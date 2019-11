Facebook

Frei nach S.T.S.: Wo bleibt di Sunn © A. W. Tengg

1. Wetter

Der Dienstag startet mit Nebel- und Hochnebelfeldern, die erneut sehr hartnäckig sein können. Es dürfte den ganzen Tag über trüb bleiben. Es bleibt abgesehen von lokalem Nieseln aus dem Nebel trocken. Frühwerte ab 5 Grad, Höchsttemperaturen um 8 Grad.

Am Mittwoch gibt es immer noch gibt es einiges an Nebel und Hochnebel. Im Laufe des Tages lösen sich Nebel und Hochnebel zwar langsam mehr und mehr auf, dafür werden die Wolken von Westen her dichter. Gegen Abend steigt auch die Schauerbereitschaft an. Frühtemperaturen ab 5 Grad, Höchstwerte bis 10 Grad.

2. Luftgüte und Feinstaubbelastung

Die Luft ist momentan nur schwach belastet. Aufgrund der prognostizierten Witterung wird es auch in den nächsten Tagen zu keinen Grenzwertüberschreitungen kommen.

3. Verkehr & Öffis

- Alte Poststraße/Reininghausgründe: Umbau der Straßen; Verlegung von Strom-, Gas-, Fernwärme- Wasserleitungen im Bereich; Reininghausstraße bis Wetzelsdorfer Straße und Kratkystraße im Bereich Alte Poststraße bis Südbahnstraße (Totalsperre in diesem Bereich); Umfahrung in beide Fahrtrichtungen über Ersatzstraße (Reininghausgründe - Unesco-Esplanade);

Linksabbiegeverbot stadtauswärts von der Wetzelsdorfer Straße in die Alte Poststraße (Umfahrung über Don Bosco). Zeitraum: derzeit bis 31.12.2019;

- Bereich Eggenberger Straße bis Reininghausstraße: Neuverlegung einer Schienentrasse von der Eggenberger Straße bis zum Gelände der ehemaligen Hummelkaserne; Totalsperre inkl. Kreuzung Eckertstraße/ Köflachergasse bis Reininghausstraße bis Dezember 2020! Großräumige Umfahrung über Gaswerkstraße / Eggenberger Allee, bzw. Kärntner Straße - Eggenberger Gürtel.

- Zeitweise Postenregelung in der Gradnerstraße 14-66 bis zum 30. November.

- In der Rauchleitenstraße 10 - 44 wird die Wasserversorgung erneuert: Postenregelung bis voraussichtlich 20.12.;

- In der Sparbersbachgasse (Bereich Mandellstraße bis Technikerstraße) gibt es von 04.11.- 29.11. Spurumlegungen und während der Arbeitszeiten auch Spurzusammenlegungen;



- Aktuelle Fahrgastinformationen für Bus und Bim finden Sie hier.

4. Grazer Wahlkarten-Krimi und bunte Sprengelkarte

Knapp, knapper, das Graz-Ergebnis bei der Landtagswahl in Graz. Es waren knappe 449 Stimmen, um die die ÖVP am Sonntagabend in Graz vor den Grünen lagen. Durch die noch ausstehende Auszählung der Briefwahlstimmen war das Rennen allerdings noch offen. In der Sora-Prognose landete die Volkspartei in Graz sogar am zweiten Rang. Bis in den Montagnachmittag hinein folgte ein stundenlanger Auszählungs-Krimi. Um 16 Uhr stand fest: Im offiziellen Endergebnis trennen ÖVP und Grüne nur 0,2 Prozentpunkte oder exakt148 Stimmen. Im offiziellen Graz-Endergebnis kommt die ÖVP auf 25,4 Prozent der Stimmen (+1,45 Prozentpunkte), dicht dahinter die Grünen mit 25,2 Prozent (+11,23 Prozentpunkte). Platz drei geht an die SPÖ mit 15,4 Prozent (-12,51 Prozentpunkte). Die KPÖ kommt an vierter Stelle auf 12,8 Prozent (+4,57 Prozentpunkte), die FPÖ auf 12,6 Prozent (-7,22 Prozentpunkte) und die Neos auf 8,6 Prozent (+4,28 Prozentpunkte). Auf Sprengelebene konnten sich nur die Neos keinen Wahlsprengel holen. Hier finden Sie alle Details zu den Sprengel-Ergebnissen.

5. Unsere Tipps zum Dienstag

Notes of a dirty old man

Gespräche, Lesung und Lieder: "Wussten sie, dass der großartige Schauspieler Florian Köhler auch ein formidabler Interpret von Chansons, sowie von Liedern mit Kanten und Ecken ist und sich dabei selbst auf der Gitarre begleitet? Den bevorstehenden 100. Geburtstag von Charles Bukowski im Jahr 2020 nehmen wir zum Anlass einer Lesung aus " Notes of a dirty, old man", sowie Liedern die auf- und berühren."

WO : Murinsel

WANN : DI., 26. Nov., 19.30 Uhr



Sonja Pikart

Kabarett "Metamorphose". In ihrem zweiten Programm stellt Sonja Pikart die Frage nach der eigenen Identität. Mit aberwitzigen Geschichten, absurden Einblicken ins menschliche Schubladendenken und bösartig-morbiden Gegenüberstellungen zeigt sie, dass es nichts gibt, was uns unserem Wesen näher bringen kann, als die Metamorphose.

WO : Theatercafé

WANN : DI./MI./DO., 26./27./28. Nov., 20 Uhr



Countdown am Xingu

Filmvorführung und Diskussion mit Johann Kandler vom Klimabündnis Österreich. "Belo Monte" ist der drittgrößte Staudamm der Welt am Amazonasfluss Xingu. Dafür wurden der Urwald gerodet, Fischer und Indigene vertrieben, 40.000 Menschen zwangsumgesiedelt. Der Film erzählt die die vorerst letzte Etappe bei dessen Bau - die Flutung. Und deren Vorgeschichte und Hintergründe: den gigantischen Korruptionsskandal "Petrobras" um die großen brasilianischen Baukonzerne.

WO: KIZ Royal

Nicht fündig geworden?

Hier geht's zum Veranstaltungskalender für den Dienstag.

6. Sie wollen das Wichteln international machen

Die "Wichtel Challenge" machte in Wien schon Furore. Jetzt holen die steirischen Initiatoren das erfolgreiche Sozialprojekt nicht nur in ihre Heimat, sondern exportieren das Modell auch ins Ausland. In der Steiermark hat sich ein engagiertes Team gefunden, um das soziale Wichteln voranzutreiben. Einrichtungen wie das SOS-Kinderdorf, die Vinziwerke oder der Verein Frauenhäuser sind mit an Bord. Sie sammeln die Wünsche ihrer Klienten und tragen sie selbst ins System ein, oft mit einer kleinen Geschichte dazu. Der Beschenkte bleibt in der Regel jedoch anonym. Jeder Wichtel kann sich aus der Liste Wünsche aussuchen, muss das Geschenk aber selbst besorgen und innerhalb von fünf Tagen bei der jeweiligen Einrichtung abgeben. Auf der Webseite www.wichtelchallenge.at können Sie mitwichteln.

7. So erreichen Sie uns

Haben Sie Anregungen, Ideen, Fotos oder Videos, die Sie mit den Lesern und Usern der Kleinen Zeitung teilen wollen? Dann melden Sie sich. Wir sind unter graz@kleinezeitung.at erreichbar. Oder schreiben Sie uns auf fb.com/k leine.graz.