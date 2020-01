Facebook

Ab Donnerstag wird es tagsüber so richtig mild © A. W. Tengg

1. Die Wetteraussichten



Am Donnerstag setzt sich überall sonniges Wetter durch. Am Nachmittag breiten sich dann wieder ein paar hohe Schleierwolken aus, sie werden aber erst nach Sonnenuntergang dichter. Mit dem tagsüber stärker werdenden West- bis Südwestwind wird es bis zum Nachmittag ausgesprochen mild, die Höchsttemperaturen erreichen 10 Grad. Am Morgen hat es -1 Grad. Auf den Bergen schwächt sich der Frost ab.

Am Freitag ziehen von Nordwesten ausgedehnte Wolkenfelder einer Warmfront über die Steiermark. Etwas regnen kann es am Vormittag vom Ausseer- bis zum Mariazellerland. Die Sonne dürfte sich nur wenig zeigen. Wenn, dann lockert es erst im Laufe des Nachmittages sukzessive auf. Die Höchsttemperaturen liegen bei milden 12 Grad.

2. Wie es um die Luft steht

Witterungsbedingt ist mit einem Gleichbleiben der Schadstoffkonzentrationen zu rechnen.

3. Was sich auf den Straßen abspielt

- Hier finden Sie die größten Straßenbauprojekte, die 2020 in Graz anstehen.

- Alte Poststraße/Reininghausgründe: Weiterhin GESPERRT: Alte Poststraße im Bereich Eggenberger Straße bis Reininghausstraße;

Neuverlegung einer Schienentrasse von der Eggenberger Straße

bis zum Gelände der ehemaligen Hummelkaserne; Totalsperre inkl. Kreuzung Eckertstraße / Köflachergasse bis Reininghausstraße bis Dezember 2020! Großräumige Umfahrung über Gaswerkstraße / Eggenberger Allee, bzw. Kärntner Straße - Eggenberger Gürtel.

- In der Fröhlichgasse (Bereich Kasernstraße bis Neuholdaugasse) gibt kommt es von Februar bis Mai zu einer Kanalsanierung.

- In der Lagergassse im Bereich Sturzgasse bis Puntigamer Straße

Sperre "ausgenommen Zufahrt und Radfahrer" im Rahmen des Neubaues des westseitigen Murradweges und des Murkraftwerks;



- Aktuelle Fahrgastinformationen für Bus und Bim finden Sie hier.

4. Thema: Spektakulärer Einsatz bei Murinsel

Alle Beteiligten versichern, dass es auch für sie ein ungewöhnliches Unterfangen ist. Kein Wunder, hievt man doch nicht jeden Tag ein Riesentrumm aus Stahl per Kran auf ein ebenfalls selbst gebautes "Floß", um damit in Richtung Grazer Murinsel zu gondeln. Genau das passierte am Mittwochmorgen: Wie berichtet, erhält ja die Grazer Murinsel einen "Rammschutz". In den vergangenen Jahren wurde die Sehenswürdigkeit ja wiederholt von angeschwemmten Baumstämmen getroffen. Um zu verhindern, dass die Insel erneut beschädtigt wird oder sich gar ein Zugangssteg aushängt, wurde eben ein Baumschutz angeschafft. Dieser wurde ebenso selbst konstruiert wie das maßgeschneiderte Ponton: Auf diese Art Floß wird am Mittwoch zunächst der Baumschutz gehoben. Anschließend schippert man zur Insel hin, um die Konstruktion vor Ort zu montieren. Hier kommen Sie zu den Bildern.

5. Freizeit: Was darf's denn sein?



Grazer Bluestage 2020 Vol. 5

Vom 30. Jänner bis 1. Februar 2020 steht alles im Zeichen des Blues. Kurator des Bluesfestivals ist "Sir" Oliver Mally. Line-Up Tag I: B.B. & The Blues Shacks (D): Andreas Arlt - guitar, vocals; Michael Arlt - vocals, harmonica; Fabian Fritz - piano, organ; Henning Hauerken - electric + upright bass; Andre Werkmeister - drums, percussion;

Al Jones & Band (USA/D): Al Jones - guitar, vocals; Yvonne Isegrei - Guitar & Vocals; Bernhard Schönke - Bass; Björn Kellerstrass - Drums;

WO : Orpheum

WANN : DO., 30. Jän., 20 Uhr





Zwischen Damaskus und Sindolsheim. Ein Kontrastprogramm. Was uns verbindet: Wir fallen beide auf. Er durch seine Frisur. Ich durch meine. Wir sind zuhause im Dazwischen. Wir verstehen das Steirische, aber wir sprechen es nicht. Und das wird wohl auch so bleiben. Wir sind keine "Zuagroasten". "Zuagroaste" können auch wieder abreisen. Oder abreißn. "Reiß o, Oida!" Aber wir reisen nicht ab.

WO : Das LeBe

WANN : DO., 30. Jän., 19.30 Uhr





zur Villa Loewi. Jüdisches Leben in Geidorf. Rundgang aus Anlass des Internationalen Holocaust-Gedenktags. Der Rundgang, der von Studierenden der Karl-Franzens-Universität gemeinsam mit Heimo Halbrainer und Gerald Lamprecht erarbeitet wurde, geht der Geschichte der jüdischen BewohnerInnen von Geidorf nach und erzählt anhand einzelner Schicksale ihre Geschichte.

WO: Geidorfkino (Treffpunkt)

WANN: DO., 30. Jänner, 14 Uhr



6. Auf den Hund gekommen: Hundeschau vor dem Aus?

Ein großer Streit im Vorjahr - viel Aufregung auch heuer um die beliebte Grazer Hundeschau - und jetzt das: ein Viertel der Hundebesitzer meldete sich diesmal nicht zur Rasseausstellung an. "Ja, wir haben einen Rückgang von 25 Prozent bei den Anmeldungen", sagt Veranstalter Günter Wonisch vom Steirischen Hundesportklub. Der Grund für den Rückgang bei den Anmeldungen ist Verunsicherung bei den Hundebesitzern. Denn das Veterinäramt wird wieder genaue Kontrollen durchführen. "Wir haben immer schon, also jedes Jahr, kontrolliert - wir dulden keine Qualzucht bei Tieren, wie es sie letztes Jahr in acht Fällen gegeben hat", sagt Alexandra Gruber, Leiterin des städtischen Veterinäramts. Im Vorjahr wurden die Amtstierärzte, welche die Kontrollen durchführten, nach den scharfen Kontrollen beschimpft und bedroht. Die Stadt überlegte sogar rechtliche Schritte einzuleiten. Qualzucht würde auch der Steirische Hundesportklub stark missbilligen, aber die Thematik des Schneidens der Barthaare der Vierbeiner (erlaubt oder nicht?) sorgte besonders für Aufregung. Die Züchter zeigten sich über das Verbot der Amtstierärzte empört.



