Im Westen nichts Neues: Stimmt nicht. In Wetzelsdorf bestimmen Baustellen das Geschehen © A. W. Tengg

1. Wetter

Am Samstag erwartet uns sommerlich warmes Wetter, etwaige Frühnebelfelder lichten sich rasch. In weiterer Folge scheint dann bei wechselnder Bewölkung in weiten Teilen der Steiermark immer wieder die Sonne. Mit Schwerpunkt im Bergland südlich des Alpenhauptkammes sind speziell am Nachmittag dann aber Quellwolken und Regenschauer und Gewitter zu erwarten. Die Tageshöchsttemperaturen steigen auf 28 Grad.

Nebel, Hochnebel bzw. Restwolken lösen sich am Sonntag bald auf. Bei nur hoher Bewölkung scheint für einige Stunden häufig die Sonne. Am Nachmittag folgen dann Quellwolken speziell im Bergland ein paar teils gewittrige Regenschauer. Sommerlich warm mit Maxima um 29 Grad sowie Wind aus Südost.

2. Luftgüte und Pollenflug

Mit der Wetterlage werden die Ozonwerte wieder ansteigen, die Grenze der Informationsschwelle wird allerdings nicht erreicht werden. Unter den feuchtwarmen Bedingungen ist mit einer starken Belastung durch Pilzsporen zu rechnen. Ragweed- und Beifußpollen sind im Südosten häufig und daher ist auch die Belastung als hoch einzustufen. Die Gräserpollenbelastung ist nur noch gering.

3. Verkehr & Öffis

- Alte Poststraße/Reininghausgründe: Umbau der Straßen; Verlegung von Strom-, Gas-, Fernwärme- Wasserleitungen im Bereich; Reininghausstraße bis Wetzelsdorfer Straße und Kratkystraße im Bereich Alte Poststraße bis Südbahnstraße (Totalsperre in diesem Bereich); Umfahrung in beide Fahrtrichtungen über Ersatzstraße (Reininghausgründe - Unesco-Esplanade);

Linksabbiegeverbot stadtauswärts von der Wetzelsdorfer Straße in die Alte Poststraße (Umfahrung über Don Bosco). Zeitraum: derzeit bis 31.12.2019

- Bereich Eggenberger Straße bis Reininghausstraße: Neuverlegung einer Schienentrasse von der Eggenberger Straße bis zum Gelände der ehemaligen Hummelkaserne; Totalsperre inkl. Kreuzung Eckertstraße/ Köflachergasse bis Reininghausstraße bis Dezember 2020! Großräumige Umfahrung über Gaswerkstraße / Eggenberger Allee, bzw. Kärntner Straße - Eggenberger Gürtel.

- In der Elisabethinergasse/ Kernstockgasse wird bis zur Dreihackengasse die Wasserleitung erneuert. Es kommt bis zum 20.09. zu Spurumlegungen.

- In der Fabriksgasse gibt es wegen Leitungsneuverlegungen und Umgestaltung eine Einbahnregelung in Richtung Osten - Zufahrt zum Citypark nur über Lazarettgürtel bzw. weiter nördlich in Richtung Griesplatz bis 04.09.

- In der Fröhlichgasse 78 / Kreuzung Pomisgasse werden Bushaltestellen errichtet samt Aufhebung einer Fahrspur bzw. Postenregelung (7-19 Uhr) von 12.08. bis 06.09.

- Zeitweise Postenregelung in der Gradnerstraße 14-66.

- Am Grieskai im Abschnitt zwischen Zweiglgasse und Lagergasse wird die Fahrbahn saniert. Stadtauswärts gibt es eine Einbahnregelung! Stadteinwärts gibt es beschilderte Umleitungsstrecken bis 06.09.

- In der Heinrichstraße im Bereich Herdergasse wird eine Leitung verlegt samt Postenregelung bis 06.09. von 09.00-15.30 Uhr.

- In der Karlauer Straße 13 - 19 werden Leitungen entfernt bei Sperre einer Fahrspur (zwischen 08.30 und 16.00 Uhr) bis zum 30.08.

- In der Karl-Morre-Straße 59 werden die Bushaltestellen erneuert bei Aufhebung einer Fahrspur samt Postenregelung bis 06.09.

- In der Klosterwiesgasse (Bereich Schießstattgasse bis Grazbachgasse) gibt es zwischen 08.07. und 31.08. ein Fahrverbot (ausgenommen Anrainer); Umleitung über Schießstattgasse - Maygasse;

- In der Krottendorfer Straße (Bereich Grottenhofstraße bis HNr. 91) gibt es eine Totalsperre bis 06.09. (ausgenommen Anrainerverkehr); Zufahrt Neupauerweg möglich;

- In der Liebenauer Hauptstraße gibt es einspurigen Verkehr in beide Richtungen (Bereich Autobahnunterführung bis Neudorfer Straße) mit punktueller Postenregelung bis 06.09.

- In der Mariatroster Straße (Bereich Hilmteichstraße bis Eschengasse) gibt es bis zum 06.09. Spurumlegungen und zeitweise Postenregelung samt Wartezeiten.

- In der Münzgrabenstraße (Bereich Liebenauer Tangente bis Brucknerstraße) gibt es stadteinwärts bis 27.09. eine Sperre. Umfahrung über C.-v.-Hötzendorfstraße; Querung Evangelimanngasse/ Harmsdorfgasse ist möglich; Zu- Abfahrt Brucknerstraße ist möglich;

- In der Peterstalstraße 51 wird eine Versorgungsleitung ausgebaut samt Wartepflicht bei Gegenverkehr von 20.08. bis 10.09.

- In der Prankergasse 1-31 gibt es bis 30.08. ein Fahrverbot (ausgenommen Anrainer).

- Die Schöckelstraße 52 - 75 wird saniert samt Fahrverbot ausgenommen Anrainer vom 28.8.-30.08.; Umleitung über Kalkleiten und Weinitzen; Gesamtdauer der Arbeiten: 22.08. - 06.09.

- Der Untere Plattenweg Bereich Dr.-Eckener-Straße bis HNr. 48 wird saniert - Totalsperre in diesem Bereich! Umleitung über Dr.-Eckener-Straße - Mariatroster Straße; Dauer: 19.08. - 06.09.;

- Arbeiten auf der Waltendorfer Hauptstraße im Kreuzungsbereich St.-Peter-Pfarrweg führen zu Postenregelung von 08.15-16.30 Uhr von 21.08. bis 06.09.

- In der Wetzelsdorfer Straße (Bereich Kärntner Straße bis Alte Poststraße) gibt es stadtauswärts eine Sperre stadtauswärts bis 08.09. mit Umfahrung über Don-Bosco.

- In der Zusertalgasse 67 - Quellengasse findet bis 30.08. eine Fahrbahnsanierung statt - kurzfristige Anhaltungen; Während der Asphaltierungsarbeiten Totalsperre (25.08. - 30.08.) - beschilderte Umleitungsstrecke;



- Aktuelle Fahrgastinformationen für Bus und Bim finden Sie hier.

4. Hier entsteht die neueste Straßenbahnlinie der Grazer

Von Eggenberg nach Wetzelsdorf in den künftigen Stadtteil Reininghaus wird das Straßenbahnnetz um rund 1,8 Kilometer verlängert. Ein erster Blick auf die neue Trasse. Ein Wald von Kränen zeugt derzeit von reger Bautätigkeit. Bis zu 10.000 Menschen sollen in einigen Jahren auf dem ehemaligen Brauereigelände leben und arbeiten. Noch früher soll das Areal an den öffentlichen Nahverkehr angebunden sein. Am 26. November 2021 soll nach derzeitigem Stand die Linie 4 erstmals offiziell auf den neuen Schienen in Richtung Reininghaus rollen. Der "Vierer", der derzeit zwischen Andritz und dem Murpark in Liebenau pendelt, wird künftig also Liebenau und Reininghaus miteinander verbinden. Vier Haltestellen gibt es auf der Erweiterung. Deren Bau ist im vollen Gang, wir haben einen ersten Blick darauf geworfen.

5. Schon Pläne?



Reproduktion

Eine Performance von/mit Julalena. Die Bitteren Tränen Der Petra Von Kant. Wir erleben Reproduktion in den verschiedensten Bereichen: in Medizin und Pharma, in Wirtschaft, Biologie und Kunst. Aber worum geht es wirklich? Um die Bereicherung des Einzelnen oder die Verbesserung der Gesamtsituation? Ist das Urheberrecht eine Qualitätsgarantie oder ein Merkmal von grenzenlosem Egoismus? Wenn nun Rainer Werner Fassbinder "Die bitteren Tränen der Petra von Kant" so inszeniert hat, dass dem nichts mehr hinzuzufügen ist, Freunde, dann sollen wir uns einen Regisseur kaufen? Nein, wir spielen das Ding nach...

WO : Kinderbetreuung Reininghausstraße (Dachboden der Villa Reininghaus)

WANN : SA./SO., 24./25. August, 20 Uhr





Kammermusikfestival: Liebesbriefe

Steirisches Kammermusikfestival 2019. Musikalische Liebesbriefe, durch Virtuosität veredelt, bringt Gambenmeister Lorenz Duftschmid bei unserem Barockkonzert zum Klingen: Mit Sopranistin Aldona Bartnik und dem Cembalisten Ewald Donhoffer werden die Lettere Amorose von Monteverdi, Strozzi und Co. zum Liebesbeweis!

WO : Krankenhaus der Elisabethinen (Kirche Elisabethinen)

WANN : SA., 24. August, 19.30 Uhr





In Habitat!

Ausstellung. Karin Pliem, Anna Werzowa, Markus Hiesleitner, Alfred Lenz. Das Thema der Ausstellung IN HABITAT ist nicht nur angebunden an Überlegungen zum Lebensraum des Menschen, sondern auch an Konzepte des Habitus – wobei sich Habitat und Habitus in diesem Sinne wechselseitig beeinflussen. Die in der Ausstellung präsentierten Werke referenzieren – angebunden an eine explizite Beziehung zur umgebenden Natur – auf beispielsweise das "natürliche" Habitat umgeben von künstlicher Industrie – oder auch auf Dekontextualisierungen innerhalb von Prozessen der Habitualisierung.

WO: kunstGarten

WANN: SA., 24. August, 15.30 bis 19 Uhr (bis 2. Sept.)

Nichts für Sie dabei?



Hier geht's zum Veranstaltungskalender für den Samstag.

6. Holding Graz entfernt sexistische Werbung

Was hat es mit dem irritierenden Werbespruch am Heck eines Touristen-Busses auf sich? Ist der Spruch zeitgemäß? Das fragten sich Leserinnen und Leser der Kleinen Zeitung. Dass sexistische Reklame auch im Jahr 2019 bei einigen Firmen als geduldete Vermarktungsmaßnahme gilt, machte die Marke "True Fruits" vor einigen Wochen unmissverständlich klar. Jetzt geht es um eine am Heck montierte Werbung der Holding Graz, die mit dem Spruch "Wollen Sie auch oben ohne...? Mich können sie buchen unter:" für Verwunderung sorgt. Die Pointe des "Witzes": Es handelt sich um einen Cabrio-Bus. - Neben Stadtrundfahrten für Touristengruppen kann das Open-Air-Gefährt auch für "geschlossene" Veranstaltungen gemietet werden. Auf Nachfrage der Kleinen Zeitung zeigt man sich bei den Grazer Verkehrsbetrieben gelinde überrascht. Ob die Werbung bisher lediglich am Cabriobus aufgefallen wäre, fragt man. Das Plakat stamme, wie Holding Sprecher Gerald Zaczek-Pichler bestätigt, aus dem Jahr 2003. "Und somit aus einer Zeit, in der die heute verantwortlichen Personen nicht zuständigen waren". "Beschwerden gab es auch keine", so Zaczek-Pichler. Besagtes Plakat werde auf Betreiben von Vorstandsdirektorin Barbara Muhr laut Zaczek-Pichler abmontiert und durch ein neues ersetzt.

7. So erreichen Sie uns

Haben Sie Anregungen, Ideen, Fotos oder Videos, die Sie mit den Lesern und Usern der Kleinen Zeitung teilen wollen? Dann melden Sie sich. Wir sind unter graz@kleinezeitung.at erreichbar. Oder schreiben Sie uns auf fb.com/k leine.graz.

8. Grazer Bilderrätsel

Das Foto der gestrigen Tagesvorschau Foto © Alex Tengg