Facebook

Twitter

WhatsApp

Seite per E-Mail senden

Seite drucken

Schriftgröße größer

Schriftgröße kleiner

Das Wetter zu Monatsbeginn lädt zum Faulenzen ein © A. W. Tengg

1. Das Zwei-Tage-Wetter für Graz



Am Sonntag halten es viele Wolken, ein paar Aufhellungen gibt es regional am Vormittag. Gegen Mittag setzt in den westlichen Landesteilen leichter bis mäßiger Regen ein der sich im Laufe des Nachmittages auf die gesamte Steiermark ausbreitet. Es weht kaum Wind, die Höchsttemperaturen bewegen sich um 9 Grad.

Am Montag präsentiert sich das Wetter vorübergehend wieder freundlicher. Die Wolken lockern teilweise auf und es wird sonnig. Der Wind aus Südwest legt merklich an Stärke zu, regional wird es föhnig. Gegen Abend können im Südwesten erste Regenschauer übergreifen. Sehr mild mit Höchsttemperaturen bis 13 Grad.

2. Allergikerwetter: Pollenflug

Am Sonntag gibt es mäßigen Erlenpollenflug.

3. Was sich auf den Straßen abspielt

Hier finden Sie die größten Straßenbauprojekte, die 2020 in Graz anstehen.

Alte Poststraße/Reininghausgründe: Weiterhin GESPERRT: Alte Poststraße im Bereich Eggenberger Straße bis Reininghausstraße;

Neuverlegung einer Schienentrasse von der Eggenberger Straße bis zum Gelände der ehemaligen Hummelkaserne; Totalsperre inkl. Kreuzung Eckertstraße / Köflachergasse bis Reininghausstraße bis Dezember 2020! Großräumige Umfahrung über Gaswerkstraße / Eggenberger Allee, bzw. Kärntner Straße - Eggenberger Gürtel.

Weiterhin GESPERRT: Alte Poststraße im Bereich Eggenberger Straße bis Reininghausstraße; Neuverlegung einer Schienentrasse von der bis zum Gelände der ehemaligen Hummelkaserne; Totalsperre inkl. Kreuzung Eckertstraße / Köflachergasse bis Reininghausstraße bis Dezember 2020! Großräumige Umfahrung über Gaswerkstraße / Eggenberger Allee, bzw. Kärntner Straße - Eggenberger Gürtel. In der Fröhlichgasse im Bereich Raiffeisenstraße bis Neuholdaugasse kommt es zu punktuellen Spurumlegungen bis zum 31.05.

im Bereich Raiffeisenstraße bis Neuholdaugasse kommt es zu punktuellen Spurumlegungen bis zum 31.05. In der Lagergassse im Bereich Sturzgasse bis Puntigamer Straße Sperre "ausgenommen Zufahrt und Radfahrer" im Rahmen des Neubaues des westseitigen Murradweges und des Murkraftwerks;

im Bereich Sturzgasse bis Puntigamer Straße Sperre "ausgenommen Zufahrt und Radfahrer" im Rahmen des Neubaues des westseitigen Murradweges und des Murkraftwerks; In der Mariatroster Straße 106 -197 (Bereich Dr.-Eckener-Straße bis Schule St. Johann) gibt es eine punktuelle Postenregelung werktags ab 8 Uhr zwischen 17.02. - 14.04.

106 -197 (Bereich Dr.-Eckener-Straße bis Schule St. Johann) gibt es eine punktuelle Postenregelung werktags ab 8 Uhr zwischen 17.02. - 14.04. Am Schönaugürtel 31-41 kommt es zwischen 02.03. - 17.04. beim Austausch von Strommasten zu Spurzusammenlegung im jeweiligen Arbeitsbereich.

31-41 kommt es zwischen 02.03. - 17.04. beim Austausch von Strommasten zu Spurzusammenlegung im jeweiligen Arbeitsbereich. Aktuelle Fahrgastinformationen für Bus und Bim finden Sie hier.

4. Über 6000 Artikel: "Schediwy" versteigert alles

Die Sperrstunde selbst mag die Verantwortlichen der Auktionsplattform "aurena.at" nicht extra beschäftigt haben – im Gegensatz zu vielen Grazern und Touristen, die dem kürzlich geschlossenen Papierfachgeschäft Schediwy nachtrauern. Doch die Folgen dieses Feierabends nach 82 Jahren in der Sporgasse spürt man auch bei aurena mit Sitz im obersteirischen Niklasdorf: Werden doch immerhin 6205 Posten versteigert, die zu Schediwy gehörten – "das ist auch für uns eine größere Menge", bestätigt man auf Anfrage der Kleinen Zeitung. Zu haben sind Verkaufsständer (ab 2 Euro), zwei Rollen Kunstrasen (15 Euro) und Luftentfeuchter (25 Euro) genauso wie Kugelschreiberminen (10 Euro) und 21 Schachteln Ersatzfarben (ab 3 Euro) – zu besichtigen noch einmal vor Ort in der Sporgasse am 13. März (13 bis 17 Uhr). In den Tagen danach kommen die Waren unter den Onlinehammer: Ist doch aurena auf Betriebsversteigerungen spezialisiert.

5. Noch nichts vor?



GrazGuides: Welttag der Fremdenführer 2020

Kostenlose Führungen in Graz. Zum Welttag der Fremdenführer präsentieren sich die steirischen Austria Guides. Allfällige Spenden werden an das SOS Kinderdorf weitergegeben. Angeboten werden Führungen in verschiedenen Sprachen – von Deutsch über Slowenisch, Russisch bis zu Chinesisch und viele mehr – und an verschiedenen Stationen in Graz sowie in einigen steirischen Orten. So geht es zum Beispiel "Rund ums Landhaus", ins Joanneumsviertel, quer durchs Franziskanerviertel oder unter dem Motto „"Friendly Alien trifft Uhrturm" in das Kunsthaus und auch einen Schlossbergrundgang. Für das ganz junge Publikum wird eine Führung für Kinder bis 10 Jahre angeboten.

WO : Graz, Innere Stadt

WANN : SO., 1. März, 14/14.45/15.30/16.15 Uhr





Kostenlose Führungen in Graz. Zum Welttag der Fremdenführer präsentieren sich die steirischen Austria Guides. Allfällige Spenden werden an das SOS Kinderdorf weitergegeben. Angeboten werden Führungen in verschiedenen Sprachen – von Deutsch über Slowenisch, Russisch bis zu Chinesisch und viele mehr – und an verschiedenen Stationen in Graz sowie in einigen steirischen Orten. So geht es zum Beispiel "Rund ums Landhaus", ins Joanneumsviertel, quer durchs Franziskanerviertel oder unter dem Motto „"Friendly Alien trifft Uhrturm" in das Kunsthaus und auch einen Schlossbergrundgang. Für das ganz junge Publikum wird eine Führung für Kinder bis 10 Jahre angeboten. : Graz, Innere Stadt : SO., 1. März, 14/14.45/15.30/16.15 Uhr Benefizkonzert für Kerstin

Benefizkonzert mit Beat Club, De Zwa, Edlseer, Egon7, Matthias Nebel, Gernot Pachernigg, Spielgemeinschaft Schwanberg - St. Peter im Sulmtal, Grenzenlos S.T.S. Bootleg, Vida Noa, Anja Wendzel, Westwind. Auf Initiative von Peter Oberwalder, Herzchirurg am LKH Graz, organisiert von Manfred "Cook" Koch und unterstützt von "Licht ins Dunkel" Steiermark, wurde in Rekordzeit ein Benefizkonzert für die Familie von Kerstin auf die Beine gestellt. Der Erlös geht zu 100 Prozent an die Familie.

WO : Orpheum

WANN : SO., 1. März, 18.30 Uhr





Benefizkonzert mit Beat Club, De Zwa, Edlseer, Egon7, Matthias Nebel, Gernot Pachernigg, Spielgemeinschaft Schwanberg - St. Peter im Sulmtal, Grenzenlos S.T.S. Bootleg, Vida Noa, Anja Wendzel, Westwind. Auf Initiative von Peter Oberwalder, Herzchirurg am LKH Graz, organisiert von Manfred "Cook" Koch und unterstützt von "Licht ins Dunkel" Steiermark, wurde in Rekordzeit ein Benefizkonzert für die Familie von Kerstin auf die Beine gestellt. Der Erlös geht zu 100 Prozent an die Familie. : Orpheum : SO., 1. März, 18.30 Uhr Film-Preview: "Rettet das Dorf"

Steiermark-Preview zum Film von Teresa Distelberger. Mit Publikumsgespräch mit der Regisseurin und/oder Protagonisten des Films. Das Dorf ist Glück. Das sagen die Bilder, die wir davon im Kopf haben, das ist das Ideal, von dem viele träumen: ein Hauptplatz als lebendiger Mittelpunkt, eine Greißlerin, mit der man ins Plaudern kommt, ein Gasthaus, in dem man immer willkommen ist – und am Rand der Blick auf Wiesen und Bauernhöfe. Doch die Landflucht stellt das Dorf auf die Probe: die Jungen ziehen weg, die Betriebe müssen schließen, die Geschäfte stehen leer. Wie aber kann das lebendig bleiben, was ein Dorf ausmacht?

WO: KIZ Royal

WANN: SO., 1. März, 11.30 Uhr



Nichts dabei?

> Hier geht's zum Veranstaltungskalender für den Sonntag. <

6. "GrazGuides" laden zu kostenlosen Touren ein

Auch für Kurzentschlossene: Neun Führungen kann man sich am Sonntag ohne Voranmeldung in Graz anschließen. Das Programm im Überblick. Eigentlich ist der Welttag der Fremdenführer am 21. Februar - weil dieses Datum aber in die steirischen Semesterferien fiel, wird diesen Sonntag (1. März) "gefeiert": Mit kostenlosen Führungen, zu denen die steirischen Austria Guides einladen. In Graz stehen neun verschiedene Führungen zur Auswahl. Alle Touren sind für die Teilnehmer kostenlos - freiwillige Spenden kommen dem SOS-Kinderdorf zugute. Eine Übersicht über alle Kurz-Führungen findet man unter www.wko.at/stmk/welttag. Um 14, 14.45, 15.30 und 16.15 Uhr stehen folgende Spaziergänge auf dem Programm: Rund ums Landhaus, Die Stadtkrone, Das Joanneumsviertel, Rendezvous am Eisernen Tor, Friendly Alien trifft Uhrturm (mit Needle), Ein Sack voller Kunstschätze (mit Herzogshut & Hochzeitswagen), Quer durchs Franziskanerviertel. Um 14 und 15.30 Uhr warten Schloßbergrundgang für Erwachsene, Schloßberg für Kids (je eine Stunde).

7. Noch Fragen?