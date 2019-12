Am Freitag halten sich vielerorts Wolken und Hochnebel, stellenweise gibt es auch Nebel. Im Laufe des Tages kann auch die Sonne hervorkommen. Allerdings ziehen am Nachmittag wieder vermehrt Wolken heran. Auf den Bergen bläst kräftiger Wind bis stürmischer Wind aus Süd bis Südwest, stellenweise wird es auch im Süden windig. Weiterhin viel zu mild, die Temperaturen erreichen bis zu 12 Grad.

Der Samstag verläuft wechselhaft und kühler. Es kann zwar hin und wieder auflockern, in Summe überwiegen aber die Wolken und es ist vor allem in der ersten Tageshälfte mit vereinzelten Regenschauern zu rechnen. Die Temperaturen steigen von milden Frühwerten ab 7 Grad tagsüber auf 9 Grad.

Ein deutlicher Anstieg der Schadstoffbelastung dürfte erst mit dem Einkaufsverkehr am Wochenende einhergehen.

- Alte Poststraße/Reininghausgründe: der Bereich Wetzelsdorfer Straße bis Reininghausstraße wurde freigegeben. Gleichzeitig wird die provisorische Umleitung über die Reininghausgründe stillgelegt. Weiterhin GESPERRT: Alte Poststraße im Bereich Eggenberger Straße bis Reininghausstraße;

Neuverlegung einer Schienentrasse von der Eggenberger Straße

bis zum Gelände der ehemaligen Hummelkaserne; Totalsperre inkl. Kreuzung Eckertstraße / Köflachergasse bis Reininghausstraße bis Dezember 2020! Großräumige Umfahrung über Gaswerkstraße / Eggenberger Allee, bzw. Kärntner Straße - Eggenberger Gürtel.

- In der Rauchleitenstraße 10 - 44 wird die Wasserversorgung erneuert: Postenregelung bis voraussichtlich 20.12.;



Die Causa um ein Bauprojekt hinter dem Lorenzheim ist verfahren: Der Lorenzheim, das ehemalige Priesterseminar der Kapuziner in der Heinrichstraße, wird heute von der "atempo-Gruppe zur Gleichstellung von Menschen" bewirtschaftet. Hinter dem historischen Gebäude, das auch das Kaffeehaus "Das Lorenz" beinhaltet, befindet sich eine zwei Hektar große Gartenanlage. Das Areal gehört zwar immer noch den Kapuzinern, das Baurecht auf der Gartenanlage, die teilweise laut Flächenwidmungsplan auch als Bauland gewidmet ist, hat aber die Wohnbaugenossenschaft GWS. Grüne-Gemeinderätin Andrea Pavlovec-Meixner empört der anvisierte Wohnbau. Vor allem stößt die Tatsache auf Unverständis, dass es Ersatzflächen im Westen – auf dem Parkplatz oder hinter einem Nebengebäude, der "Remise" – geben würde. Auch bei atempo hofft Geschäftsführer Klaus Candussi auf eine Lösung. Bürgermeister-Sprecher Christian Köberl winkt ab und GWS-Boss Johannes Geiger will die Debatte beenden: Es wird gebaut.



Unnatürlich frühlingshaft fühlten sich die die letzten Tage an. Dass der Wintereinbruch in Graz noch kommen wird, ist laut ZAMG-Experten Christian Pehsl sehr unwahrscheinlich. Mit weißen Weihnachten dürfte man im gesamten Süden und Osten der Steiermark nicht rechnen. "In der Obersteiermark könnte es hingegen am Christtag herunterschneien", so Pehsl. In Graz wird es am Wochenende etwas abkühlen - allerdings verglichen mit den vergangenen Tagen: Am Samstag sind 8 bis 9 Grad möglich. Am Sonntag, wo mit Dauerregen zu rechnen ist, 5 bis 6 Grad. "Die letzten Jahre hat es am Heiligen Abend in Graz nie Schnee gegeben", blickt Pehsl zurück. So waren es 2018 am 24. Dezember 9 °C, 2017 wurden 10°C vermessen, 2016 war es kälter mit 0°C, 2015 gab es 9°C. Das letzte Mal Schnee lag am 24. Dezember in Graz im Jahr 2010. "Dieser schmolz dann aber wegen Regen bis zum nächsten Tag weg", sagt der Wetterexperte. Im Jahr 2007 lagen in der Früh des 24. Dezembers zwei Zentimeter Schnee. Richtig viel Schnee gab es zuletzt in der Landeshauptstadt im Jahr 1994, da waren es 45 Zentimeter.