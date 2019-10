Facebook

Vorerst bleibt es noch trüb und unwirtlich © A. W. Tengg

1. Wetter

Auch am Mittwoch überwiegt oft starke Bewölkung und von Westen her breitet sich bis Mittag erneut leichter Regen auf die gesamte Steiermark aus. Mit Nord- bis Ostwind kühlt es weiter ab. Höchstwerte um 8 Grad. Gegen Abend klingt der Niederschlag überall ab.

Der Donnerstag beginnt über den Tälern und Niederungen sehr häufig trüb durch teils hartnäckigen Nebel oder Hochnebel. Im Tagesverlauf setzt sich dann immer häufiger die Sonne durch. In der Früh sind die Temperaturen nur leicht im Plus, die Tageshöchsttemperaturen erreichen 7 Grad.

2. Luftgüte und Feinstaubbelastung

Es ist mit einem leichten, noch unbedenklichen Anstieg der Luftschadstoffkonzentrationen zu rechnen.

3. Verkehr & Öffis

- Alte Poststraße (Bereich Wetzelsdorfer Straße bis Peter-Rosegger-Straße) Postenregelung bei Arbeiten im Bereich von Engstellen - Sperre in Fahrtrichtung Süden (Don Bosco); dann Umleitung

über Kärntner Straße von 07.10. - 15.11.;

- Alte Poststraße/Reininghausgründe: Umbau der Straßen; Verlegung von Strom-, Gas-, Fernwärme- Wasserleitungen im Bereich; Reininghausstraße bis Wetzelsdorfer Straße und Kratkystraße im Bereich Alte Poststraße bis Südbahnstraße (Totalsperre in diesem Bereich); Umfahrung in beide Fahrtrichtungen über Ersatzstraße (Reininghausgründe - Unesco-Esplanade);

Linksabbiegeverbot stadtauswärts von der Wetzelsdorfer Straße in die Alte Poststraße (Umfahrung über Don Bosco). Zeitraum: derzeit bis 31.12.2019;

- Bereich Eggenberger Straße bis Reininghausstraße: Neuverlegung einer Schienentrasse von der Eggenberger Straße bis zum Gelände der ehemaligen Hummelkaserne; Totalsperre inkl. Kreuzung Eckertstraße/ Köflachergasse bis Reininghausstraße bis Dezember 2020! Großräumige Umfahrung über Gaswerkstraße / Eggenberger Allee, bzw. Kärntner Straße - Eggenberger Gürtel.

- In der Andritzer Reichsstraße 108-122 (Bereich Golfplatz) gibt es bis zum 25.10. in der Zeit von 08.30-16.30 Uhr eine Postenregelung;

- In der Evangelimanngasse / C.-v.-Hötzendorf-Straße wird der Kreuzungsbereich von 30.09. - 08.11.2019 umgebaut. In der C.-v.-Hötzendorf-Straße bleiben immer 2 Fahrspuren frei; Sperre des Geh- und Radweges; Einbahn in der Evangelimanngasse von der C.-v.-Hötzendorf-Straße bis HNr. 3 in Fahrtrichtung Münzgrabenstraße;

- Zeitweise Postenregelung in der Gradnerstraße 14-66 bis zum 30. November.

- In der Grazer Straße im Bereich Kreuzung Grabenstraße / Weinzöttlstraße gibt es bis zum 31.10. eine Sperre in Fahrtrichtung Andritzer Hauptplatz jeweils von 20.30 bis 04.30 Uhr mit lokaler Umleitung.

- In der Mariatroster Straße kommt es im Bereich Hilmteichstraße bis Eschengasse bis zum 01.11. zu einer Spurumlegung bzw. zeitweise Spurzusammenlegung.

- In der Radegunder Straße 15-17 gibt es von 28.10. bis 22.11. eine Postenregelung von 8.30 bis 16.30 Uhr.

- In der Rauchleitenstraße 10 - 44 wird die Wasserversorgung erneuert: Postenregelung bis voraussichtlich 20.12.;

- In der Wetzelsdorfer Straße 140 (Bereich westlich Straßganger Straße) gibt es von 21.10. bis 08.11. eine Postenreglung von 8.30 bis 16.30 Uhr.



- Aktuelle Fahrgastinformationen für Bus und Bim finden Sie hier.

4. Nachgefragt: 7 Fakten zum Grazer Klimafonds

ÖVP und FPÖ haben im September einen 30-Millionen-Euro-Klimafonds ausgerufen. Doch wie geht es jetzt weiter? Wir haben nachgefragt. Der Grundsatzbeschluss für den Klimafonds wurde am 19. September einstimmig im Gemeinderat gefasst. Der Fachbeirat soll den Klimaschutz im Sinne der Klimawandelanpassungsstrategie unterstützen. Das heißt etwa, erneuerbare Energien sollen gefördert, Tropentage reduziert, Mobilitätsmaßnahmen überlegt oder Begrünung vorangetrieben werden. Für die 30 Millionen Euro können Projekte von Privatpersonen, Vereine und NGOs eingereicht werden. Klimaschutzbeauftragter Thomas Drage übermittelt sie an den siebköpfigen Fachbeirat. Danach wird beschlossen, ob die Stadt sie finanziell unterstützt. Für Privatpersonen gibt es eine Deckelung von 15.000 Euro. "Der Klimafonds ist bewusst für diese Gemeinderatsperiode, also 2020 und 2021 angesetzt", so Christian Köberl, Sprecher von Bürgermeister Siegfried Nagl (ÖVP). Hier finden Sie alle weiteren Fakten.

5. Vorträge im Museum

Die Comedy Harmonists



WO : Museum für Geschichte

WANN : MI., 30.10., 19.30 Uhr



– Zwei Steirer im Starsextett. Als international bekanntes Vokalensemble feierten die Comedian Harmonists seit ihrer Gründung 1927/28 weltweit Erfolge. Der Machtantritt der Nationalsozialisten in Deutschland zwang die jüdischen Mitglieder Erich Collin, Harry Frommermann und Roman Cycowski 1935 zur Emigration nach Wien. Dort gründeten sie die "Comedy Harmonists". Als Mitglieder mit dabei waren auch die gebürtigen Steirer Hans Rexeis und Rudolf Mayreder. Beinahe nahtlos schloss man an die Erfolge des Vorgängerensembles an. Einen Überblick über die Zeit und die wechselvollen Geschichten der Musiker geben Josef Westner und Michael Hortig. Im Anschluss gibt es die Möglichkeit eines Rundgangs durch die Ausstellung POP 1900–2000.: MI., 30.10., 19.30 Uhr

Frauen im Jahre 1919

Clio-Vortrag von Historikerin Karin Schmidlechner. Bereits die Frauenforschung der 1970er Jahren hat mit ihrer These, dass der Krieg zwar spezifische, aber doch sowohl für Männer als auch für Frauen gleichermaßen Konsequenzen hat, traditionelle Ansätze der Kriegsforschungen stark in Frage gestellt und eindeutig widerlegen können. In weiterer Folge hat sich auch die Geschlechterforschung mit dem Zusammenhang von Geschlecht und Krieg auseinandersetzt. Der Vortrag wird sich mit geschlechterspezifischen Veränderungen aber auch Kontinuitäten in Bezug auf den Ersten Weltkrieg auseinandersetzen, wobei ein besonderer Fokus auf die Situation von Frauen gelegt werden soll.

Davor um 17 Uhr findet eine Führung durch die Ausstellung "Brücken Bäder Boulevards. Erinnerungen an das alte Graz" statt.

WO: GrazMuseum

6. Start für die Suche nach dem schwarzen Gold

Diesen Mittwoch startet die Trüffelsaison in Graz. Im Leechwald etwa kann man auf diese besondere Schatzsuche gehen, die auch bei fünf Wasserhunden das "Trüffelfieber" auslöst. Mit Biologin Gabriele Sauseng und Hundetrainerin Marion Weissenbrunner kann man sich im Rahmen des Trüffelfestivals bis 10. November auf die Suche nach dem "schwarzen Gold" begeben (Anmeldung und Infos unter www.graztourismus.at). Mit dabei: "Iuma", eine von fünf italienischen Wasserhunden, die Bodenschätze im Wert von bis zu 1000 Euro aufspürt. Gesucht werden darf übrigens nur mit Erlaubnis! Dass für Iuma und die anderen Schnüffelnasen am Ende des Tages "nur" Leckerlis herausspringen, nehmen die Hunde ihren Besitzerinnen aber nicht übel.

