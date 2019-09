Facebook

Am Freitag geht sich noch einmal überaus sonnig-warmes Herbstwetter aus © A. W. Tengg

1. Wetter

Am Freitag lösen sich Restwolken und Nebelfelder auf und es setzt sich im Laufe des Vormittags verbreitet sonniges Herbstwetter durch. Die paar hohen Wolken stören kaum, teils kommt spürbarer Wind aus südlichen Richtungen auf. Nach Frühwerten ab 12 Grad liegen die Höchsttemperaturen bei 24 Grad und somit teils deutlich über dem langjährigen Schnitt.

Am Samstag ziehen mit einer zügigen Westströmung dichte Wolkenfelder durch, nur zeitweise zeigt sich die Sonne. Zudem kann es auch zu ein paar Regenschauern kommen. Höchstwerte bis 23 Grad.

2. Luftgüte-Ausblick und Allergikerwetter

Aufgrund der Wetterlage ist mit einem Gleichbleiben der unbedenklichen Ozonwerte zu rechnen. Die lokale Ragweedblüte ist beendet und damit befinden sich nur noch vereinzelt Pollen in der Luft. Pilzsporen sind in unterschiedlich hoher Konzentration in der Luft.

3. Verkehr & Öffis

- Alte Poststraße/Reininghausgründe: Umbau der Straßen; Verlegung von Strom-, Gas-, Fernwärme- Wasserleitungen im Bereich; Reininghausstraße bis Wetzelsdorfer Straße und Kratkystraße im Bereich Alte Poststraße bis Südbahnstraße (Totalsperre in diesem Bereich); Umfahrung in beide Fahrtrichtungen über Ersatzstraße (Reininghausgründe - Unesco-Esplanade);

Linksabbiegeverbot stadtauswärts von der Wetzelsdorfer Straße in die Alte Poststraße (Umfahrung über Don Bosco). Zeitraum: derzeit bis 31.12.2019

- Von 05.09. bis 04.10. wird gibt es im Bereich Brucknerstraße HNr. 79 eine Postenregelung und kurze Anhaltungen.

- Bereich Eggenberger Straße bis Reininghausstraße: Neuverlegung einer Schienentrasse von der Eggenberger Straße bis zum Gelände der ehemaligen Hummelkaserne; Totalsperre inkl. Kreuzung Eckertstraße/ Köflachergasse bis Reininghausstraße bis Dezember 2020! Großräumige Umfahrung über Gaswerkstraße / Eggenberger Allee, bzw. Kärntner Straße - Eggenberger Gürtel.

- Zeitweise Postenregelung in der Gradnerstraße 14-66.

- In der Humboldstraße 8 gibt es während der Arbeitszeit eine

Postenregelung zwischen 16.09. und 04.10.

- In der Ibererstraße im Bereich HNr. 6 bis Wiener Straße gibt es wegen einer Leitungssanierung eine Postenregelung von 7.00-19.00 Uhr bis zum 25.10.

- In der Münzgrabenstraße (Bereich Liebenauer Tangente bis Brucknerstraße) gibt es stadteinwärts bis 27.09. eine Sperre. Umfahrung über C.-v.-Hötzendorfstraße; Querung Evangelimanngasse/ Harmsdorfgasse ist möglich; Zu- Abfahrt Brucknerstraße ist möglich;

- In der Peter-Rosegger-Straße 15 gibt es wegen Grabungsarbeiten eine Postenregelung bis zum 11.10.

- In der Rauchleitenstraße 10 - 44 wird die Wasserversorgung erneuert: Postenregelung bis Ende November.

- In der Steyrergasse 138-140 gibt es eine Postenregelung während der Arbeitszeit zwischen 16.09. und 04.10.



- Aktuelle Fahrgastinformationen für Bus und Bim finden Sie hier.

4. Posse an der Mur: Puchsteg-Ersatz endet in drei Metern Höhe

Der neue Puchsteg ist nahezu fertig – und wurde doch noch nicht eröffnet. Warum, verrät ein Blick auf das Konstrukt südlich der Seifenfabrik. Steht man links der Mur, wird klar: Nur mit einer Leiter könnte man den Steg derzeit erklimmen – er endet etwa drei Meter über der Erdoberfläche. Für Fußgänger und Radfahrer wäre die Überquerung unmöglich. Doch damit nicht genug: Der neue Steg endet auf dem Grundstück der Seifenfabrik, die im Besitz von Christian Kovac ist. Ein Vertrag zwischen ihm und der Stadt ist bis dato nicht unterschrieben – eben deshalb kann die Zufahrt zum Steg nicht finalisiert werden. Laut Heike Heinisser von Kovac Immobilien wäre die Kommune am Zug: "Wir können keine Vereinbarung unterschreiben, solange die Details nicht vorliegen." Hoffnungen einer Eröffnung des Stegs Ende September sind damit dahin. Dabei gehe es etwa um die Beleuchtung oder ob Geländer installiert werden. Die neue Strecke des Murradwegs führt jedenfalls östlich an der Seifenfabrik entlang zum Puchsteg. Der neue Weg ist vier Meter, zuvor waren es nur 1,5 Meter.

5. Was darf's denn sein?



25 Jahre Bio-Fest Graz

An die 25 steirischen Biobäuerinnen, Biobauern und Bio-Partner werden für kulinarische Bio-Genüsse sorgen. Vom Bio-Bauernmarkt über ein Bio-Freiluftrestaurant weiter zum Bio-Informationsbus bis hin zu einem umfangreichen Kinder- und Jugendprogramm, Musikprogramm und einer Modenschau, können die BesucherInnen in die Philosophie des Bio-Landbaus eintauchen. Das Bio-Fest Graz wird auch heuer nach ökologischen Richtlinien ausgerichtet. Wesentliche Faktoren sind dabei die Verwendung biologischer, umweltfreundlicher Produkte, Energieeffizienz, Abfallmanagement, regionale Wertschöpfung sowie soziale Verantwortung. Das Programm im Detail.

WO : Hauptplatz

WANN : FR./SA., 27./28. Sept., ab 9 Uhr





WO : Treffpunkt: Literaturhaus

WANN : FR., 27. Sept., 16 Uhr



Eine Stadtführung der ganz besonderen Art. Den "Großen Grazer Klassiker" nannte Alfred Paul Schmidt jene Lokaltouren, die die Grazer Gruppe in den 70er-Jahren unternommen hat. Die Lokale gibt es in dieser Form heute nicht mehr, doch Eichberger liest an jeder Station einen Text vor, der Erinnerungen mit literarischen Bezügen vermischt. Das Publikum ist angehalten, in jedem Beisl ein Getränk, vorzugsweise ein geistiges, zu sich zu nehmen. Es ist eine Zeitreise mit Lokalkolorit, die beim Literaturhaus startet und als Erstes auf den Mehlplatz zum Il Centro, der früheren Likörstube Haring, führt. Fortgesetzt wird sie in der Gamlitzer. Dann geht es zum Mild, das noch den alten Namen führt, aber stark verändert ist. Zuletzt steht die Blaukrah auf dem Programm, das einstige Lückl.: FR., 27. Sept., 16 Uhr

Cantando Admont:



WO: Neue Galerie Graz (Bruseum)

WANN: FR., 27. Sept., 20 Uhr

4. Gesprächskonzert. Eine Reise durch fast 10 Jahrhunderte Geschichte der Vokalmusik. Konzertzyklus im BRUSEUM/Neue Galerie Graz "5 Gesprächskonzerte – concert talks". Die Sängerinnen Akiko Ito und Helena Sorokina werden auch selbst über die Werke sprechen. Nach dem Konzert sind Sie eingeladen, in entspannter Atmosphäre bei einem Glas Wein über das Gehörte zu diskutieren.: FR., 27. Sept., 20 Uhr

6. "Cinema Talks": Neues Filmfestival für junges Kino

Die Diagonale kriegt Konkurrenz: Vier Teenager holen 48 internationale Kurzfilme nach Graz. Ihr "Cinema Talks"-Festival zeigt ab Freitag junges Kino aus aller Welt. Gezeigt werden die Kurzfilme bis Samstag im Grazer Schubertkino. Preise werden verliehen, dazu gibt es Vorträge und Diskussionen etwa mit dem Regisseur Nikolaus Leytner ("Der Trafikant") oder dem Autor und Poetry-Slammer Omar Khir Alanam ("Danke: Wie Österreich meine Heimat wurde"). Dahinter stecken drei Teenager: Zoe Borzi, Natalie Pinter und Jonathan Steininger. Die drei sind 19 und haben heuer den Filmzweig der Grazer Ortweinschule absolviert. Dass sich dies neben der Matura ausging, lag einerseits an der Mithilfe von Schulfreundin Ines Handler. Andererseits daran, "dass uns nicht bewusst war, wie aufwendig das alles ist", erzählt Natalie. Ein Kino, eine Website, Juroren, Moderatoren, Vortragende waren aufzustellen. Dazu ein Businessplan und Geld. Gut, dass sich Fördergeber in Stadt und Land, Sponsoren wie AVL, FH Joanneum, Energie Graz vom Enthusiasmus der jungen Festivalgründer anstecken ließen. Und sie hatten offensichtlich das richtige Gespür für junges Kino: Stolze 1200 Einreichungen aus aller Welt erreichten "Cinema Talks". Die 48 besten Beiträge werden nun in Graz gezeigt. Eintrittskarten und Programmdetails unter: cinema-talks.com

7. So erreichen Sie uns

Haben Sie Anregungen, Ideen, Fotos oder Videos, die Sie mit den Lesern und Usern der Kleinen Zeitung teilen wollen? Dann melden Sie sich. Wir sind unter graz@kleinezeitung.at erreichbar. Oder schreiben Sie uns auf fb.com/k leine.graz.