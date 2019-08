Facebook

1. Wetter

Am Montag scheint weiterhin öfter die Sonne, im Bergland kommt es am Nachmittag zu einzelnen Regenschauern. Temperaturmaxima um 27 Grad.

Zeitweise sonnig am Dienstag, am meisten Sonnenstunden hat der Süden des Landes. Am Nachmittag bilden sich bald lokale Gewitter. Maximal 28 Grad.

2. Luftgüte und Pollenflug

Die guten lufthygienischen Bedingungen werden sich nicht wesentlich ändern. Die Pollensaison der Gräser befindet sich in der Phase der geringen Belastungen. Durch die fortgeschrittene Blüte von Ragweed im Osten und Süden Europas, können Belastungen bei entsprechender Windkonstellation auch in anderen Regionen Österreichs auftreten. Ampfer und Wegerich belasten zusätzlich.

3. Verkehr & Öffis

- Alte Poststraße/Reininghausgründe: Umbau der Straßen; Verlegung von Strom-, Gas-, Fernwärme- Wasserleitungen im Bereich; Reininghausstraße bis Wetzelsdorfer Straße und Kratkystraße im Bereich Alte Poststraße bis Südbahnstraße (Totalsperre in diesem Bereich); Umfahrung in beide Fahrtrichtungen über Ersatzstraße (Reininghausgründe - Unesco-Esplanade);

Linksabbiegeverbot stadtauswärts von der Wetzelsdorfer Straße in die Alte Poststraße (Umfahrung über Don Bosco). Zeitraum: derzeit bis 31.12.2019

- Bereich Eggenberger Straße bis Reininghausstraße: Neuverlegung einer Schienentrasse von der Eggenberger Straße bis zum Gelände der ehemaligen Hummelkaserne; Totalsperre inkl. Kreuzung Eckertstraße/ Köflachergasse bis Reininghausstraße bis Dezember 2020! Großräumige Umfahrung über Gaswerkstraße / Eggenberger Allee, bzw. Kärntner Straße - Eggenberger Gürtel.

- Zeitweise Postenregelung in der Gradnerstraße 14-66.

- In der Herrgottwiesgasse (Bereich Karlauergürtel bis Karlauplatz) gibt es bis 02.08. eine Sperre stadteinwärts (Umfahrung über Triester Straße).

- In der Klosterwiesgasse (Bereich Schießstattgasse bis Grazbachgasse) gibt es zwischen 08.07. und 31.08. ein Fahrverbot (ausgenommen Anrainer); Umleitung über Schießstattgasse - Maygasse;

- In der Krottendorfer Straße (Bereich Grottenhofstraße bis HNr. 91) gibt es eine Totalsperre bis 06.09. (ausgenommen Anrainerverkehr); Zufahrt Neupauerweg möglich;

- In der Liebenauer Hauptstraße gibt es einspurigen Verkehr in beide Richtungen (Bereich Autobahnunterführung bis Neudorfer Straße) mit punktueller Postenregelung bis 06.09.

- In der Mariatroster Straße (Bereich Hilmteichstraße bis Eschengasse) gibt es bis zum 06.09. Spurumlegungen und zeitweise Postenregelung samt Wartezeiten.

- In der Münzgrabenstraße (Bereich Liebenauer Tangente bis Brucknerstraße) gibt es stadteinwärts bis 27.09. eine Sperre. Umfahrung über C.-v.-Hötzendorfstraße; Querung Evangelimanngasse/ Harmsdorfgasse ist möglich; Zu- Abfahrt Brucknerstraße ist möglich;

- In der Prankergasse 1-31 gibt es bis 30.08. ein Fahrverbot (ausgenommen Anrainer).

- In der Wetzelsdorfer Straße (Bereich Kärntner Straße bis Alte Poststraße) gibt es stadtauswärts eine Sperre stadtauswärts bis 08.09. mit Umfahrung über Don-Bosco.



4. Wer hat an der (Weikhard-)Uhr gedreht?

Es war der Samstag vor drei Wochen, als ein Baufahrzeug das heimliche Wahrzeichen von Graz rammte. Die Weikhard-Uhr stand schief, schiefer noch als der berühmte Turm von Pisa. Binnen weniger Stunden mutierte der traditionelle Treffpunkt der Grazer auch zum beliebten Fotomotiv. Juwelier Klaus Weikhard ging auf Nummer sicher. "Wir haben die Uhr entfernt und wieder repariert. Sie hatte nur ein paar Kratzer abbekommen, wir wollen aber kein Risiko eingehen und sie erst wieder aufstellen, wenn am Hauptplatz nicht mehr gebaut wird – spätestens aber zu Schulbeginn." Das Phänomen seiner Uhr kann Weikhard sich selbst kaum erklären. "Sie stammt aus dem Jahr 1930 und wurde zu Werbezwecken aufgestellt – wie ein Zunftzeichen an der Fassade", schildert er. In den 70er und 80er Jahren wurde sie immer mehr zum Treffpunkt der Ausgeh-Generation. Seit 1911 residiert Weikhard am Hauptplatz. Und seit 1930 bestimmt die Dynastie auch das soziale Leben der Stadt – mit ihrer Uhr, die einfach jeder in Graz kennt.

5. Was darf es sein?



Sommersportwelt

Spiel, Spaß und Action: Die Kids erleben ein vielfältiges In- und Outdoorprogramm mit jeder Menge Sport und Abenteuer. Entspannte, spaßbetonte Elemente und kreative Inhalte runden das Programm ab. Als Highlight kann zwischen einem Skateworkshop in der WIKI Xciting Funhall, einem Badetag, oder einem Outdoor Erlebnis im WIKI Adventurepark gewählt werden. Anmeldung & Info: posedu@wiki.at , Tel: (0316) 426565-113

WO : WIKI Adventure Park

WANN : ab MO., 5. August bis 9. August, 7.30 bis 17 Uhr





Eine Verwechslungskomödie. Das Theater im Keller (TiK) präsentiert Michael Weger. Zwei Männer, echte Machos, die mehrfache gescheiterte Beziehungen hinter sich haben und sich am Ende der Midlife-Crisis befinden, treffen im Warteraum einer Geburtenklinik aufeinander. Sie werden nicht zum ersten Mal Väter. Trotzdem liegen ihre Nerven blank. Im Laufe ihrer amüsanten Begegnung entdecken sie immer mehr Gemeinsamkeiten. Schließlich zeigen sie einander Fotos ihrer Ex-Familien auf dem Handy und stoßen dabei auch auf die Abbilder jener jungen Blondinen, die da gerade in den Kreiszimmern die Kinder gebären. Doch: Es handelt sich um ein und dieselbe Blondine! Eine veritable Krise nimmt ihren Lauf.

WO : Steiermärkisches Landesarchiv (Hof)

WANN : MO., 5. August, 20 Uhr



Erstmals findet am Johann-Joseph-Fux-Konservatorium des Landes Steiermark die musikalische Begegnungswoche "Panda trifft Panther" zwischen begabten jungen PianistInnen aus Graz und Shanghai statt. Beim Eröffnungskonzert am Montag konzertieren die DozentInnen Anna Ulaieva und Irina Vaterl, sowie die hochbegabten PianistInnen Ha An Nguyen und Valentin Klug aus der Klasse von Christian Tarla. Am Programm stehen Werke von J. S. Bach, F. Schubert, F. Liszt und R. Schumann.

WO: Johann-Joseph-Fux-Konservatorium (Fux-Saal)

WANN: MO., 5. August, 17 Uhr

6. Innenstadt: Mega-Baustelle wird "abgelöst"

Ab Montag endet die Großbaustelle am Hauptplatz: Jetzt ist der Jakominiplatz dran, samt neuen Umleitungen. Und: Wo noch in Graz gegraben wird. Öffi-Fahrer können sich also freuen und wieder auf ihren gewohnten Strecken (Linie 1,4, 5 und 7) fahren. Jedoch: Am Verkehrsknotenpunkt Jakominiplatz und in der Sparbersbachgassse werden die Weichen in Richtung Westen getauscht. Davon betroffen sind dann die Linien 3, 6, 13 und 26, für diese wird ein Ersatzverkehr eingerichtet. Für die Strecke vom Jakominiplatz nach St. Peter wird der Ersatzbus E6 eingesetzt, die Straßenbahnen 3 und 6 in Richtung Laudongasse werden durch die Linie 20 ersetzt und vom Jakominiplatz zur Krenngasse fährt dann die Buslinie 60. Auch die Abendlinie 13 fährt in dieser Zeit nur bis zum Jakominiplatz. Die Bauarbeiten sollen bis zum Schulbeginn andauern.

