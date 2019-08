Facebook

Das heutige Grazer Bilderrätsel: Wo steht diese Skulptur mit Lanze? © A. W. Tengg

1. Wetter

Der Montag beginnt wolkenarm. Im Süden und Südosten bleibt es noch meist sonnig und sehr warm, über dem Randgebirge sind gegen Abend aber auch bereits erste Gewitter möglich. Frühwerte ab 18 Grad, Höchstwerte bis 31 Grad.

Am Dienstag ist es im Südosten noch sonnig und heiß, von Nordwesten her nimmt der Störungseinfluss und somit auch die Bewölkung erneut zu. Gegen Abend sind auch teils kräftige Gewitter dabei. Frühtemperaturen schon ab 20 Grad, Tageshöchstwerte 30 Grad.

2. Luftgüte und Pollenflug

Es sind keine aktuellen Luftgütedaten verfügbar. Pollenallergiker müssen sich auf starke Reize durch Pilzsporen und Beifusspollen einstellen. Gräser reizen nur mehr gering, Ragweed vor allem im Osten leicht bis mäßig.

3. Verkehr & Öffis

Alles, was man über die neue Großbaustelle am Jakominiplatz wissen muss.

- Alte Poststraße/Reininghausgründe: Umbau der Straßen; Verlegung von Strom-, Gas-, Fernwärme- Wasserleitungen im Bereich; Reininghausstraße bis Wetzelsdorfer Straße und Kratkystraße im Bereich Alte Poststraße bis Südbahnstraße (Totalsperre in diesem Bereich); Umfahrung in beide Fahrtrichtungen über Ersatzstraße (Reininghausgründe - Unesco-Esplanade);

Linksabbiegeverbot stadtauswärts von der Wetzelsdorfer Straße in die Alte Poststraße (Umfahrung über Don Bosco). Zeitraum: derzeit bis 31.12.2019

- Bereich Eggenberger Straße bis Reininghausstraße: Neuverlegung einer Schienentrasse von der Eggenberger Straße bis zum Gelände der ehemaligen Hummelkaserne; Totalsperre inkl. Kreuzung Eckertstraße/ Köflachergasse bis Reininghausstraße bis Dezember 2020! Großräumige Umfahrung über Gaswerkstraße / Eggenberger Allee, bzw. Kärntner Straße - Eggenberger Gürtel.

- In der Elisabethinergasse/ Kernstockgasse wird bis zur Dreihackengasse die Wasserleitung erneuert. Es kommt bis zum 20.09. zu Spurumlegungen.

- In der Fabriksgasse gibt es wegen Leitungsneuverlegungen und Umgestaltung eine Einbahnregelung in Richtung Osten - Zufahrt zum Citypark nur über Lazarettgürtel bzw. weiter nördlich in Richtung Griesplatz bis 04.09.

- In der Fröhlichgasse 78 / Kreuzung Pomisgasse werden Bushaltestellen errichtet samt Aufhebung einer Fahrspur bzw. Postenregelung (7-19 Uhr) von 12.08. bis 06.09.

- Zeitweise Postenregelung in der Gradnerstraße 14-66.

- Am Grieskai im Abschnitt zwischen Zweiglgasse und Lagergasse wird die Fahrbahn saniert. Stadtauswärts gibt es eine Einbahnregelung! Stadteinwärts gibt es beschilderte Umleitungsstrecken bis 06.09.

- In der Heinrichstraße im Bereich Herdergasse wird eine Leitung verlegt samt Postenregelung bis 06.09. von 09.00-15.30 Uhr.

- In der Karlauer Straße 13 - 19 werden Leitungen entfernt bei Sperre einer Fahrspur (zwischen 08.30 und 16.00 Uhr) bis zum 30.08.

- In der Karl-Morre-Straße 59 werden die Bushaltestellen erneuert bei Aufhebung einer Fahrspur samt Postenregelung bis 06.09.

- In der Klosterwiesgasse (Bereich Schießstattgasse bis Grazbachgasse) gibt es zwischen 08.07. und 31.08. ein Fahrverbot (ausgenommen Anrainer); Umleitung über Schießstattgasse - Maygasse;

- In der Krottendorfer Straße (Bereich Grottenhofstraße bis HNr. 91) gibt es eine Totalsperre bis 06.09. (ausgenommen Anrainerverkehr); Zufahrt Neupauerweg möglich;

- In der Liebenauer Hauptstraße gibt es einspurigen Verkehr in beide Richtungen (Bereich Autobahnunterführung bis Neudorfer Straße) mit punktueller Postenregelung bis 06.09.

- In der Mariatroster Straße (Bereich Hilmteichstraße bis Eschengasse) gibt es bis zum 06.09. Spurumlegungen und zeitweise Postenregelung samt Wartezeiten.

- In der Münzgrabenstraße (Bereich Liebenauer Tangente bis Brucknerstraße) gibt es stadteinwärts bis 27.09. eine Sperre. Umfahrung über C.-v.-Hötzendorfstraße; Querung Evangelimanngasse/ Harmsdorfgasse ist möglich; Zu- Abfahrt Brucknerstraße ist möglich;

- In der Neuen Stiftingtalstraße 2 (Bereich Parkgarage) gibt es wegen

Einhebung einer neuen Fußgängerbrücke eine Totalsperre! Umleitung mit Postenregelung über die (alte) Stiftingtalstraße (Gleistrasse) bis 19.08. (5.30 Uhr).

- In der Peterstalstraße 51 wird eine Versorgungsleitung ausgebaut samt Wartepflicht bei Gegenverkehr von 20.08. bis 10.09.

- In der Prankergasse 1-31 gibt es bis 30.08. ein Fahrverbot (ausgenommen Anrainer).

- Die Schöckelstraße 52 - 75 wird saniert samt Fahrverbot ausgenommen Anrainer vom 28.8.-30.08.; Umleitung über Kalkleiten und Weinitzen; Gesamtdauer der Arbeiten: 22.08. - 06.09.

- Der Untere Plattenweg Bereich Dr.-Eckener-Straße bis HNr. 48 wird saniert - Totalsperre in diesem Bereich! Umleitung über Dr.-Eckener-Straße - Mariatroster Straße; Dauer: 19.08. - 06.09.;

- In der Waagner-Biro-Straße 84 gibt es Grabungen für einen Fernwärmeanschluss bei Entfall einer Fahrspur - Postenregelung während der Arbeitszeiten bis 23.08.

- Arbeiten auf der Waltendorfer Hauptstraße im Kreuzungsbereich St.-Peter-Pfarrweg führen zu Postenregelung von 08.15-16.30 Uhr von 21.08. bis 06.09.

- In der Wetzelsdorfer Straße (Bereich Kärntner Straße bis Alte Poststraße) gibt es stadtauswärts eine Sperre stadtauswärts bis 08.09. mit Umfahrung über Don-Bosco.

- In der Zusertalgasse 67 - Quellengasse findet bis 30.08. eine Fahrbahnsanierung statt - kurzfristige Anhaltungen; Während der Asphaltierungsarbeiten Totalsperre (25.08. - 30.08.) - beschilderte Umleitungsstrecke;



- Aktuelle Fahrgastinformationen für Bus und Bim finden Sie hier.

4. Ausweichquartier der Hauptbibliothek schließt

Die Grazer Universitätsbibliothek wird ja gerade groß umgebaut. Kurz bevor sie im Herbst eröffnen soll, werden nun die ausgelagerten Bücher rückübersiedelt. Deswegen schließt nun das Ausweichquartier in der Beethovenstraße - von 19. August bis 30. September. Denn: Es gilt, die ausgelagerten Bücher der Reihe nach wieder zurückzubringen: "Die UB Graz dankt fürs Verständnis!" Die Hauptbibliothek wird ja seit März 2017 groß umgebaut (das wird neu). Rund 28 Millionen Euro werden investiert. Insgesamt mussten 330.000 Bücher während der Umbauarbeiten ausgesiedelt werden. Wie erwartet, werden sie nun pünktlich im August rückübersiedelt. Damit wird am Montag begonnen. Schon im Frühjahr betonte Rektorin Christa Neuper, dass man "ein paar Bücher in den Auslagerungsstellen" behalten wird.

5. Schon Pläne?



BelViArte Streichquartett

Musiksommer-Konzerte mit Mozart, Lehar und der Familie Strauss. Das BelViArte Streichquartett, bestehend mehrheitlich aus Mitgliedern der Grazer Philharmoniker, hat es sich zur Aufgabe gemacht, Streichmusik mit hohem Qualitätsanspruch an Menschen in den öffentlichen Raum heranzubringen, abseits der gängigen Konzertbühnen. In der Stadtschenke Graz können die Konzertbesucher in ungezwungener Atmosphäre mitten in der Grazer Altstadt am Ufer der Mur die schönsten Melodien österreichischer Tonkünstler genießen.

WO : Stadtschenke

WANN : MO., 19. August, 19.30 Uhr





Spielbetreuung in Grazer Siedlungen und Parks. Abwechslungsreiche Nachmittage mit viel Action und Spaß: Egal ob Sport, Geschicklichkeit, Basteln, Malen, Märchen, Abenteuer oder mehr – für jeden Geschmack ist etwas dabei. Am Montag am Spielplatz im Volksgarten - mit Fratz Graz und am Spielplatz Grottenhofstraße mit den Kinderfreunden.

WO : Spielplatz Grottenhofstraße/ Volksgarten Spielplatz

WANN : MO., 19. August, 15/15.30 Uhr





Ausstellung. Täglich außer Sonntag (Mo-Fr 7:30 – 22:00, Sa 8:30 – 18:00), bis Ende September. Kurze Projektbeschreibung: Mit analogen Techniken verfremdet Köstenbauer Dias von Videostills der legendären Woodstock-Dokumentation , sodass die (Ab)Bilder der "Helden" seiner Jugend langsam zu verschwimmen beginnen, ... oft bis zur Unkenntlichkeit.

WO: Café Kaiserfeld

WANN: Täglich außer Sonntag bis 30. September

Nichts für Sie dabei?



Hier geht's zum Veranstaltungskalender für den Montag.

6. Dem Zentralen Speicherkanal sei Dank?

Verwirrung um "bessere Wasserqualität" für Surfer: Die Holding Graz preist auf Facebook eine höhere Wasserqualität bei der geplanten Surfwelle an, aufgrund des Zentralen Speicherkanals. Dieser beginnt allerdings erst viel südlicher. Jetzt ist das Facebook-Posting verschwunden. 81,4 Millionen Euro wird er kosten, der Zentrale Speicherkanal (ZSK). Gemeinsam mit dem Murkraftwerk kommt man auf insgesamt 160 Millionen Euro, die in die beiden Großprojekte fließen. Bald will die Holding Graz im Bereich vom neuen Murkraftwerk bis zur Radetzkybrücke mit dem Speicherkanal fertig sein. 2021 soll der ganze ZSK in Betrieb gehen. Ein Posting auf der eigenen ZSK-Seite auf Facebook lautete: "Auf der künftigen Wasserwelle bei der Murinsel können Surfer und Kajakfahrer ihrem Sport dank des ZSK in noch saubererem Wasser nachgehen!" Allerdings fängt der ZSK erst weiter südlich an, die Fließrichtung ist bekanntlich Nord nach Süd. Inzwischen ist das Posting, sowie die Kommentare und Antwort der Holding, von der Seite "Zentraler Speicherkanal Graz" verschwunden.

