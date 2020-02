Vom Faschingstreiben in der Landeshauptstadt und in Graz-Umgebung und weitere Tipps für den Tag: Ihr Infopaket für den Dienstag, den 25. Feber. Wir wünschen Ihnen einen lustigen Fasching in Graz!

Facebook

Twitter

WhatsApp

Seite per E-Mail senden

Seite drucken

Schriftgröße größer

Schriftgröße kleiner

Der Fasching im Wetterglück: der große Wetterumschwung kommt erst am Mittwoch © A. W. Tengg

1. Die Wetteraussichten



Der Faschingsdienstag startet in der Steiermark stellenweise mit Nebelschwaden, rasch setzt sich aber überall sonniges und mildes Wetter durch. Die zeitweise durchziehenden Wolkenfelder stören zunächst kaum, erst gegen Abend zieht es von Westen her mit Annäherung der nächsten Störung stärker zu. Frühtemperaturen um null Grad, Tageshöchstwerte bei erneut außergewöhnlich milden 16 Grad. Es weht teils lebhafter Südwestwind.

Wetterumschwung: Der Aschermittwoch bringt in der ganzen Steiermark Regen oder Schneefall. Anfangs kann es dabei speziell im Südosten des Landes noch kräftig regnen, tagsüber lassen die Intensitäten dann überall nach. Kurze Auflockerungen können zwar dabei sein, bleiben aber voraussichtlich die Ausnahme. Die Höchstwerte werden mit um die 5 Grad meist schon in der Früh erreicht, tagsüber kühlt es mit aufkommendem Nordwind etwas ab.

2. Allergikerwetter: Pollenflug

Es gibt mäßigen Hasel- und starken Erlenpollenflug.

3. Was sich auf den Straßen abspielt

Am Dienstag findet in Graz wieder der große Faschingsumzug der Kleinen Zeitung statt. Die Innenstadt ist gesperrt - Holding führt Ersatzverkehr !

- Holding führt ! Hier finden Sie die größten Straßenbauprojekte, die 2020 in Graz anstehen.

Alte Poststraße/Reininghausgründe: Weiterhin GESPERRT: Alte Poststraße im Bereich Eggenberger Straße bis Reininghausstraße;

Neuverlegung einer Schienentrasse von der Eggenberger Straße bis zum Gelände der ehemaligen Hummelkaserne; Totalsperre inkl. Kreuzung Eckertstraße / Köflachergasse bis Reininghausstraße bis Dezember 2020! Großräumige Umfahrung über Gaswerkstraße / Eggenberger Allee, bzw. Kärntner Straße - Eggenberger Gürtel.

Weiterhin GESPERRT: Alte Poststraße im Bereich Eggenberger Straße bis Reininghausstraße; Neuverlegung einer Schienentrasse von der bis zum Gelände der ehemaligen Hummelkaserne; Totalsperre inkl. Kreuzung Eckertstraße / Köflachergasse bis Reininghausstraße bis Dezember 2020! Großräumige Umfahrung über Gaswerkstraße / Eggenberger Allee, bzw. Kärntner Straße - Eggenberger Gürtel. In der Fröhlichgasse im Bereich Raiffeisenstraße bis Neuholdaugasse kommt es zu punktuellen Spurumlegungen bis zum 31.05.

im Bereich Raiffeisenstraße bis Neuholdaugasse kommt es zu punktuellen Spurumlegungen bis zum 31.05. In der Lagergassse im Bereich Sturzgasse bis Puntigamer Straße Sperre "ausgenommen Zufahrt und Radfahrer" im Rahmen des Neubaues des westseitigen Murradweges und des Murkraftwerks;

im Bereich Sturzgasse bis Puntigamer Straße Sperre "ausgenommen Zufahrt und Radfahrer" im Rahmen des Neubaues des westseitigen Murradweges und des Murkraftwerks; In der Mariatroster Straße 106 -197 (Bereich Dr.-Eckener-Straße bis Schule St. Johann) gibt es eine punktuelle Postenregelung werktags ab 8 Uhr zwischen 17.02. - 14.04.

106 -197 (Bereich Dr.-Eckener-Straße bis Schule St. Johann) gibt es eine punktuelle Postenregelung werktags ab 8 Uhr zwischen 17.02. - 14.04. Am Schönaugürtel 31-41 kommt es zwischen 02.03. - 17.04. beim Austausch von Strommasten zu Spurzusammenlegung im jeweiligen Arbeitsbereich.

31-41 kommt es zwischen 02.03. - 17.04. beim Austausch von Strommasten zu Spurzusammenlegung im jeweiligen Arbeitsbereich. Aktuelle Fahrgastinformationen für Bus und Bim finden Sie hier.

4. 60 Highlights: Der Faschingsvirus geht um

Gernot Stocker ist an sich "männliche Krankenschwester". Am Faschingsdienstag packt er seine Wunderwaffe Humor als Leservertreter in der VIP-Jury des Kleine-Zeitung-Faschingsumzugs aus. Mit ihm mitstimmen werden die Kernölamazonen, mit Gerald Fleischhacker, Solarkreis und Markus Hirtler. Und Sie können online mitvoten unter http://www.kleinezeitung.at/umzug

Übrigens: Unsere Regionalredaktionen haben eine Auswahl von knapp 60 der bekanntesten, größten und spannendsten Veranstaltungen in der gesamten Steiermark ausgewählt und auf einer Karte zusammenfasst - für Details klicken Sie hier. Das größte Spektakel jedenfalls in der Grazer Innenstadt über die Bühne. Die Kleine Zeitung bittet sowohl zum Kinderfaschung, zum Umzug ins Zentrum, als auch zur anschließenden Feierei ins Bermudadreieck am Mehlplatz (ab 14 Uhr, Antenne-DJ ab 16 Uhr). Beide Veranstaltungen machen die Murstadt zur größten Faschings-Zone des Bundeslandes.

5. Wohin am Faschingsdienstag?



Kleine Kinderzeitung-Fasching

Im Landhaushof haben die kleinen Narren das Sagen. Mit Kinderschminken, Luftballons, Animation u.v.m. Es wird außerdem gebastelt, ein Lügenbaron tischt seine Geschichten auf und noch vieles mehr wird die Laune heben. Die kleinen Prinzessinnen, Cowboys, Tiger, Katzen und Super-Helden eröffnen bereits ab 10 Uhr im Landhaushof das närrische Treiben. Es gibt Musik und Tanz, dazu regnet es Konfetti, es kann sogar Dosen geschossen werden.

WO : Landhaushof

WANN : DI., 25. Feb., 10-13 UHr





Im Landhaushof haben die kleinen Narren das Sagen. Mit Kinderschminken, Luftballons, Animation u.v.m. Es wird außerdem gebastelt, ein Lügenbaron tischt seine Geschichten auf und noch vieles mehr wird die Laune heben. Die kleinen Prinzessinnen, Cowboys, Tiger, Katzen und Super-Helden eröffnen bereits ab 10 Uhr im Landhaushof das närrische Treiben. Es gibt Musik und Tanz, dazu regnet es Konfetti, es kann sogar Dosen geschossen werden. : Landhaushof : DI., 25. Feb., 10-13 UHr 48. Faschingsumzug der Kleinen Zeitung

Unter dem Motto: " Steirerskills - Die Superhelden der Steiermark ". Faschingsumzug über die Herrengasse durch die Grazer Innenstadt. Start ist in der Ecke Kaiserfeldgasse/Herrengasse. Einzigartig dekorierte Wagen, bunte Masken, kreative Kostüme und viele, viele Närrinnen und Narren prägen wieder das Straßenbild. Auch dieses Jahr winken wieder tolle Preise für die einfallsreichsten Wagen, die schrillsten Gruppen und die ausgefallensten Einzelpersonen.

WO : Grazer Innenstadt

WANN : DI., 25. Feb., ab 12.45 Uhr





Unter dem Motto: " ". Faschingsumzug über die Herrengasse durch die Grazer Innenstadt. Start ist in der Ecke Kaiserfeldgasse/Herrengasse. Einzigartig dekorierte Wagen, bunte Masken, kreative Kostüme und viele, viele Närrinnen und Narren prägen wieder das Straßenbild. Auch dieses Jahr winken wieder tolle Preise für die einfallsreichsten Wagen, die schrillsten Gruppen und die ausgefallensten Einzelpersonen. : Grazer Innenstadt : DI., 25. Feb., ab 12.45 Uhr Mardi Gschnas

Zum Abschluss der närrischen Zeit gibt's wieder das traditionelle ROYAL GARDEN MARDI GSCHNAS FEST mit der ROYAL GARDEN JAZZ BAND sowie Bier, Wein, Spritzer, Krapfen, Prosecco, Apfelsaft und tollen Masken. PETER, FRANZ, SCHORSCHI, BERND, EWALD und ANÐELKO freuen sich auf Euer Kommen. Ab 18 Uhr ist der Club geöffnet und ab ca. 19 Uhr beginnt die ROYAL GARDEN JAZZ BAND zu swingen.

WO: Royal Garden Jazz Club

WANN: DI., 25. Feb., ab 18 Uhr



Nichts dabei?

> Hier geht's zum Veranstaltungskalender für den Dienstag. <

6. Fasching in GU: Das Finale

Der heurige Fasching ist in der Zielgerade: mit dem Faschingsdienstag ist natürlich der Höhepunkt des närrischen Treibens gekommen. Schon am Faschingswochenende ging es rund um Graz bunt zu. In zahlreichen Orten gab es Umzüge und Faschingssitzungen. So machte man sich in den rund vierstündigen Faschingssitzungen in Frohnleiten über allerhand lustig. Und auch in Liebenau ging es lustig zu. In St. Radegund fand der beliebte Blochzug statt. Und vor dem altehrwürdigen Kurhaus wurden besondere Gäste angetroffen. Beim Deutschfeistritzer Traktorfasching wiederum waren rund 25 Gespanne unterwegs. Wo es am Faschingsdienstag noch hoch her und lustig zu geht: In Hart bei Graz steigt am Dienstag die Faschingsparty "On Ice". Von den Eishockeyspielern des EC Rattlesnakes können Eisköniginnen, Prinzen und Superhelden so manchen Trick am Eis lernen. Los geht’s um 15 Uhr im Eisstadion. In Feldkirchen bei Graz stehen etwa 15 Wagen und zehn Fußgruppen in den Startlöchern für den Faschingsumzug. Eine Jury wird die Gaukler küren – dabei zählen Musik- und Tanzperformance sowie Umsetzung und Idee. Der Umzug startet um 13 Uhr.

7. Noch Fragen?