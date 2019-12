Facebook

Die Vorklinik (rechts im Bild) hat ein Ablaufdatum (siehe Info Nr. 6) © A. W. Tengg

1. Wetter

Am Freitag kann es unterhalb der hartnäckigen Nebel- oder Hochnebelfeldezumindest bis Mittag trüb bleiben. Danach kann sich der Nebel regional lichten. Die Temperaturen steigen von frostigen -4 Grad in der Früh auf maximal 2 Grad.

Am Samstag löst sich der Nebel im Süden auf. Im Lauf des Vormittages zieht ein kompaktes Wolkenband durch, es bleibt aber trocken und am Nachmittag scheint zeitweise die Sonne. Höchsttemperaturen bis 7 Grad.

2. Luftgüte und Feinstaubbelastung

Derzeit gibt es schlechte Ausbreitungsbedingungen für Luftschadstoffe. Die Luftschadstoffwerte sind auch deutlich angestiegen und in Graz wurden diese Woche die ersten beiden Feinstaub-Überschreitungstage dieses Winterhalbjahrs gemessen.

3. Verkehr & Öffis

- Alte Poststraße/Reininghausgründe: Umbau der Straßen; Verlegung von Strom-, Gas-, Fernwärme- Wasserleitungen im Bereich; Reininghausstraße bis Wetzelsdorfer Straße und Kratkystraße im Bereich Alte Poststraße bis Südbahnstraße (Totalsperre in diesem Bereich); Umfahrung in beide Fahrtrichtungen über Ersatzstraße (Reininghausgründe - Unesco-Esplanade);

Linksabbiegeverbot stadtauswärts von der Wetzelsdorfer Straße in die Alte Poststraße (Umfahrung über Don Bosco). Zeitraum: derzeit bis 31.12.2019;

- Bereich Eggenberger Straße bis Reininghausstraße: Neuverlegung einer Schienentrasse von der Eggenberger Straße bis zum Gelände der ehemaligen Hummelkaserne; Totalsperre inkl. Kreuzung Eckertstraße/ Köflachergasse bis Reininghausstraße bis Dezember 2020! Großräumige Umfahrung über Gaswerkstraße / Eggenberger Allee, bzw. Kärntner Straße - Eggenberger Gürtel.

- In der Gaswerkstraße 38 - 42 gibt es bis zum 6.12. eine Postenregelung während der Arbeitszeiten.

- In der Gradnerstraße 14 - 66 gibt es bis 30.11. eine zeitweise Postenregelung.

- In der Rauchleitenstraße 10 - 44 wird die Wasserversorgung erneuert: Postenregelung bis voraussichtlich 20.12.;



- Aktuelle Fahrgastinformationen für Bus und Bim finden Sie hier.

4. S-Bahn nimmt weiter Fahrt auf

Das Land Steiermark pumpt ab dem Fahrplan 2020, der mit 15. Dezember in Kraft tritt, rund drei Millionen mehr ins steirische S-Bahnnetz (insgesamt 33 Millionen Euro). Um den Raum Graz gibt es Taktverdichtungen, auch im Busverkehr, die für Pendler und Städter – auch in der Freizeit – ein Angebot sind. Massiv profitieren Pendler aus dem Korridor West auf den GKB-Strecken nach Köflach und Wies, wo rund 145.000 Zugkilometer mehr pro Jahr gefahren werden. 6,3 Millionen Fahrgäste jährlich nutzen die drei S-Bahn-Linien in diesem Korridor. Für den Korridor West stehen massive Investitionen von weit über 200 Millionen Euro an, rechnet GKB-Direktor Franz Weintögl vor: "Wir investieren 80 Millionen in die Sicherheit, von Stellwerken bis zur Auflassung und Aufrüstung der Eisenbahnkreuzungen, – und da sind jene in Graz noch gar nicht inkludiert." Außerdem stecken die GKB mehr als 100 Millionen Euro in Elektrifizierung und den zweigleisigen Ausbau zwischen Lieboch und Graz, um weitere Taktverdichtungen zu schaffen. Der gewünschte Umsetzungshorizont: 2025.

5. Folk- oder Bluesrock

Kevin Dempsey

Der international gefragte Folkgitarrist und Songwriter live in Graz. Kevin Dempsey zählt seit den 70ern zu den bekanntesten Musikern des britischen FolkRock – ob mit Whippersnapper, Dando Shaft, den MusikerInnen von Steeleye, der Albion Band, dem Virtuosen auf der Geige Dave Swarbrick oder auch Fairport Convention. In seinen Solo-Livekonzerten spielt und singt Kevin Dempsey eigene und Coversongs und berührt auf höchsten Niveau mit seinem großartigen Gitarrespiel.

WO : ARTist's

WANN : FR., 6. Dez., 20 Uhr



Blue Supper



WO: Miles Jazzbar

WO: Miles Jazzbar

WANN: FR., 6. Dez., 21 Uhr Vintage Bluesrock. Mit Peter Taucher (guit, vocal), Walter Kreinz (bass) und Jörg Haberl (drums, vocal) bilden ein Blues Rock Powertrio, dessen stilistische Wurzeln in den späten 60er und frühen 70er Jahren liegen. Bei der Auswahl der musikalischen Zutaten wird keinesfalls puristisch agiert, und so gelingt es ein hochexplosives aber dennoch bekömmliches Gericht zu kreieren.



Nichts für Sie dabei?

>> Hier geht's zum Veranstaltungskalender für den Freitag. <<

6. Riesiges Bauprojekt für Grazer Physik

Im künftigen "Graz Center of Physics" am heutigen Standort der Vorklinik werden bis zu 300 Millionen Euro in den nächsten Jahren investiert, 150 davon allein für den Bau. Die Physiker sowohl der Universität Graz als auch der Technischen Uni Graz werden dort gemeinsam einziehen. Nach dem finanziellen Okay der neuen Bundesregierung soll es die europaweite Ausschreibung geben. Ab 2023, nachdem auch die letzten medizinischen Einheiten (Anatomie) abgezogen sind, wird der jetzige Vorklinik-Bau aus den 1970-er-Jahren geschleift. In zwei Kellergeschossen sollen – vom Fundament her isoliert – modernste Laborräume entstehen. Darüber werden mehrere Stockwerke errichtet. Mit drei Jahren Bauzeit, gefolgt von einem Jahr Einrichtungszeit rechnet man an der Uni, ehe rund 360 Wissenschaftler und 2400 Studierende im Herbst 2027 einziehen könnten.

7. So erreichen Sie uns

Haben Sie Anregungen, Ideen, Fotos oder Videos, die Sie mit den Lesern und Usern der Kleinen Zeitung teilen wollen? Dann melden Sie sich. Wir sind unter graz@kleinezeitung.at erreichbar. Oder schreiben Sie uns auf fb.com/k leine.graz.