schnelle und unbürokratische Hilfe benötigen." Mit dem Sofortpaket hofft er gemeinsam mit Vizebürgermeister Mario Eustacchio (FPÖ) und Finanzstadtrat Günter Riegler (ÖVP), Schwierigkeiten bei Unternehmern abzufedern.

5. Lachen und Frühstücken erwünscht



Es geht weiter mit den willkommenen Aktionstagen. Am 19. März wird in den USA der nationale Frühstück-am-Arbeitsplatz-Tag zelebriert. Diesen können wir für uns doch adaptieren: Frühstück-im-Home-Office-Tag geffällig? Im Falle eines spartanischen Coffee-To-Go werden derzeit in den meisten Fällen nur ein paar Schritte von der Küche zum Schreibtisch zurückgelegt. Aber das muss die Stimmung nicht trüben. Schließlich fällt auch der weltweite "Lass-uns-lachen-Tag" auf diesen Donnerstag. Und die Sonne lacht uns vom Himmel bei Temperaturen, die fast schon den Sommer erahnen lassen. Für eine Extradosis Endorphine sollte also gesorgt sein.

6. Foto-Aufruf: Wir lernen jetzt daheim!

Für Schüler aus Graz und Umgebung gilt: Das Kinderzimmer wird zum Klassenzimmer. Schicken Sie uns Fotos vom Lernalltag zu Hause! Die Schulen halten weiter offen - damit Eltern, denen es nicht möglich ist, ihre Kinder zu Hause zu betreuen, nicht vor unlösbaren Problemen stehen. Nur wenige nehmen derzeit dieses Angebot allerdings in Anspruch. Für die allermeisten wird aktuell das Kinderzimmer zum Klassenzimmer. Vom Erstklässler bis zu den Schülern in den weiterführenden Schulen - gestrebert wird jetzt daheim. Wir suchen nun Ihre Fotos: Wo strebern Ihre Kinder Englisch-Vokabel? Wie haben sie sich auf die nächsten Wochen eingerichtet? Schreiben Sie und schicken sie uns Fotos bitte an: graz@kleinezeitung.at

