Monatsmitte: Der Oktober hat uns bisher mit vielen Sonnenstunden verwöhnt © A. W. Tengg

1. Wetter

Noch einmal ruhiges Herbstwetter am Dienstag. Zu Tagesbeginn gibt es zunächst recht verbreitet Nebel und Hochnebel, im Lauf des Tages kommt dann immer öfter die Sonne zum Vorschein. Manchmal tauchen hohe, dünne Wolken auf, die den Sonnenschein aber nicht weiter trüben. Der südliche Wind wird tagsüber stärker und sorgt für sehr mildes Wetter am Nachmittag. Nach Frühtemperaturen um 10 Grad liegen die Höchstwerte bei 22 Grad möglich.

Für den Mittwoch ist der genaue Wetterablauf noch etwas unsicher. In der Früh kann es kurz nebelig sein. Vereinzelt ist Niederschlag möglich. Nach einer meist bewölkten ersten Tageshälfte sollte sich am Nachmittag das Wetter wieder bessern. Mit Nordwind gehen die Temperaturen zurück, die Höchstwerte erreichen 17 Grad.

2. Luftgüte und Feinstaubbelastung

Der Jahreszeit und der Wetterlage entsprechend bleiben sämtliche Luftschadstoffkonzentrationen auf niedrigem Niveau.

3. Verkehr & Öffis

- Alte Poststraße (Bereich Wetzelsdorfer Straße bis Peter-Rosegger-Straße) Postenregelung bei Arbeiten im Bereich von Engstellen - Sperre in Fahrtrichtung Süden (Don Bosco); dann Umleitung

über Kärntner Straße von 07.10. - 15.11.;

- Alte Poststraße/Reininghausgründe: Umbau der Straßen; Verlegung von Strom-, Gas-, Fernwärme- Wasserleitungen im Bereich; Reininghausstraße bis Wetzelsdorfer Straße und Kratkystraße im Bereich Alte Poststraße bis Südbahnstraße (Totalsperre in diesem Bereich); Umfahrung in beide Fahrtrichtungen über Ersatzstraße (Reininghausgründe - Unesco-Esplanade);

Linksabbiegeverbot stadtauswärts von der Wetzelsdorfer Straße in die Alte Poststraße (Umfahrung über Don Bosco). Zeitraum: derzeit bis 31.12.2019;

- Bereich Eggenberger Straße bis Reininghausstraße: Neuverlegung einer Schienentrasse von der Eggenberger Straße bis zum Gelände der ehemaligen Hummelkaserne; Totalsperre inkl. Kreuzung Eckertstraße/ Köflachergasse bis Reininghausstraße bis Dezember 2020! Großräumige Umfahrung über Gaswerkstraße / Eggenberger Allee, bzw. Kärntner Straße - Eggenberger Gürtel.

- In der Andritzer Reichsstraße 108-122 (Bereich Golfplatz) gibt es bis zum 25.10. in der Zeit von 08.30-16.30 Uhr eine Postenregelung;

- In der Evangelimanngasse / C.-v.-Hötzendorf-Straße wird der Kreuzungsbereich von 30.09. - 08.11.2019 umgebaut. In der C.-v.-Hötzendorf-Straße bleiben immer 2 Fahrspuren frei; Sperre des Geh- und Radweges; Einbahn in der Evangelimanngasse von der C.-v.-Hötzendorf-Straße bis HNr. 3 in Fahrtrichtung Münzgrabenstraße;

- Zeitweise Postenregelung in der Gradnerstraße 14-66.

- In der Grazer Straße im Bereich Kreuzung Grabenstraße / Weinzöttlstraße gibt es bis zum 31.10. eine Sperre in Fahrtrichtung Andritzer Hauptplatz jeweils von 20.30 bis 04.30 Uhr mit lokaler Umleitung.

- In der Ibererstraße im Bereich HNr. 6 bis Wiener Straße gibt es wegen einer Leitungssanierung eine Postenregelung von 7.00-19.00 Uhr bis zum 25.10.

- In der Kärntner Straße (Höhe Kreuzung Straßganger Straße) kommt es wegen Nachtarbeit von 20.00 - 05.30 Uhr zu einer Spurumlegung von

07.10. bis 18.10.

- In der Raiffeisenstraße (Bereich Fröhlichgasse bis Eduard-Keil-Gasse) gibt es bis zum 25.10. eine Postenregelung; bei Großveranstaltungen in der Merkur-Arena Freihaltung von 2 Fahrspuren;

- In der Rauchleitenstraße 10 - 44 wird die Wasserversorgung erneuert: Postenregelung bis Ende November.



- Aktuelle Fahrgastinformationen für Bus und Bim finden Sie hier.

4. Es staut sich: An der Mur in Zukunft 27-fach

Auch in Woche eins nach der Eröffnung des Grazer Murkraftwerks sind Gegner und Energie Steiermark unter Strom. Dass "Rettet die Mur" die Versorgungsleistung der Staustufe in Puntigam von 20.000 Haushalten in Zweifel zieht, weil sie im Winter mangels Wasserdurchfluss nicht auf Volllast laufe, ärgert Urs Harnik-Lauris, Sprecher des steirischen Stromkonzerns. Mit jährlich 82 Millionen Kilowattstunden sei der Bedarf der 20.000 Haushalte zu decken. Auch die Staustufen in Gössendorf und Kalsdorf hätten die Prognosen in der Versorgungsleistung erfüllt. Bei allen drei Staustufen ist ja der Verbund als Partner an Bord. Mit der Grazer Staustufe sind es bereits 20 der insgesamt 42 steirischen Verbund-Wasserkraftwerke, die Murstrom ins Netz fließen lassen. Insgesamt gibt es an diesem Fluss 25 Laufkraftwerke. Die Staustufen 26 und 27 an der steirischen Mur werden nördlich von Graz entstehen. Für das Kraftwerk in Gratkorn ist bereits die Umweltverträglichkeitsprüfung absolviert, voraussichtlicher Baubeginn ist 2021. Und auch in Stübing werden vom Verbund Pläne für das nächste Murkraftwerk gewälzt.

5. Wohin am Dienstag?



Literarische Soirée



WO : Literaturhaus

WANN : DI., 15. Okt. Über Lese-Highlights des Herbstes diskutieren Ö1-Redakteur Robert Weichinger und Literaturhausleiter Klaus Kastberger gemeinsam mit ORF-Kulturjournalistin Ilse Amenitsch und Anna Goldenberg, Autorin und Journalistin u.a. für Falter und The Atlantic. Auf dem Programm stehen ein Romandebüt von besonderer Stimmgewalt, die Fortsetzung des als Serie verfilmten Kultbuches "The Handmaid’s Tale" und ein Roman, der tief in die Abgründe des Literaturbetriebs blicken lässt.: DI., 15. Okt.





Saisonstart: All that Jazz

Einblicke in den vielseitigen Jazz mit Studierenden der Studienrichtung Jazz der Kunstuni Graz. Zum Auftakt der 5. Saison im Haus Drei: Styrian Edition, Tribidabo. "Das steirische Trio verbindet Musik aus aller Welt. Klezmer trifft auf Klassik, alte Roma-Lieder auf Tango, Balkan auf französische Walzer – die Musikkulturen begegnen sich, verweben sich und verschmelzen. Dazu kommt ein Tropfen Wein für den besten Start in den steirischen Herbst."

WO: Schauspielhaus (Haus 3)

WANN: DI., 15. Okt., 20.30 Uhr



Nichts für Sie dabei?



Hier geht's zum Veranstaltungskalender für den Dienstag.

6. Hunderte "Geisterräder" gehen ins Geld

Rund 800 "vergessene" Fahrräder lagern derzeit bei der Firma Wuthe in Graz. Gemeinsam mit dem Straßenamt werden die herrenlosen Räder noch diese Woche eingesammelt. Zwei Monate lang haben die Besitzer die Möglichkeit ihr Rad wieder abzuholen. Dies passiere laut dem Verkehrsstadtamt allerdings selten. Nach Ende der Frist werden die herrenlosen Fahrräder wiederverwertet oder verschrottet. Das Budget dafür wurde von 40.000 Euro auf 100.000 Euro aufgestockt. Neu ist, dass ab dem kommenden Jahr die Firma Wuthe keine Fahrräder in Graz mehr abschleppen wird. Dies übernimmt die Graz Holding GmbH. So erhoffe man sich laut dem Verkehrsstadtamt unter anderem Kosten bei der Lagerung zu sparen. Anders ist es etwa bei falsch geparkten, abgeschleppten Fahrrädern. Wer sein Rad auslösen will, muss das Lagern, den Abschleppdienst sowie eine Geldstrafe zahlen. Nicht abgeholte Fahrräder werden nach einer gewissen Zeit versteigert. Der Erlös fließt laut Verkehrsstadtamt in den Topf des Straßenamtes.

7. So erreichen Sie uns

Haben Sie Anregungen, Ideen, Fotos oder Videos, die Sie mit den Lesern und Usern der Kleinen Zeitung teilen wollen? Dann melden Sie sich. Wir sind unter graz@kleinezeitung.at erreichbar. Oder schreiben Sie uns auf fb.com/k leine.graz.