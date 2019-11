Facebook

Twitter

WhatsApp

Seite per E-Mail senden

Seite drucken

Schriftgröße größer

Schriftgröße kleiner

Mit dem Ausbleiben des Frosts halten sich die Blätter länger auf den Bäumen © A. W. Tengg

1. Wetter

Am Mittwoch bessert sich das Wetter wieder etwas. Es gibt nur vereinzelt Regenschauer, in vielen Regionen ist es die längste Zeit über sogar trocken. Allerdings halten sich oft dichte Wolken, die Sonne tut sich recht schwer. Nach Frühwerten ab 6 Grad liegen die Höchstwerte bei 12 Grad.

Der Donnerstag startet oft noch trüb durch Wolken oder Nebelfelder, mitunter regnet es mit dem nächtlichen Störungsdurchzug zu Tagesbeginn stellenweise auch noch etwas. Im weiteren Verlauf kann sich mit aufkommendem Wind aus südlichen Richtungen aber vielerorts zeitweise sonniges Wetter durchsetzen. Höchsttemperaturen um 12 Grad.

2. Luftgüte und Feinstaubbelastung

Die Schadstoffe in der Luft werden sich weiterhin auf einem moderaten Niveau bewegen.

3. Verkehr & Öffis

- Alte Poststraße (Bereich Wetzelsdorfer Straße bis Peter-Rosegger-Straße) Postenregelung bei Arbeiten im Bereich von Engstellen - Sperre in Fahrtrichtung Süden (Don Bosco); dann Umleitung

über Kärntner Straße von 07.10. - 15.11.;

- Alte Poststraße/Reininghausgründe: Umbau der Straßen; Verlegung von Strom-, Gas-, Fernwärme- Wasserleitungen im Bereich; Reininghausstraße bis Wetzelsdorfer Straße und Kratkystraße im Bereich Alte Poststraße bis Südbahnstraße (Totalsperre in diesem Bereich); Umfahrung in beide Fahrtrichtungen über Ersatzstraße (Reininghausgründe - Unesco-Esplanade);

Linksabbiegeverbot stadtauswärts von der Wetzelsdorfer Straße in die Alte Poststraße (Umfahrung über Don Bosco). Zeitraum: derzeit bis 31.12.2019;

- Bereich Eggenberger Straße bis Reininghausstraße: Neuverlegung einer Schienentrasse von der Eggenberger Straße bis zum Gelände der ehemaligen Hummelkaserne; Totalsperre inkl. Kreuzung Eckertstraße/ Köflachergasse bis Reininghausstraße bis Dezember 2020! Großräumige Umfahrung über Gaswerkstraße / Eggenberger Allee, bzw. Kärntner Straße - Eggenberger Gürtel.

- In der Andritzer Reichsstraße 108-122 (Bereich Golfplatz) gibt es bis zum 25.10. in der Zeit von 08.30-16.30 Uhr eine Postenregelung;

- In der Evangelimanngasse / C.-v.-Hötzendorf-Straße wird der Kreuzungsbereich von 30.09. - 08.11.2019 umgebaut. In der C.-v.-Hötzendorf-Straße bleiben immer 2 Fahrspuren frei; Sperre des Geh- und Radweges; Einbahn in der Evangelimanngasse von der C.-v.-Hötzendorf-Straße bis HNr. 3 in Fahrtrichtung Münzgrabenstraße;

- Zeitweise Postenregelung in der Gradnerstraße 14-66 bis zum 30. November.

- In der Gaswerkstraße 38 - 42 gibt es zwischen 04.11. und 22.11. eine Postenregelung während der Arbeitszeiten.

In der Gradnerstraße 14 - 66 gibt es bis 30.11. eine zeitweise Postenregelung.

- In der Radegunder Straße 15-17 gibt es von 28.10. bis 22.11. eine Postenregelung von 8.30 bis 16.30 Uhr.

- In der Rauchleitenstraße 10 - 44 wird die Wasserversorgung erneuert: Postenregelung bis voraussichtlich 20.12.;

- In der Schönaugasse 115 - 117 gibt es von 04.11. - 15.11. eine Postenregelung von 08.15 - 16.30 Uhr;

- Am Schönaugürtel 54 - 65 kommt es zwischen 04.11. - 15.11. zur Spurzusammenlegung in beide Fahrtrichtungen je nach Baufortschritt;

- In der Sparbersbachgasse (Bereich Mandellstraße bis Technikerstraße) gibt es von 04.11.- 29.11. Spurumlegungen und während der Arbeitszeiten auch Spurzusammenlegungen;

- In der Wetzelsdorfer Straße 140 (Bereich westlich Straßganger Straße) gibt es bis 08.11. eine Postenreglung von 8.30 bis 16.30 Uhr.



- Aktuelle Fahrgastinformationen für Bus und Bim finden Sie hier.

4. Milder Herbst stellt Graz vor ein Laubproblem

Nasses Laub auf der Fahrbahn ist spiegelglatt und entpuppt sich vor allem für alle Verkehrsteilnehmer als eine ernstzunehmende Gefahrenquelle. Die Holding ist um rasche Beseitigungen "sehr bemüht", wie Pressesprecher Gerald Zaczek-Pichler unterstreicht. Grund dafür sei der Umstand, dass die Blätter immer nur "zitzerlweise" von den Bäumenfallen, das erschwere das ständige Säubern der rund 1000 Kilometer Verkehrswege im Grazer Raum. Man ist bemüht "zumindest einmal pro Tag" alle Abschnitte vom nassen Laub zu befreien. Das Phänomen ist schnell erklärt: "In Graz wartet man immer noch auf den ersten Frost", erklärt Gärtner Matthias Kohlbacher von der Baumschule Leodolter. Dieser sei alljährlich die Initialzündung für das rasche Abfallen der Altblätter. Ein Absinken der Temperaturen unter den Gefrierpunkt habe es in Graz aber heuer noch nicht gegeben, dadurch kommen die Pflanzenblätter nur in kleinen "Portionen" von den Bäumen. Das milde Herbstwetter bereitete dahingehend auch schon in den letzten Jahren größere Probleme. Vor allem im Radverkehr ist Vorsicht und vor allem hie und da Nachsicht geboten.

5. Die Wochenmitte hat es in sich

folk.art 2019 - World Music Festival Graz



WO : Dom im Berg

WANN : MI., 6. Nov., 20 Uhr



Das neue Weltmusikfestival in Graz startet am 6. November. Bis Sonntag, 10. November, gibt es Konzerte, Workshops, Vorträge und mehr. Das Eröffnungskonzert übernimmt das Ensemble Quadro Nuevo. Ihr Programm Ragazzo Music steht für Tango, fliegende Teppich-Grooves, lustvolle Improvisation und mediterrane Leichtigkeit. Hier finden Sie alle Informationen zum Festival : MI., 6. Nov., 20 Uhr

Präsentation des Steirischen Junkers



WO : Messe/Stadthalle (Halle A)

WANN : MI., 6.11., 17-21 Uhr



Präsentiert wird der Steirische Junker, wie jedes Jahr, am Mittwoch vor Martini. Ab diesem Termin darf der Junker zum ersten Mal in der Saison ausgeschenkt werden. Ein Jungwein, der vor dem 5. November angeboten wird, kann also nie ein echter Junker sein. Das späte Datum für die offizielle Vorstellung des steirischen Originals hat einen guten Grund: Nur so kann die hohe geschmackliche Qualität und die 100-prozentige Reife der verarbeiteten Trauben garantiert werden.: MI., 6.11., 17-21 Uhr

Erste weiß-grüne Wölln auf der Murinsel

"Eigenes sou wia ma red'n". Ein Abend im Zeichen des Austropop. Zum Abschluss ihres ersten Jahres präsentiert die "Wöll'n" im November drei Live-Abende im Inselcafe. Den Anfang machen das unkonventionelle Duo Rosi n Läsch, der Südoststeirer Robert Knapp und Chris Watzik SOLO.

WO: Murinsel

WANN: MI., 6. Nov., 19.30 Uhr

"Eigenes sou wia ma red'n". Ein Abend im Zeichen des Austropop. Zum Abschluss ihres ersten Jahres präsentiert die "Wöll'n" im November drei Live-Abende im Inselcafe. Den Anfang machen das unkonventionelle Duo, der Südoststeirerund: MI., 6. Nov., 19.30 Uhr

Nicht fündig geworden?

Hier geht's zum Veranstaltungskalender für den Mittwoch.

6. Graz: Stadt der Frauen

"Sag mir, wo die Frauen sind...?" Diese Frage ist eingängig. Sie ist diesmal Titel der Veranstaltungsreihe "Stadt der Frauen" im Haus der Architektur (Mariahilferstraße 2). Am Mittwoch, 6. November, um 19 Uhr diskutieren Expertinnen zum Thema Stadtplanung und Stadtentwicklung. "Der öffentliche Raum ist noch nicht gleichberechtigt aufgeteilt", sagt Frauenstadträtin Judith Schwentner (Grüne). "Der öffentliche Raum wird hauptsächlich von Männern geplant und repräsentiert", sagt sie. Wem gehört welcher Platz, wie werden öffentliche Orte gestaltet, wie sind Begegnungszonen aufgebaut und wen locken sie an? All dies wird am Mittwoch diskutiert. Der Hauptvortrag kommt von Landschaftsarchitektin Heide Studer (tilia büro für landschaftsplanung staller.studer og). Sie hat in Meidling und Mödling Straßenzüge unter Einbeziehung der Bevölkerung neu gestaltet. Weiters diskutieren Kulturanthropologin Johanna Rolshoven (Institut für Kulturanthropologie und Europäische Ethnologie) und die Grazer Jugendstreetworkerin Katharina Pertschy. Die Veranstaltung ist öffentlich und frei zugänglich.

7. So erreichen Sie uns

Haben Sie Anregungen, Ideen, Fotos oder Videos, die Sie mit den Lesern und Usern der Kleinen Zeitung teilen wollen? Dann melden Sie sich. Wir sind unter graz@kleinezeitung.at erreichbar. Oder schreiben Sie uns auf fb.com/k leine.graz.