Facebook

Twitter

WhatsApp

Seite per E-Mail senden

Seite drucken

Schriftgröße größer

Schriftgröße kleiner

Ein Blumengruß aus dem Stadtpark © A. W. Tengg

1. Das Zwei-Tage-Wetter für Graz



Der Dienstag startet erneut oft sonnig mit einigen hohen Wolken. Von Norden her ziehen im Lauf des Vormittags aber dichtere Wolkenfelder durch. Die Sonne zeigt sich am Nachmittag kaum mehr, am ehesten noch im Südosten des Landes. Nach Frühtemperaturen um null Grad sind am Nachmittag frühlingshafte 17 Grad zu erwarten.

Der Mittwoch bringt oft sonniges und tagsüber frühlingshaft mildes Wetter. Ein paar dichtere Quellwolken werden sich im Tagesverlauf zwar bemerkbar machen und den Sonnenschein stellenweise etwas einschränken, es bleibt aber niederschlagsfrei. Höchstwerte wieder um 17 Grad, am wärmsten im Südosten des Landes.

2. Allergikerwetter: Pollenflug

Es gibt schwachen Birkenpollenflug und starken Flug weiterer Baumpollen.

3. Was sich auf den Straßen abspielt

Hinweis: In Grazer Bussen und Straßenbahnen fährt man ab sofort de facto gratis. Weil aber nur 20 Prozent der sonstigen Gäste unterwegs sind, wird der Fahrplan doch adaptiert .

. Hier finden Sie die frischen Baustellen in Graz und einen Ausblick.

Alte Poststraße/Reininghausgründe: Weiterhin GESPERRT: Alte Poststraße im Bereich Eggenberger Straße bis Reininghausstraße; Neuverlegung einer Schienentrasse von der Eggenberger Straße bis zum Gelände der ehemaligen Hummelkaserne; Totalsperre inkl. Kreuzung Eckertstraße / Köflachergasse bis Reininghausstraße bis Dezember 2020! Großräumige Umfahrung über Gaswerkstraße / Eggenberger Allee, bzw. Kärntner Straße - Eggenberger Gürtel.

Weiterhin GESPERRT: Alte Poststraße im Bereich Eggenberger Straße bis Reininghausstraße; Neuverlegung einer Schienentrasse von der bis zum Gelände der ehemaligen Hummelkaserne; Totalsperre inkl. Kreuzung Eckertstraße / Köflachergasse bis Reininghausstraße bis Dezember 2020! Großräumige Umfahrung über Gaswerkstraße / Eggenberger Allee, bzw. Kärntner Straße - Eggenberger Gürtel. In der Brauhausstraße gibt es im Bereich Wetzelsdorfer Straße bis HNr. 51 Vorarbeiten zur geplanten Umgestaltung des gesamten Straßenraumes samt Totalsperre bis zum 20.04.2020.

gibt es im Bereich Wetzelsdorfer Straße bis HNr. 51 Vorarbeiten zur geplanten Umgestaltung des gesamten Straßenraumes samt Totalsperre bis zum 20.04.2020. In der Fröhlichgasse im Bereich Raiffeisenstraße bis Neuholdaugasse kommt es zu punktuellen Spurumlegungen bis zum 31.05.

im Bereich Raiffeisenstraße bis Neuholdaugasse kommt es zu punktuellen Spurumlegungen bis zum 31.05. In der Lagergassse im Bereich Sturzgasse bis Puntigamer Straße Sperre "ausgenommen Zufahrt und Radfahrer" im Rahmen des Neubaues des westseitigen Murradweges und des Murkraftwerks;

im Bereich Sturzgasse bis Puntigamer Straße Sperre "ausgenommen Zufahrt und Radfahrer" im Rahmen des Neubaues des westseitigen Murradweges und des Murkraftwerks; Auf der Liebenauer Hauptstraße gibt es im Bereich Engelsdorfer Straße bis Leberackerweg wegen Sanierungsarbeiten von 09.03. - 15.05. eine Postenregelung bei Nichtaufrechterhaltung von 2 Fahrspuren.

gibt es im wegen Sanierungsarbeiten von 09.03. - 15.05. eine Postenregelung bei Nichtaufrechterhaltung von 2 Fahrspuren. In der Mariatroster Straße 106 -197 (Bereich Dr.-Eckener-Straße bis Schule St. Johann) gibt es eine punktuelle Postenregelung werktags ab 8 Uhr zwischen 17.02. - 14.04.

106 -197 (Bereich Dr.-Eckener-Straße bis Schule St. Johann) gibt es eine punktuelle Postenregelung werktags ab 8 Uhr zwischen 17.02. - 14.04. In der Markusgasse gilt im Bereich Puchstraße bis HNr. 21 von 09.03. - 30.04. ein Fahrverbot wegen einer Generalsanierung.

gilt im bis HNr. 21 von 09.03. - 30.04. ein Fahrverbot wegen einer Generalsanierung. Am Schönaugürtel 31-41 kommt es zwischen 02.03. - 17.04. beim Austausch von Strommasten zu Spurzusammenlegung im jeweiligen Arbeitsbereich.

31-41 kommt es zwischen 02.03. - 17.04. beim Austausch von Strommasten zu Spurzusammenlegung im jeweiligen Arbeitsbereich. In der Prokopigasse 8 - 14 wird bis zum 03.04. die Fußgängerzone saniert.

8 - 14 wird bis zum 03.04. die Fußgängerzone saniert. Am Schönaugürtel 31 - 41 kommt es bis zum 17.04. zu einer Spurzusammenlegung im Arbeitsbereich (Austausch von Strommasten).

31 - 41 kommt es bis zum 17.04. zu einer Spurzusammenlegung im Arbeitsbereich (Austausch von Strommasten). In der Straßengelstraße 7 - 41 gilt zwischen 09.03. - 24.04. eine Postenregelung bei Nichtaufrechterhaltung von

2 Fahrspuren;





gilt zwischen 09.03. - 24.04. eine Postenregelung bei Nichtaufrechterhaltung von 2 Fahrspuren; Aktuelle Fahrgastinformationen für Bus und Bim finden Sie hier.

4. Wie das Virus sich in Graz und Umgebung ausbreitet

Mit derzeitigem Stand (16. März) gibt es in Graz und Umgebung 43 Personen mit positivem Corona-Testergebnis. Am Freitag waren es noch 22. In Graz-Umgebung sind bis jetzt 8 Fälle registriert. Insgesamt sind derzeit 114 Personen in der Steiermark positiv getestet. Leider ist auch das erste Todesopfer zu beklagen. (Den aktuellen Bericht finden Sie hier). Nach den Erlässen der Bundesregierung fährt auch die Stadt Graz das öffentliche Leben herunter. Lokale durften am Montag nur noch bis 15 Uhr geöffnet haben, am Dienstag schließen sie komplett. Lieferservice spielen eine wichtige Rolle in der Nahversorgung. Auch sie setzen besondere Regeln für Boten wie für Kunden um. Befolgen Sie bitte die Maßnahmen der Regierung unbedingt - auch bezüglich der Ausgangsbeschränkungen.

5. Nichts zu feiern



An diesem Dienstag, den 17. März ist wieder St. Patrick's Day. Der Nationalfeiertag der Iren hat sich in der ganzen Welt einen Namen gemacht und wird normalerweise auch bei uns mitgefeiert. Ein Blick auf das Vorjahr: Der "Paddy's Day" wurde in der steirischen Hauptstadt mit grünem Bier und grünen Hüten in den Irish Pubs zelebriert. Dieses Bild wird sich heuer natürlich nicht bieten. Die Pubs bleiben geschlossen. Zuprosten kann man sich höchstens zu Hause. Cheers! Auf "Tauchstation" geht man auch in England: Dort gilt der 17. März als Tag des Tauchboots. Der "Submarine Day" ist wohl dem niederländischen Forscher Cornelis Jacobszoon Drebbel zu verdanken, der als Erfinder des ersten manövrierbaren Tauchboots gilt. Glaubt man den historischen Aufzeichnungen, soll Drebbel mit seinem Tauchboot am 17. März 1620 auf der Themse die erste Fahrt in einer Tiefe von 3,6 Metern unternommen haben. Der Auftrag kam vom englischen König James I.

6. "Fine Crime Award" ging an Reinhard Kleindl

Das diesjährige Fine Crime Krimifestival endete nach einer turbulente Woche vergangenes Wochenende. Zahlreiche Veranstaltungen mussten abgesagt werden oder wurden via Videostream auf Youtube als "Geisterlesungen" gezeigt. Der Fine Crime Award wurde dennoch, aber ohne Lesefest vergeben, erhalten hat ihn der Grazer Autor Reinhard Kleindl. Er konnte die Jury mit einem neuen Fall der Ermittlerin Anja Grabner ("Die Klamm") überzeugen. Der mit 5.000 Euro dotierte Preis wurde heuer zum zweiten Mal verliehen, erstmals war dabei eine Expertenjury am Werk. Kleindl ist eigentlich Physiker und daneben noch professioneller Slackliner - so "spazierte" er schon außerhalb des Styria-Media-Centers im 14. Stock entlang. Beides merke man, so die Jurybegründung, seinen Werken an: "Die Exaktheit und Beobachtungsgabe eines Naturwissenschaftlers und das Gefühl für Thrill und Spannung sind gepaart mit einer kühlen Nervenstärke". Gekonnt baue Kleindl Spannung auf erzeuge "einen Sog, dem man sich schwer entziehen kann."



7. Noch Fragen?