Am Mittwoch lässt der Wind nach. Im Oberen Murtal, dem Mürztal sowie im Südosten der Steiermark wird es meist sonnig und trocken durch den Tag gehen. Frühtemperaturen um 0 Grad, Tageshöchstwerte bis 10 Grad.

Am Donnerstag sorgt Zwischenhocheinfluss für trockenes und recht sonniges Wetter. Zum Teil wird es föhnig. Frühtemperaturen noch -4 Grad, Höchstwerte 8 Grad.

Derzeit liegen keine aktuellen Luftgütedaten vor.

Es gibt schwachen Hasel- und Erlenpollenflug.

Der Grazer Lendplatz erhält rund um den Bauernmarkt ein völlig neues Verkehrskonzept. Im Windschatten jenes Trends, der diesen Platz zu einer Gastromeile wie Flanierzone erblühen ließ, stieg auch der Durchzugverkehr. Um die Lage zu beruhigen, arbeiteten Politik und Verkehrsplanung folgendes Konzept für den Lendplatz aus, das am Donnerstag im Gemeinderat beschlossen werden soll: Hier finden Sie erste Details zum angedachten Einbahnsystem, Radweg, der Fußgängerzone, Begegnungszone, Ladezonen und Stellplätze. Und zur Umsetzung: Im Büro von Verkehrsstadträtin Elke Kahr (KPÖ) heißt es, die Umsetzung soll heuer im Herbst erfolgen, "spätestens Anfang 2021". Und zwar vorerst nur mithilfe von geschickt platzierten Sitzmöbeln und Wanderbäumen.

Die Woche im Grazer Rathauses begann mit vielen jungen Besuchern: Über hundert Kinder trafen sich dort, um die nächste Kinderbürgermeisterin und den nächsten Kinderbürgermeister zu wählen. Dass die Ideen Potenzial der KadidatInnen haben, tatsächlich umgesetzt zu werden, hat sich schon gezeigt: In vergangenen Perioden wurde zum Beispiel die Idee durchgeführt, für jedes Neugeborene in Graz einen Baum zu pflanzen. Auch wurden Nichtraucherschilder auf Spielplätzen aufgestellt. Die elfjährige Lea Poldrack hatte in ihrem Programm die Themenschwerpunkte Sicherheit in Sozialen Medien, Öffi-Preise und Umweltschutz. Der achtjährige Luis Margreiter begeisterte mit einer schwungvollen Rede darüber, wie wir die Welt verbessern können, indem jeder bei sich anfängt. Für die beiden hat es sich gelohnt: Sie werden mit ihren Stellvertretern Lucia Havrillova (10 Jahre) und Valentin Watzinger (9 Jahre) ein Jahr lang die Interessen des Kinderparlaments gegenüber der Stadtpolitik vertreten. Die übrigen Kandidaten, Karoline Landgraf, Mina Snoussi, Savin Caliskan, Gabriel Matic, Luka Radmanovic und Mohammed Alhasani erhielten das Amt des Kinderstadtrats oder der Kinderstadträtin.