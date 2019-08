Facebook

Schönen Samstag! © A. W. Tengg

1. Wetter

Der Samstag bringt zeitweise sonniges und etwas wärmeres Wetter. Es ziehen zwar vereinzelt Wolkenfelder durch, dabei bleibt es aber trocken. Im Süden gibt es mehr Sonnenschein, es ziehen meist nur hohe, dünne Wolken durch. Höchstwerte um 26 Grad.

Bei teils föhnigem Südwind strahlt die Sonne am Sonntag von einem meist blauen Himmel. Bis zum frühen Vormittag können sich aber im Osten des Landes noch einige Wolken halten. Die Temperaturen erreichen Badequalität und steigen auf sommerliche 30 Grad.

2. Durchatmen

Die aktuelle Luftqualität ist hervorragend. Pollenallergiker leiden unter mäßigen bis starken Belastungen durch Pilzsporen. Beifußpollen bringen leichte bis mäßige, Gräser- und Ragweedpollen generell nur schwache Beschwerden mit sich.

3. Verkehr & Öffis

Alles, was man über die neue Großbaustelle am Jakominiplatz wissen muss.

- Alte Poststraße/Reininghausgründe: Umbau der Straßen; Verlegung von Strom-, Gas-, Fernwärme- Wasserleitungen im Bereich; Reininghausstraße bis Wetzelsdorfer Straße und Kratkystraße im Bereich Alte Poststraße bis Südbahnstraße (Totalsperre in diesem Bereich); Umfahrung in beide Fahrtrichtungen über Ersatzstraße (Reininghausgründe - Unesco-Esplanade);

Linksabbiegeverbot stadtauswärts von der Wetzelsdorfer Straße in die Alte Poststraße (Umfahrung über Don Bosco). Zeitraum: derzeit bis 31.12.2019

- Bereich Eggenberger Straße bis Reininghausstraße: Neuverlegung einer Schienentrasse von der Eggenberger Straße bis zum Gelände der ehemaligen Hummelkaserne; Totalsperre inkl. Kreuzung Eckertstraße/ Köflachergasse bis Reininghausstraße bis Dezember 2020! Großräumige Umfahrung über Gaswerkstraße / Eggenberger Allee, bzw. Kärntner Straße - Eggenberger Gürtel.

- In der Fabriksgasse gibt es wegen Leitungsneuverlegungen und Umgestaltung eine Einbahnregelung in Richtung Osten - Zufahrt zum Citypark nur über Lazarettgürtel bzw. weiter nördlich in Richtung Griesplatz bis 04.09.

- In der Fröhlichgasse 78 / Kreuzung Pomisgasse werden Bushaltestellen errichtet samt Aufhebung einer Fahrspur bzw. Postenregelung (7-19 Uhr) von 12.08. bis 06.09.

- Zeitweise Postenregelung in der Gradnerstraße 14-66.

- In der Karl-Morre-Straße 59 werden die Bushaltestellen erneuert bei Aufhebung einer Fahrspur samt Postenregelung bis 06.09.

- In der Klosterwiesgasse (Bereich Schießstattgasse bis Grazbachgasse) gibt es zwischen 08.07. und 31.08. ein Fahrverbot (ausgenommen Anrainer); Umleitung über Schießstattgasse - Maygasse;

- In der Krottendorfer Straße (Bereich Grottenhofstraße bis HNr. 91) gibt es eine Totalsperre bis 06.09. (ausgenommen Anrainerverkehr); Zufahrt Neupauerweg möglich;

- In der Liebenauer Hauptstraße gibt es einspurigen Verkehr in beide Richtungen (Bereich Autobahnunterführung bis Neudorfer Straße) mit punktueller Postenregelung bis 06.09.

- In der Mariatroster Straße (Bereich Hilmteichstraße bis Eschengasse) gibt es bis zum 06.09. Spurumlegungen und zeitweise Postenregelung samt Wartezeiten.

- In der Münzgrabenstraße (Bereich Liebenauer Tangente bis Brucknerstraße) gibt es stadteinwärts bis 27.09. eine Sperre. Umfahrung über C.-v.-Hötzendorfstraße; Querung Evangelimanngasse/ Harmsdorfgasse ist möglich; Zu- Abfahrt Brucknerstraße ist möglich;

- In der Prankergasse 1-31 gibt es bis 30.08. ein Fahrverbot (ausgenommen Anrainer).

- In der Waagner-Biro-Straße 84 gibt es Grabungen für einen Fernwärmeanschluss bei Entfall einer Fahrspur - Postenregelung während der Arbeitszeiten bis 23.08.

- In der Wetzelsdorfer Straße (Bereich Kärntner Straße bis Alte Poststraße) gibt es stadtauswärts eine Sperre stadtauswärts bis 08.09. mit Umfahrung über Don-Bosco.

- In der Zusertalgasse 67 - Quellengasse findet bis 30.08. eine Fahrbahnsanierung statt - kurzfristige Anhaltungen; Während der Asphaltierungsarbeiten Totalsperre (25.08. - 30.08.) - beschilderte Umleitungsstrecke;



- Aktuelle Fahrgastinformationen für Bus und Bim finden Sie hier.

4. Surfwelle lässt auf sich warten

Im Juni hätte das Projekt im Gemeinderat beschlossen werden sollen. Nun dauert es noch, bis die Kajak- und Surfwelle in Graz kommt. Nun ist erst einmal warten angesagt, denn das Megaprojekt muss noch offiziell beschlossen werden. In München gibt es seit den 1970er Jahren eine urbane Flusswelle. Sie war nicht immer unumstritten. Erst seit 2010 ist das Surfen auf dem Eisbach legal. Seit damals ist der Teil des Englischen Gartens im Besitz der Stadt München. Bei Flusswellen stellt sich nämlich immer die Frage der Gefahrenstufe und Haftung. Während im Meer jeder für sich selbst haftet, muss das in einer Stadt erst entschieden werden. Wie die Haftungsfrage in Graz geregelt wird, steht nocht nicht fest - zuerst braucht es erst einmal einen fixen Beschluss. Der Wunsch von ÖVP und FPÖ für das Megaprojekt ist jedenfalls da. Wenn die Welle in Graz kommt, soll sie zwischen Murinsel und Edegger-Steg entstehen. Die Welle soll ein bis zwei Meter hoch werden.



5. Schon gehört?



13. Internationaler Töpfermarkt Graz

Mit vielfältigem Rahmenprogramm mit einemKeramikwettbewerb, Kindertöpfern etc. Vom 16. bis 18. August lädt der Internationale Töpfermarkt Graz am Karmeliterplatz wieder dazu ein, einzigartige Keramiken von HandwerkerInnen und KünstlerInnen aus dreizehn Ländern zu bewundern und zu erstehen. Von Design über Kunst bis hin zu individuell gestalteter Gebrauchskeramik findet man am Internationalen Töpfermarkt Graz alles, was das Herz begehrt. Der Töpfermarkt bietet zusätzliche ein vielfältiges Rahmenprogramm mit einem Keramikwettbewerb, Kindertöpfern und mehr. Für musikalische Unterhaltung sorgt die Live-Musik von den "Bingo Boys" und von "Cuvee Frizz" dargebotener "Gipsy Swing".

WO : Karmeliterplatz

WANN : SA., 17. August, 10-18 Uhr





Grazer Strandfeeling an der Mur. Konzerte und DJ-Lines. Täglich geöffnet ab 16 Uhr. Neben der Funktion als Plattform für Jugendkultur bestand schon immer das Anliegen mit dem Citybeach, ein erhöhtes Interesse am innerstädtischen Grünraum zur Nutzung als Naherholungs- und Freizeitbereich zu schaffen. Der CITYBEACH GRAZ zeigt, dass in diesem, von der Mur vorgegebenen Rahmen die optimale Symbiose von Jugendkultur und einzigartigem, städtischen Erholungsraum möglich ist.

WO : CityBeach

WANN : täglich ab 16 Uhr





Zweitägiges Festival. Bei der vierten Auflage über den Dächern von Graz rocken heuer u.a. Hammerfall, Ensiferum, Battle Beast und Feuerschwanz. Die international gefeierten Newcomer ALIEN WEAPONRY, WARKINGS, SISTERS OF SUFFOCATION oder auch DEAD LORD, Symphonic Gothic Metal von den Holländern MaYaN und die österreichischen Black Metaller von HARAKIRI FOR THE SKY sind auch mit von der Partie.

WO: Kasemattenbühne

WANN: SA., 17. August, ab 14 Uhr

Nichts für Sie dabei?



6. Kurios: Wegen Riesen-Falter Ordnungswache gerufen

Da staunten Grazer Passanten nicht schlecht, als ihnen am Glockenspielplatz ein ungewöhnlich großer Schmetterling ins Auge stach – wie sich später herausstellte, handelte es sich dabei um einen Japanischen Eichenseidenspinner, der sich an den Mauern des Platzes niedergelassen hatte. Das Besondere: Die Flügelspannweite von 120 Millimetern – damit sorgte das gelbe Tier für Erstaunen. "Nach einer kurzen Aufregung wurden Mitarbeiter der Ordnungswache informiert", erzählt der Sicherheitsbeauftragte der Stadt, Wolfgang Hübel: "Diese zogen anschließend professionelle Hilfe des Österreichischen Naturschutzbundes hinzu." Gemeinsam wurde der Schmetterling eingefangen "und anschließend in eine lebensfreundlichere Umgebung gebracht", erklärt Zoologe Frank Weihmann, der den Einsatz seitens des Naturschutzes leitete. Artgerecht hat das Team das Tier in den botanischen Garten gebracht, wo es frei gelassen wurde. Wie aber kam das Insekt von Asien nach Graz? "Vor etwa hundert Jahren wollten die Europäer mit diesem Falter die Seidenproduktion auch auf ihrem Kontinent etablieren", schildert Weihmann. Das Projekt sei missglückt, einige wenige Tiere haben aber doch überlebt und flattern den Grazern nun offensichtlich um die Ohren.

7. So erreichen Sie uns

Haben Sie Anregungen, Ideen, Fotos oder Videos, die Sie mit den Lesern und Usern der Kleinen Zeitung teilen wollen? Dann melden Sie sich. Wir sind unter graz@kleinezeitung.at erreichbar. Oder schreiben Sie uns auf fb.com/k leine.graz. Das Bilderrätsel-Foto vom Vortag Foto © Alex Tengg