Facebook

Twitter

WhatsApp

Seite per E-Mail senden

Seite drucken

Schriftgröße größer

Schriftgröße kleiner

Vorerst ist Schluss mit den überaus milden Temperaturen © A. W. Tengg

1. Die Wetteraussichten



Wetterumschwung: Der Aschermittwoch bringt in der ganzen Steiermark Regen oder Schneefall. Anfangs kann es dabei speziell im Südosten des Landes noch kräftig regnen, tagsüber lassen die Intensitäten dann überall nach. Kurze Auflockerungen können zwar dabei sein, bleiben aber voraussichtlich die Ausnahme. Die Höchstwerte werden mit um die 5 Grad meist schon in der Früh erreicht, tagsüber kühlt es mit aufkommendem Nordwind etwas ab.

Am Donnerstag klingen die Schneeschauer ab und es setzt sich vorübergehend im ganzen Land trockenes und zeitweise sonniges Wetter durch. Der Wind dreht im Tagesverlauf wieder auf südliche Richtungen. Mit Höchstwerten um 8 Grad entsprechen die Temperaturen in etwa der Jahreszeit.

2. Allergikerwetter: Pollenflug

Es gibt lediglich schwachen Erlenpollenflug.

3. Was sich auf den Straßen abspielt

Hier finden Sie die größten Straßenbauprojekte, die 2020 in Graz anstehen.

Alte Poststraße/Reininghausgründe: Weiterhin GESPERRT: Alte Poststraße im Bereich Eggenberger Straße bis Reininghausstraße;

Neuverlegung einer Schienentrasse von der Eggenberger Straße bis zum Gelände der ehemaligen Hummelkaserne; Totalsperre inkl. Kreuzung Eckertstraße / Köflachergasse bis Reininghausstraße bis Dezember 2020! Großräumige Umfahrung über Gaswerkstraße / Eggenberger Allee, bzw. Kärntner Straße - Eggenberger Gürtel.

Weiterhin GESPERRT: Alte Poststraße im Bereich Eggenberger Straße bis Reininghausstraße; Neuverlegung einer Schienentrasse von der bis zum Gelände der ehemaligen Hummelkaserne; Totalsperre inkl. Kreuzung Eckertstraße / Köflachergasse bis Reininghausstraße bis Dezember 2020! Großräumige Umfahrung über Gaswerkstraße / Eggenberger Allee, bzw. Kärntner Straße - Eggenberger Gürtel. In der Fröhlichgasse im Bereich Raiffeisenstraße bis Neuholdaugasse kommt es zu punktuellen Spurumlegungen bis zum 31.05.

im Bereich Raiffeisenstraße bis Neuholdaugasse kommt es zu punktuellen Spurumlegungen bis zum 31.05. In der Lagergassse im Bereich Sturzgasse bis Puntigamer Straße Sperre "ausgenommen Zufahrt und Radfahrer" im Rahmen des Neubaues des westseitigen Murradweges und des Murkraftwerks;

im Bereich Sturzgasse bis Puntigamer Straße Sperre "ausgenommen Zufahrt und Radfahrer" im Rahmen des Neubaues des westseitigen Murradweges und des Murkraftwerks; In der Mariatroster Straße 106 -197 (Bereich Dr.-Eckener-Straße bis Schule St. Johann) gibt es eine punktuelle Postenregelung werktags ab 8 Uhr zwischen 17.02. - 14.04.

106 -197 (Bereich Dr.-Eckener-Straße bis Schule St. Johann) gibt es eine punktuelle Postenregelung werktags ab 8 Uhr zwischen 17.02. - 14.04. Am Schönaugürtel 31-41 kommt es zwischen 02.03. - 17.04. beim Austausch von Strommasten zu Spurzusammenlegung im jeweiligen Arbeitsbereich.

31-41 kommt es zwischen 02.03. - 17.04. beim Austausch von Strommasten zu Spurzusammenlegung im jeweiligen Arbeitsbereich. Aktuelle Fahrgastinformationen für Bus und Bim finden Sie hier.

4. Diskussion um das Handy an Schulen: Stimmen Sie mit

Kaum sind die Semesterferien beendet, geraten unsere Schulen in den Mittelpunkt einer hitzigen - und bekannten - Debatte: Braucht es ein Handyverbot an den Bildungseinrichtungen? Auslöser der jüngsten Diskussion ist der Vorstoß des obersten Lehrergewerkschafter Österreichs, Paul Kimberger (GÖD): Er fordert handyfreie Zonen an Schulen. „Die Rückmeldungen meiner Kolleginnen und Kollegen sagen mir, dass Handys immer mehr zu Konzentrationskillern und Störfaktoren im Unterricht werden", so Kimberger. Hat er recht? Stören Handys bloß den Unterricht und auch das soziale Miteinander der Schüler in den Pausen? Oder sollten Handys nicht verbannt, dafür aber sinnvoll im Unterricht eingesetzt werden? Stimmen Sie ab! Grundsätzlich steht es Schulen frei, den Handygebrauch über die Hausordnung einzuschränken oder zu verbieten, heißt es in der steirischen Bildungsdirektion. Doch auch in der Behörde räumt man ein, mit diesen Einzellösungen nicht wirklich glücklich zu sein.

5. Wohin zur Wochenmitte



Langer Mittwoch + Lesung

Führung durch die Ausstellung "Brücken Bäder Boulevards. Erinnerungen an das alte Graz". In einer Führung erinnern wir uns anhand von Gemälden, Plakaten, Fotografien, Grafiken und Plänen an die urbane Qualität des alten Graz, an jene Zeit, als Schönheit des städtischen Raums noch ein klar formuliertes Planungsziel war.

Um 18 Uhr Lesung: Einen literarischen Rundgang durch das alte Graz unternimmt der Schriftsteller und Literaturarchäologe Christian Teissl an diesem Abend: murauf- und murabwärts, von Brücke zu Brücke und querstadtein, mit den Worten heimischer Autorinnen und Autoren, bekannter wie vergessener, als Kompass.

WO : GrazMuseum

WANN : MI., 26. Feb., 17 bzw. 18 Uhr





Führung durch die Ausstellung "Brücken Bäder Boulevards. Erinnerungen an das alte Graz". In einer Führung erinnern wir uns anhand von Gemälden, Plakaten, Fotografien, Grafiken und Plänen an die urbane Qualität des alten Graz, an jene Zeit, als Schönheit des städtischen Raums noch ein klar formuliertes Planungsziel war. Um 18 Uhr Lesung: Einen literarischen Rundgang durch das alte Graz unternimmt der Schriftsteller und Literaturarchäologe Christian Teissl an diesem Abend: murauf- und murabwärts, von Brücke zu Brücke und querstadtein, mit den Worten heimischer Autorinnen und Autoren, bekannter wie vergessener, als Kompass. : GrazMuseum : MI., 26. Feb., 17 bzw. 18 Uhr Film: Oliver Ressler "Barricading the Ice Sheets"

Filmscreening. Die Klimabewegung ist heutzutage stärker als je zuvor. Höflicher Protest scheint der fernen Vergangenheit anzugehören. Aktivist*innen auf der ganzen Welt nutzen Taktiken massiven zivilen Ungehorsams, um klimazerstörerische Aktivitäten zu unterbrechen. Parallel zur Konferenz wird in der Akademie Graz die Ausstellung "Barricading the Ice Sheets" mit Filmen zu Klimaaktivismus gezeigt, die die Vortragenden der Konferenz ausgewählt haben.

WO : Akademie Graz

WANN : Vernissage: MI., 26. Feb., ab 19 Uhr (Filmscreening am Freitag, 20 Uhr)





Filmscreening. Die Klimabewegung ist heutzutage stärker als je zuvor. Höflicher Protest scheint der fernen Vergangenheit anzugehören. Aktivist*innen auf der ganzen Welt nutzen Taktiken massiven zivilen Ungehorsams, um klimazerstörerische Aktivitäten zu unterbrechen. Parallel zur Konferenz wird in der Akademie Graz die Ausstellung "Barricading the Ice Sheets" mit Filmen zu Klimaaktivismus gezeigt, die die Vortragenden der Konferenz ausgewählt haben. : Akademie Graz : Vernissage: MI., 26. Feb., ab 19 Uhr (Filmscreening am Freitag, 20 Uhr) Vortrag: Die Schlösser von Preddvor

im Spiegelbild der Geschichte | V ogledalu grajske zgodovine Preddvora. Vortrag und Präsentation von Mira Delavec Touhami. Der Vortrag findet auf Deutsch statt. Preddvor ist ein Ort unter dem über 2000 m hohen Storžič, eine wahrhaftige Perle im slowenischen Oberkrain. Touhami hat 20 Jahre lang über die Geschichte des Ortes, der bereits im 12. Jh. erwähnt wurde, seine Adelsfamilien und ihre Schlösser geforscht und dabei interessante Verbindungen mit Wien und Graz gefunden. Sie wird uns Preddvor auf eine besondere Weise vorstellen, auch durch Erzählungen und Legenden.

WO: Landesbibliothek

WANN: MI., 26. Feb., 18.30 Uhr



Nichts dabei?

> Hier geht's zum Veranstaltungskalender für den Mittwoch. <

6. Das war der Fasching: Die besten Bilder

7. Noch Fragen?