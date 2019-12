Facebook

Der Wintereinbruch verschiebt sich, Schneeflocken fallen in Graz wohl erst am Freitag © A. W. Tengg

1. Wetter

Der Donnerstag startet niederschlagsfrei und teilweise auch noch sonnig. Im Tagesverlauf zieht es aber mehrheitlich zu und spätestens ab Mittag überwiegt im ganzen Land starke bis geschlossene Bewölkung. Es ist kein nennenswerter Schneefall zu erwarten. In der Früh zum Teil wieder frostig, am Nachmittag erreichen die Temperaturen bis 3 Grad.

Der Freitag bringt vormittags noch trockenes Wetter. Der Nachmittag verläuft dann zunehmend bewölkt und Regen und Schneefall breiten sich aus. Die Schneefallgrenze schwankt dabei zwischen tiefen Lagen und etwa 900m Höhe. In der Früh leicht frostig, tagsüber wird es mit bis 4 Grad etwas milder.

2. Luftgüte und Feinstaubbelastung

Wetterbedingt werden derzeit keine Grenzwertüberschreitungen bei Feinstaub erwartet.

3. Verkehr & Öffis

- Alte Poststraße/Reininghausgründe: Umbau der Straßen; Verlegung von Strom-, Gas-, Fernwärme- Wasserleitungen im Bereich; Reininghausstraße bis Wetzelsdorfer Straße und Kratkystraße im Bereich Alte Poststraße bis Südbahnstraße (Totalsperre in diesem Bereich); Umfahrung in beide Fahrtrichtungen über Ersatzstraße (Reininghausgründe - Unesco-Esplanade);

Linksabbiegeverbot stadtauswärts von der Wetzelsdorfer Straße in die Alte Poststraße (Umfahrung über Don Bosco). Zeitraum: derzeit bis 31.12.2019;

- Bereich Eggenberger Straße bis Reininghausstraße: Neuverlegung einer Schienentrasse von der Eggenberger Straße bis zum Gelände der ehemaligen Hummelkaserne; Totalsperre inkl. Kreuzung Eckertstraße/ Köflachergasse bis Reininghausstraße bis Dezember 2020! Großräumige Umfahrung über Gaswerkstraße / Eggenberger Allee, bzw. Kärntner Straße - Eggenberger Gürtel.

- In der Gaswerkstraße 38 - 42 gibt es bis zum 6.12. eine Postenregelung während der Arbeitszeiten.

- In der Gradnerstraße 14 - 66 gibt es bis 30.11. eine zeitweise Postenregelung.

- In der Rauchleitenstraße 10 - 44 wird die Wasserversorgung erneuert: Postenregelung bis voraussichtlich 20.12.;



- Aktuelle Fahrgastinformationen für Bus und Bim finden Sie hier.

4. Was Silvester in Graz bereithält

In drei Wochen sind wir hoffentlich alle gut im neuen Jahr angekommen. Der Rutsch ins neue Jahr wird in Graz wieder groß zelebriert: Nach der Premiere im Vorjahr steht am 31. Dezember wieder das große "Silvesterspektakel" am Grazer Hauptplatz auf dem Programm. 25.000 Besucher ließen sich die farbenfrohe Lichtshow im Vorjahr nicht entgehen, die ohne Böller und Feuerwerk auskommt. Und heuer? Wir haben nachgefragt. Bei den Shows wurde aufgestockt: Fünf Mal – zwei Mal mehr als bei der Premiere im Vorjahr – werden in der Silvesternacht jeweils 20 Minuten lang Bilder auf feine Wasserstrahlen projiziert, die vor dem Rathaus rund 40 Meter in die Höhe spritzen. Wer schon im Vorjahr dabei war, bekommt ein neues Programm zu sehen und zu hören. Neu: "Nachdem der Andrang so groß war, wird es heuer Ausweichbereiche in der Herrengasse geben", erklärt Markus Lientscher, dessen Agentur Ivents den Silvesterevent organisiert. Nicht nur am Hauptplatz, sondern auch in der Herrengasse wird es Gastrostände geben.

5. Was, wann, wo?

Herzstücke: Arno Geiger



WO : Literaturhaus

WANN : DO., 12. Dez., 19 Uhr



Lesung und Gespräch. Reihe Herzstücke: Ein Literatur-Kritiker wählt sein Lieblingsbuch und spricht darüber mit dem Autor. Diesmal Werner Krause mit Arno Geiger über dessen Erzählband "Anna nicht vergessen".: DO., 12. Dez., 19 Uhr

Wende: Wohin?



WO: Priesterseminar (Barocksaal)

WANN: DO., 12. Dez., 19 Uhr Podiumsdiskussion mit Wolfgang Petritsch (Botschafter a.D.) und Norbert Mappes-Niediek(Journalist und Fachautor für Südosteuropa). Moderation: Klaus Höfler. Ausgehend von der Erinnerung an die "Wende" möchten wir die Frage thematisieren, wohin sich die Staaten des ehemaligen Ostblocks entwickelt haben und warum Hilfe immer noch nötig ist. Wie hat sich die Lebensrealität der Menschen in den Ländern des ehemaligen Ostblocks verändert? Welche Aufgaben stellen sich heute? Im Vorfeld der Veranstaltung besteht die Möglichkeit eines geführten Rundganges durch die Ausstellung "Mein 1989 – Erinnerungen aus der Steiermark". Treffpunkt: 18 Uhr im Innenhof des Priesterseminars: DO., 12. Dez., 19 Uhr



6. Ticket-Aktion: Günstiger unterwegs mit den Öffis

Für Öffi-Gäste schneit das erste Weihnachtsgeschenk herein: Dank einer Ticket-Aktion fährt man noch bis Ende Februar günstiger. Eingepackt wurde es vom Land Steiermark und vom Verkehrsverbund. Darin enthalten: Jede Stundenkarte wird in der jeweils gekauften Zone zur Tageskarte. Das gilt für alle 1- bis 6-Stundentickets sowie für den Zehnerblock - und zwar täglich bis zum 24. Dezember. Nach Weihnachten wird diese Aktion zumindest einmal in der Woche verlängert: Dann kann man an jedem Freitag mit einem Stundenticket den ganzen Tag über mit Öffis fahren - bis Ende Februar. Damit nicht genug: An allen Adventsamstagen kann man in Graz gratis in die Öffis einsteigen - das wiederum gilt auf allen städtischen Linien in der Grazer Tarifzone 101 (mit ein- und zweistelliger Liniennummer) sowie für die Schloßbergbahn. Gerade Letztere erfreut sich daher großer Beliebtheit: Vor dem Eingang zur Bahn bildeten sich am Samstag lange Warteschlangen.

