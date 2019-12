Facebook

Stimmungsvoll verläuft auch der Weg ins Rathaus © A. W. Tengg

1. Wetter

Am Mittwoch bleibt das für Mitte Dezember außergewöhnlich milde Wetter bestehen. Der Vormittag ist teilweise trüb durch Nebel. Zeitweise ziehen ein paar Wolkenfelder durch, es überwiegt aber der Sonnenschein. Die Temperaturen steigen von 6 Grad auf bis zu 14 Grad.

Am Donnerstag zeigt sich die Sonne nur vereinzelt, meist überwiegen Wolken oder Hochnebel. Es bleibt trocken. Höchstwerte liegen bei 9 Grad.

2. Luftgüte und Feinstaubbelastung

Die Luftschadstoffbelastungen bewegen sich auf mäßigem Niveau.

3. Verkehr & Öffis

- Alte Poststraße/Reininghausgründe: der Bereich Wetzelsdorfer Straße bis Reininghausstraße wurde freigegeben. Gleichzeitig wird die provisorische Umleitung über die Reininghausgründe stillgelegt. Weiterhin GESPERRT: Alte Poststraße im Bereich Eggenberger Straße bis Reininghausstraße;

Neuverlegung einer Schienentrasse von der Eggenberger Straße

bis zum Gelände der ehemaligen Hummelkaserne; Totalsperre inkl. Kreuzung Eckertstraße / Köflachergasse bis Reininghausstraße bis Dezember 2020! Großräumige Umfahrung über Gaswerkstraße / Eggenberger Allee, bzw. Kärntner Straße - Eggenberger Gürtel.

- In der Rauchleitenstraße 10 - 44 wird die Wasserversorgung erneuert: Postenregelung bis voraussichtlich 20.12.;



- Aktuelle Fahrgastinformationen für Bus und Bim finden Sie hier.

4. Straßenstückfreigabe in Reininghaus

Im neuen Grazer Stadtteil Reininghaus wird fleißig gebaut. Vergangenen Herbst wurde mit der Sanierung der Alten Poststraße in dem Bereich begonnen. Am Dienstag wurde dieser Teil offiziell eröffnet. Die Stadt investierte rund 12 Millionen Euro in die Neugestaltung. Der 800 Meter lange Abschnitt zwischen Reininghausstraße und Wetzelsdorfer Straße ebenso wie die östliche Kratkystraße werden am Mittwoch für den Verkehr freigegeben. Auch klimafreundlichen Maßnahmen wurden umgesetzt. Die Ersatzstraße, die durchs Areal führte, wird nun gesperrt - hier soll laut Stadteil-Koordinator Bernd Schrunner ja die Straßenbahn Linie 4 ausgebaut werden. "Die Straßenbahn soll bis 2021 fertig sein", sagt Schrunner. In einem nächsten Schritt sollen nun unter anderem der westliche Teil der Kratkystraße, die Wetzelsdorferstraße und die Reininghausstraße saniert werden.

5. Für Augen und Ohren

Irmgard Knef



WO : Theatercafé

WANN : MI./DO., 18./19. Dez., 20 Uhr



"Glöckchen hier – Glöckchen da". Das etwas andere Weihnachtsprogramm von und mit Ulrich Michael Heissig. Ob in Bethlehem oder in Berlin-Kreuzberg, ob im Stall oder im Hinterhof: der süffisanten Grand Dame des Chanson-Kabaretts geht der Zündstoff nicht aus mit der man Christbaumkerzen zum Brennen bringt. Mit coolen Songs und frechen Sprüchen und Geschichten die das Leben im Advent so schreibt.: MI./DO., 18./19. Dez., 20 Uhr

Aniada a Noar

– Der Himmel auf Erden. Weihnachtskonzert mit Maria Gstättner und Stefan Heckel. Seit 36 Jahren steht diese Gruppe für ihren eigenwilligen, unverwechselbaren Weg, der heimischen Volksmusik neue Perspektiven zu geben. In der jahrzehntelangen Auseinandersetzung mit der regionalen Volksmusik hoben Aniada a Noar viele vergessene Schätze alten Liedguts. 18 CDs, ein Film und andere Veröffentlichungen tragen dazu bei, diese Schätze ins Bewusstsein der Allgemeinheit zu rücken und auch die jüngeren Generationen dafür zu begeistern.

WO : Kulturzentrum Minoriten

WANN : MI., 18. Dez., 20 Uhr



Open Music: Junge Stücke



WO: Museum der Wahrnehmung

WANN: MI., 18. Dez., 20 Uhr Mit Gerald Preinfalk (saxophone), Krassimir Sterev (accordion), Dimitrios Polisoidis (viola) und Nikolaus Feinig (double bass). An diesem Abend werden drei weitere von "open music" beauftragte neue Werke junger Komponierender, die an der Grazer Kunstuniversität studieren bzw. studiert haben, uraufgeführt und mit Solowerken und Improvisationen kombiniert: Allesamt junge und in vielerlei Hinsicht aktuelle Stücke in seltener Instrumentierung.: MI., 18. Dez., 20 Uhr



6. Kurios: Aus für den roten Teppich

Entlang des Krippenweges in der Stempfergasse gibt es heuer keinen roten Teppich mehr, wohl aber am Mehlplatz. Gekommen ist das Verbotaus dem Büro von Stadträtin Elke Kahr (KPÖ), wo man sich nach "intensiver Rücksprache mit Experten des Straßenbauamts" gegen den Teppich entschieden habe, wie Büroleiter Alfred Strutzenberger erklärt. Die Gründe seien auf der einen Seite die Stolpergefahr und auf der anderen Seite die Tatsache, dass vor einigen Monaten neue Pflastersteine gelegt wurden. "Dort einen Teppich drüberzulegen wäre doch kontraproduktiv", so Strutzenberger. Kurioserweise hat die Behörde den Teppich am Mehlplatz dennoch erlaubt. Aber auch das soll sich ändern. Ziel der Stadt ist es, ab 2020 keine Teppiche mehr auf öffentlichen Straßen oder Plätzen auszulegen.

