Was den Eschen zu schaffen macht und was sich in der Stadt tut: 7 Infos für Freitag, den 2. August, die Sie gut durch den Tag bringen sollen. Wir wünschen Ihnen einen schönen Tag!

Am Freitag kühlt es spürbar ab © A. W. Tengg

1. Wetter

Stark bewölkt verläuft der Freitag. Im Tagesverlauf kommt es immer wieder zu teils gewittrigen Regen- und im Süden teils zu Starkschauern. Es kühlt etwas ab. Frühwerte ab 17 Grad. Die Tageshöchsttemperaturen erreichen nur 24 Grad.

Verbreitet bringt der Samstag wechselhaftes Wetter mit einigen Regenschauern. Höchsttemperaturen bis 27 Grad.

2. Luftgüte und Pollenflug

An den lufthygienischen Bedingungen wird sich nichts Wesentliches ändern. Die Pollensaison der Gräser befindet sich bereits in der Phase der geringen Belastungen in den Tieflagen. Pollenallergiker haben mit mäßigen bis starken Beschwerden durch Pilzsporen zu rechnen.

3. Verkehr & Öffis

Öffi-Nutzer müssen sich auf zahlreiche Umleitungen und Ersatzverkehr in der Innenstadt einstellen.

Während der Testreihen (voraussichtlich bis 2. August) werden beide Tunnelröhren zwischen 20 Uhr und 5 Uhr früh total gesperrt.

- Alte Poststraße/Reininghausgründe: Umbau der Straßen; Verlegung von Strom-, Gas-, Fernwärme- Wasserleitungen im Bereich; Reininghausstraße bis Wetzelsdorfer Straße und Kratkystraße im Bereich Alte Poststraße bis Südbahnstraße (Totalsperre in diesem Bereich); Umfahrung in beide Fahrtrichtungen über Ersatzstraße (Reininghausgründe - Unesco-Esplanade);

Linksabbiegeverbot stadtauswärts von der Wetzelsdorfer Straße in die Alte Poststraße (Umfahrung über Don Bosco). Zeitraum: derzeit bis 31.12.2019

- Bereich Eggenberger Straße bis Reininghausstraße: Neuverlegung einer Schienentrasse von der Eggenberger Straße bis zum Gelände der ehemaligen Hummelkaserne; Totalsperre inkl. Kreuzung Eckertstraße/ Köflachergasse bis Reininghausstraße bis Dezember 2020! Großräumige Umfahrung über Gaswerkstraße / Eggenberger Allee, bzw. Kärntner Straße - Eggenberger Gürtel.

- Zeitweise Postenregelung in der Gradnerstraße 14-66.

- In der Herrgottwiesgasse (Bereich Karlauergürtel bis Karlauplatz) gibt es bis 02.08. eine Sperre stadteinwärts (Umfahrung über Triester Straße).

- In der Klosterwiesgasse (Bereich Schießstattgasse bis Grazbachgasse) gibt es zwischen 08.07. und 31.08. ein Fahrverbot (ausgenommen Anrainer); Umleitung über Schießstattgasse - Maygasse;

- In der Krottendorfer Straße (Bereich Grottenhofstraße bis HNr. 91) gibt es eine Totalsperre bis 06.09. (ausgenommen Anrainerverkehr); Zufahrt Neupauerweg möglich;

- In der Liebenauer Hauptstraße gibt es einspurigen Verkehr in beide Richtungen (Bereich Autobahnunterführung bis Neudorfer Straße) mit punktueller Postenregelung bis 06.09.

- In der Mariatroster Straße (Bereich Hilmteichstraße bis Eschengasse) gibt es bis zum 06.09. Spurumlegungen und zeitweise Postenregelung samt Wartezeiten.

- In der Münzgrabenstraße (Bereich Liebenauer Tangente bis Brucknerstraße) gibt es stadteinwärts bis 27.09. eine Sperre. Umfahrung über C.-v.-Hötzendorfstraße; Querung Evangelimanngasse/ Harmsdorfgasse ist möglich; Zu- Abfahrt Brucknerstraße ist möglich;

- In der Prankergasse 1-31 gibt es bis 30.08. ein Fahrverbot (ausgenommen Anrainer).

- In der Wetzelsdorfer Straße (Bereich Kärntner Straße bis Alte Poststraße) gibt es stadtauswärts eine Sperre stadtauswärts bis 08.09. mit Umfahrung über Don-Bosco.



- Aktuelle Fahrgastinformationen für Bus und Bim finden Sie hier.

4. Eine Sperre und Gefahr im Verzug

Nachdem in der Vorwoche drei Eschen im Naherholungsgebiet bei den Eustacchio-Gründen in Graz-St. Peter einfach umgestürzt sind, hat die Stadt das gesamte dortige Waldgebiet aus forstrechtlichen Gründen gesperrt. Und das gleich für vier Monate. Damit nicht genug: Aus Sicherheitsgründen wurden elf Bäume entlang der Hauptwege im Areal gefällt, 20 weitere sind angesucht. Unter den gefallenen waren echte Baumriesen mit einem Stammdurchmesser von mehr als 70 Zentimeter. Zahlreiche Spaziergänger und Läufer zeigten sich gestern irritiert, der Hintergrund der Aktion ist aber ein Ernster: Das "Eschentriebsterben" genannte Phänomen macht diese zu einer echten Gefahrenquelle. Ein aus Ostasien eingeschleppter Pilz rafft die Eschen in ganz Europa dahin. "Die Verkehrssicherheit für Spaziergänger entlang der Hauptwege muss sichergestellt werden", sagt Naturschutzbeauftragter Wolfgang Windisch. Ähnliche Szenen im Stadtpark: Dort müssen zumindest zwei weitere Eichen gefällt werden. Das ergaben die noch laufenden Zugproben, die die alten Bäume auf ihre Standfestigkeit hin überprüfen. Bei diesen beiden Bäumen ist "Gefahr im Verzug", wie es seitens der Holding Graz heißt.

5. Was darf es sein?



Echt Graz City-Flohmarkt

der Innenstadtkaufleute. Mit Mal- und Kreativstation der Kinderfreunde. Direkt in der Herrengasse laden zahlreiche Verkaufsstände zum Stöbern ein. Das Sortiment dabei ist äußerst vielseitig: Von Mode, Schuhen, Schmuck und Kosmetik, bis hin zu Deko- und Wohnaccessoires, Geschenkartikel und Haushaltswaren ist alles dabei. Zusätzlich sorgen Kulinarik-Stände für das leibliche Wohl. Nebenbei lassen sich beim Bummeln auch immer wieder neue Geschäfte entdecken, die die Innenstadt so einzigartig machen.

WO : Herrengasse

WANN : Fr., 2. August, 10-17 Uhr





Open Dance. 19:30 Uhr: DJ-Line; 21 Uhr: Live-Musik - Konzert. Im Rahmen von La Strada 2019. Drei Nächte lang wird in der Kaiserfeldgasse unter den Bäumen getanzt – miteinander und jeden Abend zu neuen Rhythmen. Am zweiten Abend erobern die Musikerinnen von La Fanfare Jo Bithume die Kaiserfeldgasse mit ihrer einzigartigen Mischung aus mitreißender Musik und Slapstick vom Feinsten. Deren Straßenmusik-Theatershow gibt es am Vormittag um 11 Uhr schon am Hauptplatz zu erleben.

WO : Kaiserfeldgasse

WANN : Fr., 2. August, ab 19.30 DJ-Line, ab 21 Uhr live





Mit dem Meretrio (Sigi Feigl, Patrick Dunst, Tobias Kostelnik).Festival Murszene 2019 - Weltmusik am Mariahilferplatz Graz. Die Musik des großen Saxophonisten, Komponisten und Lehrers KH. Miklin, dargebracht von seinen Freunden, Schülern und Wegbegleitern.

WO : Mariahilferplatz

WANN : Fr., 2. August, 20 Uhr





Sommerfest mit Live-Musik, Grillerei & Getränke, Kinderanimation, Gewinnspiel, Slackline, Blutzucker- und Blutdrucktest, alkoholfreie Cocktail-Bar, Aufführung der VS Schönau: Wir feiern wieder ein gemeinsames Stadtteilfest - alle sind willkommen!

WO: Stadtteilzentrum am Grünanger (Garten Andersengasse)

WANN: ab Do., 1. August, 21 Uhr

Nichts für Sie dabei?



Hier geht's zum Veranstaltungskalender für den Freitag.

6. Hohe Nachfrage in Pflegeheimen

Seit der Abschaffung des Pflegeregresses gab es einen Anstieg an Pflegeheimplätzen in Graz. Die Stadt will Menschen, die einen Platz brauchen, den bürokratischen Aufwand nun erleichtern. Die Zuzahlungen in Graz sind im Jahr 2017 von 88,6 Millionen Euro auf 97,7 Millionen Euro im Jahr 2018 angestiegen. Dabei teilen sich Stadt und Land die Kosten. 60 Prozent kommen vom Land, 40 Prozent von der Stadt. Wer Pflegestufe 4 oder höher hat, dem steht ein Heimplatz mit Kostenübernahme zu. Bei Pflegegeldstufen 1-3 wird noch einmal überprüft, ob die betroffene Person nicht auch zu Hause bzw. mobil gepflegt werden könnte. Für die mobile Pflege gilt der Pflegeregress noch. In Graz gibt es seit letztem Jahr ein Zuzahlungsmodell, mit dem sichergestellt werden soll, dass Menschen in mobiler Pflege jedenfalls 885 Euro für Miete oder Lebensalltag zur Verfügung haben

7. So erreichen Sie uns

Haben Sie Anregungen, Ideen, Fotos oder Videos, die Sie mit den Lesern und Usern der Kleinen Zeitung teilen wollen? Dann melden Sie sich. Wir sind unter graz@kleinezeitung.at erreichbar. Oder schreiben Sie uns auf fb.com/k leine.graz.