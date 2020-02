Von unserer Brexit-Reportage in den Grazer Pubs und vom Superbowl-Fieber in Graz: Ihr Infopaket für den Sonntag, den 2. Feber. Wir wünschen Ihnen ein schönes Wochenende!

Schönen Sonntag! © A. W. Tengg

1. Die Wetteraussichten



Am Sonntag bleibt es im Süden und Osten des Landes weitgehend trocken und es scheint immer wieder die Sonne. Es weht weiterhin teils lebhafter Westwind, gegen Abend sowie in der Nacht auf Montag kann es im Norden sogar stürmisch werden. Die Höchsttemperaturen liegen bei außerordentlich milden 15 Grad.

Am Montag scheint im Süden zeitweise die Sonne. Im Lauf des Nachmittages beginnt es aber ebenfalls zu regnen. Immer noch ist es mild. Die Temperaturen erreichen 14 Grad. Am Morgen hat es bereits 3 Grad.

2. Wie es um die Luft steht

Die Luftschadstoffbelastung ist als mäßig bis erheblich belastet vor allem in Bezug auf die Feinstaubbelastung zu charakterisieren.

3. Was sich auf den Straßen abspielt

- Hier finden Sie die größten Straßenbauprojekte, die 2020 in Graz anstehen.

- Alte Poststraße/Reininghausgründe: Weiterhin GESPERRT: Alte Poststraße im Bereich Eggenberger Straße bis Reininghausstraße;

Neuverlegung einer Schienentrasse von der Eggenberger Straße

bis zum Gelände der ehemaligen Hummelkaserne; Totalsperre inkl. Kreuzung Eckertstraße / Köflachergasse bis Reininghausstraße bis Dezember 2020! Großräumige Umfahrung über Gaswerkstraße / Eggenberger Allee, bzw. Kärntner Straße - Eggenberger Gürtel.

- In der Fröhlichgasse (Bereich Kasernstraße bis Neuholdaugasse) gibt kommt es von Februar bis Mai zu einer Kanalsanierung.

- In der Lagergassse im Bereich Sturzgasse bis Puntigamer Straße

Sperre "ausgenommen Zufahrt und Radfahrer" im Rahmen des Neubaues des westseitigen Murradweges und des Murkraftwerks;



- Aktuelle Fahrgastinformationen für Bus und Bim finden Sie hier.

4. Brexit-Reportage: Die letzte royale Bastion

Der Brexit ist Wirklichkeit: Das Vereinigte Königreich und die EU gehen getrennte Wege. Ein Streifzug durch die englischen Pubs der Stadt in der Nacht vor dem Brexit. Das sagen die Betreiber zur britischen Seele und zum Abschied. Barmann Ross bedient die ersten Gäste, die nach und nach an seinem Tresen im Office Pub in der Trauttmansdorffgasse anlegen. Seit zwanzig Jahren arbeitet der Schotte als Kellner in Pubs. Als Weltbürger charakterisieren er und auch Gary Round seine Landsmänner. Der Gastronom aus Sheffield ist Inhaber des Pub-Restaurants Bar 28 unweit der Technischen Universität. "Da wir Engländer vor langer Zeit viele Länder erobert haben, gibt es heute auf der ganzen Welt Pubs", so Round. Die historische Offenheit der Pubs, wo alle Schichten vertreten waren und der gesellschaftliche Status keine Rolle spielte, spiegelt sich noch heute wider. Hier treffen alle zusammen. Brexit-Gegner, Befürworter, Briten oder Österreicher. Hier gibt es das gelobte Land noch.

5. Freizeit: Was darf's denn sein?



Oscar®-nominierte Kurzfilme

KIZ präsentiert die Oscar®-nominierten Kurzfilme im Original mit deutschen Untertiteln: Oscar® Shorts 2020 Animated So, 2. Februar um 16.25 Uhr; Oscar® Shorts 2020 Live Action um 18.10 Uhr. Die Vorführung wird auch am Di., 4. Feber um 16.15 Uhr und am So., 9. Feber um 16.30 Uhr wiederholt.

WO : KIZ Royal

WANN : SO., 2. Feb., ab 16.25 bzw. 18.10 Uhr





Mit Radio Helsinki und dem Programmforum des FORUM STADTPARK, das über seine Arbeit und das Programm 2020 sprechen wird. Diskurs, Kunstvermittlung. Das RADIO KULTUR KAFFEE monatlich an einem Sonntag von 11-12 Uhr statt. Es ist eine Kooperation zwischen dem Forum Stadtpark, Radio Helsinki und dem Parks-Graz. Das Gespräch mit Künstler*innen und Kurator*innen dient dem gesellschaftlichen Sprach- und Sprechbedarf für die Präsenz der Kunst in der Gesellschaft.

WO : Forum Stadtpark & live auf Radio Helsinki

WANN : SO., 2. Feb., 11 Uhr





Das Künstlerhaus, Halle für Kunst & Medien und die UGM Maribor Art Gallery präsentieren in Zusammenarbeit mit der Stiftung Marignoli di Montecorona in Spoleto den ersten umfassenden Werksüberblick einer der erstaunlichsten slowenischen Künstlerinnen der jüngeren Generation. In ihrer Arbeit untersucht und konstruiert Grgurevič kinetische Systeme und setzt sie zu mehrdimensionalen Settings zusammen. "Meta Grgurevič: Impossible Machines" ist eine Ausstellung in zwei Teilen, die gleichzeitig in Maribor und Graz stattfindet und die Schlüsselwerke der Künstlerin aus den letzten acht Jahren zeigt.

WO: Künstlerhaus

WANN: Dienstag bis Sonntag 10-18 Uhr; Donnerstag 10-20 Uhr;



Nichts gefunden?

> Hier geht's zum Veranstaltungskalender für den Sonntag. <

6. Superbowl: Auch Graz fiebert mit

Es ist wieder so weit: Das Super-Bowl-Finale wird ausgetragen. Auch wenn in Europa der Fußball regiert, erfreut sich Football hierzulande immer größerer Beliebtheit. In Graz übertragen deshalb mehr und mehr Bars das Spektakel, das in der Nacht von Sonntag auf Montag zwischen den San Francisco 49ers und den Kansas City Chiefs in Miami über die Bühne geht. Was früher unter Fanatikern zu Hause verfolgt wurde, wird heute auf der großen Leinwand gezeigt. "Wir sind seit Dezember ausgebucht", verrät Markus Steiner, Geschäftsführer des Pubs Flann O’Brien. Fans haben in seinem Lokal die Möglichkeit, gemeinsam mit den Stars der Grazer "Giants" ab 21.30 Uhr das Spiel mitzuverfolgen. Bis drei Uhr in der Früh wird in seinem Pub ausgekocht, das Lokal schließt, je nach Spielverlauf, zwischen vier und fünf Uhr. Auch im Genusswerk-Pur in Raaba wird heuer eine Super Bowl Party abgehalten. Gemeinsam mit dem Team der "Graz Beavers". Ebenfalls bereits Tradition hat das Public Viewing im "Rox" am Grazer Joanneumring.

