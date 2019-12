Facebook

Twitter

WhatsApp

Seite per E-Mail senden

Seite drucken

Schriftgröße größer

Schriftgröße kleiner

Strahlend sonnig wird es zur Wochenmitte, bevor es am Donnerstag erstmals winterlich weiß wird © A. W. Tengg

1. Wetter

Der Mittwoch bringt trockenes und ungetrübtes Wetter. Es gehen sich bis zu acht Sonnenstunden aus. Nach frostigen Morgenstunden ab -4 Grad steigen die Höchsttemperaturen auf plus 2 Grad.

Am Donnerstag ist es bewölkt, zunehemend unbeständig. Es wird winterlich. Am Vormittag zeigt sich noch die Sonne. Im Lauf des Tages beginnt es dann unergiebig zu schneien. In der Früh wieder recht frostig, am Nachmittag erreichen die Temperaturmaxima bis 2 Grad.

2. Luftgüte und Feinstaubbelastung

An den Messstationen Graz-Don Bosco und Graz-Süd Tiergartenweg wurden die Feinstaubgrenzwerte überschritten.

3. Verkehr & Öffis

- Alte Poststraße/Reininghausgründe: Umbau der Straßen; Verlegung von Strom-, Gas-, Fernwärme- Wasserleitungen im Bereich; Reininghausstraße bis Wetzelsdorfer Straße und Kratkystraße im Bereich Alte Poststraße bis Südbahnstraße (Totalsperre in diesem Bereich); Umfahrung in beide Fahrtrichtungen über Ersatzstraße (Reininghausgründe - Unesco-Esplanade);

Linksabbiegeverbot stadtauswärts von der Wetzelsdorfer Straße in die Alte Poststraße (Umfahrung über Don Bosco). Zeitraum: derzeit bis 31.12.2019;

- Bereich Eggenberger Straße bis Reininghausstraße: Neuverlegung einer Schienentrasse von der Eggenberger Straße bis zum Gelände der ehemaligen Hummelkaserne; Totalsperre inkl. Kreuzung Eckertstraße/ Köflachergasse bis Reininghausstraße bis Dezember 2020! Großräumige Umfahrung über Gaswerkstraße / Eggenberger Allee, bzw. Kärntner Straße - Eggenberger Gürtel.

- In der Gaswerkstraße 38 - 42 gibt es bis zum 6.12. eine Postenregelung während der Arbeitszeiten.

- In der Gradnerstraße 14 - 66 gibt es bis 30.11. eine zeitweise Postenregelung.

- In der Rauchleitenstraße 10 - 44 wird die Wasserversorgung erneuert: Postenregelung bis voraussichtlich 20.12.;



- Aktuelle Fahrgastinformationen für Bus und Bim finden Sie hier.

4. Winterpause für die Augartenbucht

Die Augartenbucht ist fast fertig: 49 Bäume wurden gepflanzt, nur der Feinschliff beim Mobiliar fehlt. Jetzt geht es in die Winterpause, wobei Parkbesucher sich noch länger gedulden werden müssen. "Die Beleuchtung ist erneuert, die Wege werden vor Weihnachten fertig", erzählt Daniela Bischof von der Abteilung für Grünraum und Gewässer. Sie ist die Frau über den neuen Lebensraum Mur, von der geplanten Surfwelle im Norden bis zur Seichtwasserzone beim neuen Puch-Steg im Süden reicht. Das Absperrgitter rund um die 3,4 Millionen Euro teure Bucht wird allerdings noch länger stehen bleiben. Genauer: bis zum Frühjahr 2020. "Wir wollen dem Gras und den Pflanzen die Zeit geben, um gut anwachsen zu können", erklärt Bischof. Die Bürgerbeteiligung in der "zweiten Umsetzungsphase", wie es in den Gemeinderatsstücken heißt, ist mit 360.000 Euro budgetiert. Konkrete Termine dafür gibt es noch nicht.

5. Wohin am Mittwoch?

Handke, The Day After

Diskussion. Reihe: Zur Sache. Podiumsdiskussion mit Gerrit Bartels, Miranda Jakiša, Klaus Kastberger, Barbi Marković, Julya Rabinowich, Lothar Struck. Moderation: Hubert Patterer. Am Dienstag wurde Peter Handke vom schwedischen König der Nobelpreis für Literatur überreicht. Hat er ihn verdient? Oder muss man dagegen protestieren? Welche Worte findet Handke in seiner Dankesrede? Lassen sich das literarische Werk und die politischen Äußerungen des Autors voneinander trennen? Was lernt man aus der Debatte, die in den letzten Wochen und Monaten breit und heftig geführt wurde? Das sind nur einige Fragen dazu. Einen Livestream zur Veranstaltung gibt es auf www.literaturhaus-graz.at

WO : Literaturhaus

WANN : MI., 11. Dez., 19 Uhr



: MI., 11. Dez., 19 Uhr

Peter Handke vom schwedischen König der Nobelpreis für Literatur überreicht. Hat er ihn verdient? Oder muss man dagegen protestieren? Welche Worte findet Handke in seiner Dankesrede? Lassen sich das literarische Werk und die politischen Äußerungen des Autors voneinander trennen? Was lernt man aus der Debatte, die in den letzten Wochen und Monaten breit und heftig geführt wurde? Das sind nur einige Fragen dazu. Einen Livestream zur Veranstaltung gibt es auf www.literaturhaus-graz.at Schwarz-Weiß-Fotografie



WO: Fotogalerie im Grazer Rathaus

WANN: Eröffnung: MI., 11. Dez., 18.30 Uhr Respekt und Einfühlsamkeit kennzeichnen die in klassischer Schwarz/Weiß-Technik entstandenen Fotoarbeiten von René Böhmer. Besondere Momente werden festgehalten, die keiner Erklärung bedürfen, sondern sich über den Weg der Empfindung erschließen sollen. Der 1999 in Voitsberg geborene Fotokünstler schätzt die Ruhe des analogen Prozesses, dem er sich mit Leidenschaft und Akribie hinzugeben weiß.: Eröffnung: MI., 11. Dez., 18.30 Uhr



Nichts für Sie dabei?

>> Hier geht's zum Veranstaltungskalender für den Mittwoch. <<

6. Wenn ein 400 Jahre altes Haus zum Hotel wird

Es hätte kommen können wie beim Kommodhaus: Der Hauseigentümer lässt einen Altbau so lange verfallen, bis seine Erhaltung wirtschaftlich nicht mehr zumutbar ist. Helmut Marko, Grazer Hotelier und Red-Bull-Motorsportchef sanierte hingegen ein 400 Jahre altes Haus am Kaiser-Franz-Josef-Kai 36 und macht es zum Hotel. Im Sommer 2018 legten die Bauarbeiter los, nun verrät der Hotelier: "Wir machen ein Soft-opening und öffnen einen Teil des Hotels noch vor Weihnachten." Offiziell startet der Betrieb im Frühjahr. Die Kleine Zeitung konnte bereits einen ersten Blick ins zukünftige Hotel werfen. "Wir haben das Haus zur Straßenseite hin im ursprünglichen Zustand erhalten und mit zeitgenössischer Architektur im Hinterhof verbunden", erklärt Architektin Nicole Lam. Anders als das Kastnerdach, wird es nicht grau aus der Dächerlandschaft herausblitzen. Der hintere Teil des Gebäudes erhielt ungewöhnliche Kupferdächer, die sich über die Fassade hinunterziehen. Hier kommen Sie zur Fotoserie.

7. So erreichen Sie uns

Haben Sie Anregungen, Ideen, Fotos oder Videos, die Sie mit den Lesern und Usern der Kleinen Zeitung teilen wollen? Dann melden Sie sich. Wir sind unter graz@kleinezeitung.at erreichbar. Oder schreiben Sie uns auf fb.com/k leine.graz.