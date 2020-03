Facebook

Ja ist den schon Sommer? An die zehn Sonnenstunden und zwanzig Grad sind am Donnerstag drin © A. W. Tengg

1. Das Zwei-Tage-Wetter für Graz



Der Donnerstag wird in der gesamten Steiermark der insgesamt schönste und auch wärmste Tag der Woche. Schleierwolken in hohen Schichten sorgen für einen milchig wirkenden Himmel, bis zu acht Sonnenstunden könnten sich ausgehen. Der Wind kommt schwach bis mäßig aus westlichen Richtungen. Die Temperaturen klettern bis zum Nachmittag auf 20 Grad.

Wetterumschwung: Mit einer Kaltfront ziehen am Freitag von der Früh weg Regenschauer über die Steiermark, in der ersten Tageshälfte teils auch kräftige. Die Temperaturen gehen merklich zurück, somit hat es zu Mittag höchstens 10 Grad. Im Laufe des Nachmittages beginnt sich das Wetter von Norden her zu bessern, der Niederschlag klingt ab und die Wolken beginnen aufzulockern. Der Nordwestwind frischt mit Frontdurchgang mäßig auf.

2. Allergikerwetter: Pollenflug

Es gibt mäßigen Baum- und schwachen Erlenpollenflug.

3. Was sich auf den Straßen abspielt

Hier finden Sie die frischen Baustellen in Graz und einen Ausblick.

Alte Poststraße/Reininghausgründe: Weiterhin GESPERRT: Alte Poststraße im Bereich Eggenberger Straße bis Reininghausstraße; Neuverlegung einer Schienentrasse von der Eggenberger Straße bis zum Gelände der ehemaligen Hummelkaserne; Totalsperre inkl. Kreuzung Eckertstraße / Köflachergasse bis Reininghausstraße bis Dezember 2020! Großräumige Umfahrung über Gaswerkstraße / Eggenberger Allee, bzw. Kärntner Straße - Eggenberger Gürtel.

Weiterhin GESPERRT: Alte Poststraße im Bereich Eggenberger Straße bis Reininghausstraße; Neuverlegung einer Schienentrasse von der bis zum Gelände der ehemaligen Hummelkaserne; Totalsperre inkl. Kreuzung Eckertstraße / Köflachergasse bis Reininghausstraße bis Dezember 2020! Großräumige Umfahrung über Gaswerkstraße / Eggenberger Allee, bzw. Kärntner Straße - Eggenberger Gürtel. In der Brauhausstraße gibt es im Bereich Wetzelsdorfer Straße bis HNr. 51 Vorarbeiten zur geplanten Umgestaltung des gesamten Straßenraumes samt Totalsperre bis zum 20.04.2020.

gibt es im Bereich Wetzelsdorfer Straße bis HNr. 51 Vorarbeiten zur geplanten Umgestaltung des gesamten Straßenraumes samt Totalsperre bis zum 20.04.2020. In der Fröhlichgasse im Bereich Raiffeisenstraße bis Neuholdaugasse kommt es zu punktuellen Spurumlegungen bis zum 31.05.

im Bereich Raiffeisenstraße bis Neuholdaugasse kommt es zu punktuellen Spurumlegungen bis zum 31.05. In der Lagergassse im Bereich Sturzgasse bis Puntigamer Straße Sperre "ausgenommen Zufahrt und Radfahrer" im Rahmen des Neubaues des westseitigen Murradweges und des Murkraftwerks;

im Bereich Sturzgasse bis Puntigamer Straße Sperre "ausgenommen Zufahrt und Radfahrer" im Rahmen des Neubaues des westseitigen Murradweges und des Murkraftwerks; Auf der Liebenauer Hauptstraße gibt es im Bereich Engelsdorfer Straße bis Leberackerweg wegen Sanierungsarbeiten von 09.03. - 15.05. eine Postenregelung bei Nichtaufrechterhaltung von 2 Fahrspuren.

gibt es im wegen Sanierungsarbeiten von 09.03. - 15.05. eine Postenregelung bei Nichtaufrechterhaltung von 2 Fahrspuren. In der Mariatroster Straße 106 -197 (Bereich Dr.-Eckener-Straße bis Schule St. Johann) gibt es eine punktuelle Postenregelung werktags ab 8 Uhr zwischen 17.02. - 14.04.

106 -197 (Bereich Dr.-Eckener-Straße bis Schule St. Johann) gibt es eine punktuelle Postenregelung werktags ab 8 Uhr zwischen 17.02. - 14.04. In der Markusgasse gilt im Bereich Puchstraße bis HNr. 21 von 09.03. - 30.04. ein Fahrverbot wegen einer Generalsanierung.

gilt im bis HNr. 21 von 09.03. - 30.04. ein Fahrverbot wegen einer Generalsanierung. Am Schönaugürtel 31-41 kommt es zwischen 02.03. - 17.04. beim Austausch von Strommasten zu Spurzusammenlegung im jeweiligen Arbeitsbereich.

31-41 kommt es zwischen 02.03. - 17.04. beim Austausch von Strommasten zu Spurzusammenlegung im jeweiligen Arbeitsbereich. In der Prokopigasse 8 - 14 wird bis zum 03.04. die Fußgängerzone saniert.

8 - 14 wird bis zum 03.04. die Fußgängerzone saniert. Am Schönaugürtel 31 - 41 kommt es bis zum 17.04. zu einer Spurzusammenlegung im Arbeitsbereich (Austausch von Strommasten).

31 - 41 kommt es bis zum 17.04. zu einer Spurzusammenlegung im Arbeitsbereich (Austausch von Strommasten). In der Straßengelstraße 7 - 41 gilt zwischen 09.03. - 24.04. eine Postenregelung bei Nichtaufrechterhaltung von

2 Fahrspuren;





gilt zwischen 09.03. - 24.04. eine Postenregelung bei Nichtaufrechterhaltung von 2 Fahrspuren; Aktuelle Fahrgastinformationen für Bus und Bim finden Sie hier.

4. Wie das Leben in Graz umgekrempelt wird

Das soziale Leben in Graz und ganz Österreich läuft auf Sparflamme. Die Liste der Einschränkungen, sie ist lang geworden. Im Minutentakt kommen Stornos herein. Das trifft auch die großen Lokale in der Landeshauptstadt. Als einer der ersten zieht nun der prominente Grazer Wirt und Koch Christof Widakovich die Notbremse: "Ich sperre des Schloßberg-Restaurant ab Montag für drei Wochen zu!" Auch die Grazer Bäder reagieren auf den Corona-Erlass: "Wir stellen den Publikumsbetrieb im Auster Wellnessbad, im Bad zur Sonne, im Spa Wellnessareal und in der Stukitzsauna ab dem 12. März bis 3. April 2020 ein", so die Aussendung der Holding Graz. Von dieser Maßnahme nicht betroffen sei vorerst das Auster Sportbad. Allerdings: "Hier gewähren wir nur maximal 100 Gästen (gleichzeitig) den Eintritt in das Areal." Da das Bad sehr groß sei, könnten sich sich die Badegäste gut über das Areal verteilen. Geschlossen wird übrigens auch das Landessportzentrum in der Jahngasse. Auch in Graz-Umgebung werden zahlreiche Veranstaltungen abgesagt bzw. verschoben. Und die Kinos? Der Kinobesuch ist vorerst auch weiterhin möglich. Allerdings werden nicht mehr als 100 Karten pro Vorstellung verkauft. Und um die Abstandsvorgaben zur Senkung des Infektionsrisikos zu befolgen, bleibt jeder zweite Sitzplatz frei.

5. Am Mittwoch in Graz



Zahlreiche Veranstaltungen wurden abgesagt. Bitte informieren Sie sich bei den jeweiligen Veranstaltern.

Wie von der Bundesregierung beschlossen wurde, dürfen keine Outdoor Veranstaltungen über 500 Personen und Indoor über 100 Personen stattfinden. Außerdem sind alle Museen des Universalmuseums Graz geschlossen. Es werden keine Tickets mehr verkauft. Diese Regelung gilt ab sofort und voraussichtlich bis Anfang April.

Licht-Checker

Sicherheitsaktion "Licht und Technik" im Grazer Radnetz. Seit 14 Jahren rückt die Radlobby ARGUS Steiermark mit der Aktion "Licht und Technik" aus. Ziel ist es, die Fahrräder auf den allgemeinen Wartungszustand sowie auf die Ausrüstung mit Licht und Reflektoren zu überprüfen und gegebenenfalls nachzurüsten. Seit dem Start dieser Aktion, an der die Polizei und "Bicycle" beteiligt sind und die von der Stadt Graz und dem Land Steiermark unterstützt wird, sind über 14.000 Fahrräder kontrolliert und ca. 3.000 kleinere Reparaturen durchgeführt worden. Außerdem wurden tausende Reflektoren gratis ergänzt und dutzende Quadratmeter Reflektorfolien verklebt.

WO: Mariahilferplatz

WANN: DO., 12. März, ab 17 Uhr



6. Schulen werden ab Montag stufenweise geschlossen

Mittwochfrüh hat Gesundheitsminister Rudolf Anschober die Absage aller Schulveranstaltungen - auch von Schulskikursen - verkündet. Elternvertreter fordern, dass bei Schulschließungen die Betreuung sichergestellt sein muss. Seit Mittwochabend steht der Plan für die Schließung von Schulen und Kindergärten: Ab Montag werden Oberstufen geschlossen, ab Mittwoch bleiben auch Volks-, Mittelschüler und jene in AHS-Unterstufen zu Hause sowie die Kindergartenkinder. Die Maßnahme geht bis zu den Osterferien. Bei Bedarf soll für Betreuung gesorgt werden. In diesen Wochen finden gerade die letzten mehrstündigen Schularbeiten vor der Zentralmatura statt. Dann wackeln wohl auch die Reifeprüfungstermine. "Für Maturanten werden wir eine Extra-Lösung finden müssen", so Bildungsminister Heinz Faßmann. Elternvertreter fordern jedenfalls, dass die Kinderbetreuung sichergestellt sein müsse. "Was nicht passieren darf ist, dass einfach Schulen geschlossen werden und Eltern trotzdem arbeiten gehen müssen", sagte Karl Dwulit, Sprecher des Wiener Landesverbands. Evelyn Kometter, der Vorsitzenden des Dachverbands der Elternvereine an Pflichtschulen sei aus den Landesverbänden rückgemeldet worden, dass einige Betriebe die Eltern zwar für eine gewisse Zeit freistellen würden, bei einigen sei allerdings keine Bezahlung vorgesehen.

