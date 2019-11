Facebook

Twitter

WhatsApp

Seite per E-Mail senden

Seite drucken

Schriftgröße größer

Schriftgröße kleiner

Ende November und noch immer hat es in Graz keinen Frost gegeben © A. W. Tengg

1. Wetter

Auch der Sonntag beginnt oft mit beständigem Nebel oder Hochnebel, aus dem es stellenweise nieseln kann. Im Südosten und in der Mur-Mürz-Furche bleibt es meist den ganzen Tag über trüb. Außerhalb und oberhalb der Nebelzonen ist es hingegen sonnig. Die Temperaturen steigen in Graz von 5 auf maximal 8 Grad.

Am Montag ist voraussichtlich den ganzen Tag über hochnebelig trüb mit Tendenz zu regionalem Nieseln. Außerhalb der Nebelzonen sowie generell auf den Bergen überwiegt sonniges Wetter. Die Höchstwerte liegen bei 8 Grad.

2. Luftgüte und Feinstaubbelastung

Im Hochnebel bleiben dei Schadstoffkonzentrationen auf einem schwach belasteten Niveau.

3. Verkehr & Öffis

- TOTALSPERRE des Kreuzungsbereiches Alte Poststraße (Bereich Wetzelsdorfer Straße bis Peter-Rosegger-Straße) wegen Fräs- und Asphaltierarbeiten von 22.11., ab 18 Uhr bis 25.11., 4 Uhr.

- Alte Poststraße/Reininghausgründe: Umbau der Straßen; Verlegung von Strom-, Gas-, Fernwärme- Wasserleitungen im Bereich; Reininghausstraße bis Wetzelsdorfer Straße und Kratkystraße im Bereich Alte Poststraße bis Südbahnstraße (Totalsperre in diesem Bereich); Umfahrung in beide Fahrtrichtungen über Ersatzstraße (Reininghausgründe - Unesco-Esplanade);

Linksabbiegeverbot stadtauswärts von der Wetzelsdorfer Straße in die Alte Poststraße (Umfahrung über Don Bosco). Zeitraum: derzeit bis 31.12.2019;

- Bereich Eggenberger Straße bis Reininghausstraße: Neuverlegung einer Schienentrasse von der Eggenberger Straße bis zum Gelände der ehemaligen Hummelkaserne; Totalsperre inkl. Kreuzung Eckertstraße/ Köflachergasse bis Reininghausstraße bis Dezember 2020! Großräumige Umfahrung über Gaswerkstraße / Eggenberger Allee, bzw. Kärntner Straße - Eggenberger Gürtel.

- Zeitweise Postenregelung in der Gradnerstraße 14-66 bis zum 30. November.

- In der Gaswerkstraße 38 - 42 gibt es zwischen 04.11. und 22.11. eine Postenregelung während der Arbeitszeiten.

In der Gradnerstraße 14 - 66 gibt es bis 30.11. eine zeitweise Postenregelung.

- In der Radegunder Straße 15-17 gibt es von 28.10. bis 22.11. eine Postenregelung von 8.30 bis 16.30 Uhr.

- In der Rauchleitenstraße 10 - 44 wird die Wasserversorgung erneuert: Postenregelung bis voraussichtlich 20.12.;

- In der Sparbersbachgasse (Bereich Mandellstraße bis Technikerstraße) gibt es von 04.11.- 29.11. Spurumlegungen und während der Arbeitszeiten auch Spurzusammenlegungen;



- Aktuelle Fahrgastinformationen für Bus und Bim finden Sie hier.

4. Warum Olympia für Graz lange kein Thema mehr ist

Es war einer der großen Aufreger im Jänner 2018: Die Olympiabewerbung "Austria 2026" mit Graz als Host City. Und dann kam es doch ganz anders. Das ÖOC zog im Juli 2018 die Kandidatur zurück und nannte als Grund mangelnde Unterstützung durch die steirische Landesregierung. Und so erhielt Mailand/Cortina d’Ampezzo den Zuschlag. Günter Sagmeister argumentiert, warum sicher noch die eine oder andere Landtagswahl vergehen wird, bis sich ein Politiker wieder über das Thema "Olympia" traut. Aber alleine schon die Bewerbung "Austria 2026" hat im Land doch auch etwas Gutes ausgelöst. Als das Thema großes Thema, beschäftigten sich auch politische Landtagsklubs mit dem Sport, was sie sonst eigentlich nie tun würden. Plötzlich wurde klar, dass Bewegung doch etwas Relevantes ist. Der Sport gewann an Bedeutung – immerhin sind alleine in Graz rund 63.000 Menschen in 300 Sportvereinen aktiv. Das "Sportjahr 2021" wurde ausgerufen und ein 5,5-Millionen-Euro-Paket geschnürt.

5. Wohin am Wochenende?

Grazer Winterwelt

Bis zum 26. Jänner lädt die 700qm große, spiegelglatte Eisfläche am Karmeliterplatz dazu ein, gekonnte Bahnen zu ziehen oder erste Schritte auf dem Eis zu tun. Schlittschuhe und die beliebten Eislaufhilfen für die Kleinsten können wie gewohnt direkt vor Ort ausgeliehen werden. Der Ratschenbauer Franz Ederer ist auch heuer beim jeweils Sonntagnachmittags bis einschließlich 22.12. von 13 bis 17 Uhr, mit seiner alten Hobelbank bezüglich Volkskultur, Brauchtum, altes Handwerk vertreten.

WO : Karmeliterplatz

WANN : SO., 24. Nov., 10-18 Uhr



Bis zum 26. Jänner lädt die 700qm große, spiegelglatte Eisfläche am Karmeliterplatz dazu ein, gekonnte Bahnen zu ziehen oder erste Schritte auf dem Eis zu tun. Schlittschuhe und die beliebten Eislaufhilfen für die Kleinsten können wie gewohnt direkt vor Ort ausgeliehen werden. Der Ratschenbauer Franz Ederer ist auch heuer beim jeweils Sonntagnachmittags bis einschließlich 22.12. von 13 bis 17 Uhr, mit seiner alten Hobelbank bezüglich Volkskultur, Brauchtum, altes Handwerk vertreten.: SO., 24. Nov., 10-18 Uhr

Internationales Kinderfilmfestival 2019

Das Festival bringt vom 23. November bis 1. Dezember außergewöhnliche und international prämierte Filme für Kinder von 4 bis 16 Jahren in die steirischen Kinos. Die Filme des Festivals zeigen die Vielfalt des Mediums, behandeln verschiedenste Themen des Alltags in unterschiedlichen Ecken der Welt. Zehn der zwölf Filme sind in Originalfassung und werden live im Kino deutsch eingesprochen. Dies schärft das Bewusstsein für fremde Sprachen und Kulturen und zeigt gleichzeitig, dass nicht jeder Film "automatisch" auf Deutsch ist. Am Sonntag: Die Rettung des Eulenwaldes (6+), estnische Originalfassung, deutsch eingesprochen. Infos: 0650/7147280

WO : KIZ Royal

WANN : SO., 24. Nov., 11 Uhr



Das Festival bringt vom 23. November bis 1. Dezember außergewöhnliche und international prämierte Filme für Kinder von 4 bis 16 Jahren in die steirischen Kinos. Die Filme des Festivals zeigen die Vielfalt des Mediums, behandeln verschiedenste Themen des Alltags in unterschiedlichen Ecken der Welt. Zehn der zwölf Filme sind in Originalfassung und werden live im Kino deutsch eingesprochen. Dies schärft das Bewusstsein für fremde Sprachen und Kulturen und zeigt gleichzeitig, dass nicht jeder Film "automatisch" auf Deutsch ist. Am Sonntag: Die Rettung des Eulenwaldes (6+), estnische Originalfassung, deutsch eingesprochen. Infos: 0650/7147280: SO., 24. Nov., 11 Uhr

Weihnachtslesung

Eine vorweihnachtliche Lesung mit dem Schauspieler Daniel Doujenis. Es werden Texte von Ernst Jandl bis Leonard Cohen zu hören sein.

WO: Heilandskirche (Festsaal)

WANN: SO., 24. Nov., 18 Uhr



Nicht fündig geworden?

Hier geht's zum Veranstaltungskalender für den Sonntag.

6. Thema: Die Grazer Adventmärkte

Erstes Wochenende nach der offiziellen Eröffnung der Grazer Adventmärkte: Was wo ausgeschenkt wird, wieviel die Heißgetränke kosten und wie die Stimmung ist. Ein Lokalaugenschein. Obwohl sich das Wetter derzeit trüb und nebelig gibt, waren schon am Samstagmorgen Plätze und Gassen der Grazer Innenstadt mit den ersten Besuchern gefüllt. Egal ob ein Einkaufsbummel oder Ausflug zum Weihnachtsmarkt, die Laune war gut. Vor geschlossenen Hütten stand man am Morgen noch am Adventmarkt am Eisernen Tor und im Paradeishof (dieser ist am Sonntag geschlossen), dort sperren die Märkte ab 15 Uhr auf. Während es am Hauptplatz und im Franziskanerviertel viel Altbekanntes gibt, lädt heuer der Grieskindlmarkt am Nikolaiplatz zum ersten Mal zum Verweilen ein.

7. So erreichen Sie uns

Haben Sie Anregungen, Ideen, Fotos oder Videos, die Sie mit den Lesern und Usern der Kleinen Zeitung teilen wollen? Dann melden Sie sich. Wir sind unter graz@kleinezeitung.at erreichbar. Oder schreiben Sie uns auf fb.com/k leine.graz.