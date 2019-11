Was sich alles am und im Schloßberg und rund um das Stadion abspielen wird: 7 Infos für den Donnerstag, den 28. November, auf den Punkt gebracht. Kommen Sie gut durch den Tag!

Mild, trüb und nass wird der Donnerstag © A. W. Tengg

1. Wetter

Der Donnerstag bringt in der Steiermark wechselhaftes und mildes Wetter. Es kann zwischenzeitlich kurz auflockern, mehrheitlich halten sich Wolken und im Tagesverlauf ziehen auch wieder ein paar Regenschauer durch. Nach Frühtemperaturen ab 6 Grad liegen die Tageshöchstwerte bei 11 Grad.

Nebel, Wolken und Sonne am Freitag. Nebelig trüb sein kann es vom Grazer Becken südwärts, wobei sich die Nebelfelder im Tagesverlauf auflösen und vermehrt die Sonne durchkommen. Die Temperaturen ändern sich kaum: Höchstwerte um 10 Grad.

2. Luftgüte und Feinstaubbelastung

Auch für Donnerstag werden keine Grenzwertüberschreitungen erwartet. Die Luftqualität bleibt weiterhin gut.

3. Verkehr & Öffis

- Straßensperren und Verkehrsbehinderungen wegen Sportveranstaltung (siehe Info Nummer 4).

- Alte Poststraße/Reininghausgründe: Umbau der Straßen; Verlegung von Strom-, Gas-, Fernwärme- Wasserleitungen im Bereich; Reininghausstraße bis Wetzelsdorfer Straße und Kratkystraße im Bereich Alte Poststraße bis Südbahnstraße (Totalsperre in diesem Bereich); Umfahrung in beide Fahrtrichtungen über Ersatzstraße (Reininghausgründe - Unesco-Esplanade);

Linksabbiegeverbot stadtauswärts von der Wetzelsdorfer Straße in die Alte Poststraße (Umfahrung über Don Bosco). Zeitraum: derzeit bis 31.12.2019;

- Bereich Eggenberger Straße bis Reininghausstraße: Neuverlegung einer Schienentrasse von der Eggenberger Straße bis zum Gelände der ehemaligen Hummelkaserne; Totalsperre inkl. Kreuzung Eckertstraße/ Köflachergasse bis Reininghausstraße bis Dezember 2020! Großräumige Umfahrung über Gaswerkstraße / Eggenberger Allee, bzw. Kärntner Straße - Eggenberger Gürtel.

- Zeitweise Postenregelung in der Gradnerstraße 14-66 bis zum 30. November.

- In der Rauchleitenstraße 10 - 44 wird die Wasserversorgung erneuert: Postenregelung bis voraussichtlich 20.12.;

- In der Sparbersbachgasse (Bereich Mandellstraße bis Technikerstraße) gibt es von 04.11.- 29.11. Spurumlegungen und während der Arbeitszeiten auch Spurzusammenlegungen;



- Aktuelle Fahrgastinformationen für Bus und Bim finden Sie hier.

4. Straßensperren: Tausende Fußballfans reisen an

Am Donnerstag wird es in der Grazer Innenstadt und im Liebenauer Stadion wenig besinnlich zugehen: Der Wolfsberger AC empfängt in der Europa League den deutschen Tabellenführer und Kultklub Borussia Mönchengladbach. Die Polizei erwartet 12.000 bis 15.000 Fußballfans, davon 4000 bis 6000 aus Deutschland. Folgende Verkehrsinformationen sind zu beachten: Der Bahnhofgürtel wird ungefähr zwischen 11.30 Uhr und 12 Uhr gesperrt. Punktuelle Sperren sind entlang der Strecke Richtung Innenstadt möglich. Zudem werden aus Deutschland rund 35 Busse mit Gladbach-Anhängern erwartet. Zwischen 16 und 17.30 Uhr solle der Bereich Opernring-Jakominiplatz-Conrad von Hötzendorf-Straße umfahren werden. Die Busse werden im Stadtgebiet halten und dann in der Kirchnerkaserne zwischengeparkt. Nach Spielende stehen sie auf der Liebenauer Tangente bereit. Die Tangente wird stadtauswärts ungefähr zwischen 20.40 Uhr und 23 Uhr gesperrt. Die 30 bis 40 Busse aus Wolfsberg werden am Messeparkplatz halten und parken. Rund um das Fußballstadion ist ab 17 Uhr mit Verkehrsbehinderungen zu rechnen. Die Polizei rät, großräumig auszuweichen. Der Sicherheitsbereich wird von 15 bis 24 Uhr eingerichtet.

5. Unsere Event-Tipps

Franzobel

Satirische Lesung von und mit Franzobel. Musikalische Begleitung: Georg Gratzer. Humorig trotz Hitze - und das im November zum Jahresthema "Heiße Zeit" im Quartier Leech. Die Überhitzung des Klimas und andere Fürchterlichkeiten sind ein drängendes Thema. Blöd nur, dass diese ganze Öko-Apokalyptik eher humorbefreit daherkommt. Es braucht daher auch einen Schuss Ironie. So gibt der über die Vorzüge der "segensreichen Verösterreicherung der Welt" angesichts der "großen Hitze" im Lande bestens informierte Satiriker Franzobel sein literarisches Stelldichein im QL-Saal. Danach gemütlicher Ausklang mit Kulinarik samt vergorenem Gersten- und Rebensaft.

WO : Quartier Leech

WANN : DO., 28. Nov., 19 Uhr



: DO., 28. Nov., 19 Uhr

"Heiße Zeit" im Quartier Leech. Die Überhitzung des Klimas und andere Fürchterlichkeiten sind ein drängendes Thema. Blöd nur, dass diese ganze Öko-Apokalyptik eher humorbefreit daherkommt. Es braucht daher auch einen Schuss Ironie. So gibt der über die Vorzüge der "segensreichen Verösterreicherung der Welt" angesichts der "großen Hitze" im Lande bestens informierte Satiriker Franzobel sein literarisches Stelldichein im QL-Saal. Danach gemütlicher Ausklang mit Kulinarik samt vergorenem Gersten- und Rebensaft. Stars für "Licht ins Dunkel "

Die steirische "Licht ins Dunkel"-TV-Sendung wird am Grazer Schloßberg aufgezeichnet. Zum ersten TV-Aufnahmetag gibt es von 13 bis 21 Uhr bei freiem Eintritt ein einzigartiges musikalisches Programm: Opus, G. G. Anderson, Claudia Jung, The Schick Sisters, Turning Point, Markus Steiner, Carl Peyer & Günter Timischl, Berenice, Oliver Haidt, Simone und Charly Brunner, das New Swing Quartet u.a. sind an diesem Tag auf der"Licht ins Dunkel"-Bühne beim Schloßberg-Weihnachtsmarkt zu Gast. Darüber hinaus gibt es Autogrammstunden mit den Stars sowie einen Glühweinverkauf. Der Aktionstag wird von Kathi Wenusch moderiert.

WO : Kasemattenbühne

WANN : DO., 28. Nov., 13 bis 21 Uhr



Hier finden Sie weitere Programmdetails : DO., 28. Nov., 13 bis 21 Uhr

Sprachlos

- Stimmen für die Menschenwürde. Ein fulminanter interkultureller wie künstlerischen Benefizabend mit herausragenden musikalischen und literarischen Beiträgen zugunsten des OMEGA Dolmetschpools in der Psychotherapie. Mit Fiston Mwanza Mujila, Sandi Lopicic, Vesna Petkovic, Daniel Doujenis, Xafer uvm. Moderation: Matthias Ohner. Die freiwilligen Spenden für den Eintritt kommen zur Gänze dem Dolmetschpool des Vereins OMEGA zu Gute.

WO: Forum Stadtpark

WANN: DO., 28. Nov., 19 Uhr



Nicht fündig geworden?

Hier geht's zum Veranstaltungskalender für den Donnerstag.

6. Start für Autumn Leaves 2019

Nach dem Styrian Sounds in der vergangenen Woche folgt mit dem Festival Autumn Leaves von Donnerstag bis Samstag der nächste Konzertreigen in Graz. Im Orpheum Graz und im Dom im Berg gastieren neben internationalen Gästen heimische Geheimtipps wie Good Wilson oder Fraeulein Astrid. Im Vorfeld der diesjährigen Auflage war die Nachfrage sogar so groß, dass die Veranstalter für den Auftakt vom Orpheum Extra in den Dom im Berg übersiedeln mussten. Dort gastieren neben dem britischen Singer/Songwriter Tom Rosenthal die Grazerin Fraeulein Astrid, die mit seidenzarter Stimme und elfengleichem Klavierspiel musikalische Spinnkunst betreibt, und der Noch-Geheimtipp Good Wilson: Das Vierergespann hat es vermutlich als erste Band in Österreich verstanden, Lofi-Gesten mit großem Songwriter-Können zu vermengen. Hier geht es zu den Tickets. Einlass: 19.30 Uhr

7. So erreichen Sie uns

Haben Sie Anregungen, Ideen, Fotos oder Videos, die Sie mit den Lesern und Usern der Kleinen Zeitung teilen wollen? Dann melden Sie sich. Wir sind unter graz@kleinezeitung.at erreichbar. Oder schreiben Sie uns auf fb.com/k leine.graz.