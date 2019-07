Facebook

Twitter

WhatsApp

Seite per E-Mail senden

Seite drucken

Schriftgröße größer

Schriftgröße kleiner

Rauf oder runter? In beiden Fällen kommt man am Schloßberg schnell ins Schwitzen © A. W. Tengg

1. Wetter

Der Freitag verläuft zwar recht sonnig und sommerlich warm, ab Mittag können einzelne Schauer und Gewitter entstehen. Tageshöchstwerte um 28 Grad.

Oft scheint die Sonne am Samstag und es wird sehr warm. Im Grazer Raum ist die Gewitterneigung gering. Die Höchsttemperaturen erreichen hochsommerliche 31 Grad.

2. Luftgüte und Pollenflug

Es sind nur schwache Luftschadstoffkonzentrationen zu erwarten. Die Gräserpollensaison lässt nach – die Beifußpollensaison steht bevor! Außer Gräsern fliegen auch noch Ampfer- und Wegerichpollen und auch Pilzsporen.

3. Verkehr & Öffis

Öffi-Nutzer müssen sich auf zahlreiche Umleitungen und Ersatzverkehr in der Innenstadt einstellen.

- Alte Poststraße/Reininghausgründe: Umbau der Straßen; Verlegung von Strom-, Gas-, Fernwärme- Wasserleitungen im Bereich; Reininghausstraße bis Wetzelsdorfer Straße und Kratkystraße im Bereich Alte Poststraße bis Südbahnstraße (Totalsperre in diesem Bereich); Umfahrung in beide Fahrtrichtungen über Ersatzstraße (Reininghausgründe - Unesco-Esplanade);

Linksabbiegeverbot stadtauswärts von der Wetzelsdorfer Straße in die

Alte Poststraße (Umfahrung über Don Bosco). Zeitraum: derzeit bis 31.12.2019

- Bereich Eggenberger Straße bis Reininghausstraße: Neuverlegung einer Schienentrasse von der Eggenberger Straße bis zum Gelände der ehemaligen Hummelkaserne; Totalsperre inkl. Kreuzung Eckertstraße/ Köflachergasse bis Reininghausstraße bis Dezember 2020!

Großräumige Umfahrung über Gaswerkstraße / Eggenberger Allee,

bzw. Kärntner Straße - Eggenberger Gürtel.

- Zeitweise Postenregelung in der Gradnerstraße 14-66.

- In der Herrgottwiesgasse (Bereich Karlauergürtel bis Karlauplatz) gibt es von 24.06. bis 02.08. eine Sperre stadteinwärts (Umfahrung über Triester Straße).

- In der Klosterwiesgasse (Bereich Schießstattgasse bis Grazbachgasse) gibt es zwischen 08.07. und 31.08. ein Fahrverbot (ausgenommen Anrainer); Umleitung über Schießstattgasse - Maygasse;

- In der Krottendorfer Straße (Bereich Grottenhofstraße bis HNr. 91) gibt es eine Totalsperre bis 06.09. (ausgenommen Anrainerverkehr); Zufahrt Neupauerweg möglich;

- In der Liebenauer Hauptstraße gibt es einspurigen Verkehr in beide Richtungen (Bereich Autobahnunterführung bis Neudorfer Straße) mit punktueller Postenregelung bis 06.09.

- Fahrbahnumlegung und Postenregelung bis 25.07. in der Liebenauer Hauptstraße (Bereich Banngrabenweg/ Konrad-Hopferwieser-Gasse/ Wichnergasse/ Trenkgasse).

- In der Mariatroster Straße (Bereich Hilmteichstraße bis Eschengasse) gibt es bis zum 06.09. Spurumlegungen und zeitweise Postenregelung samt Wartezeiten.

- In der Münzgrabenstraße (Bereich Liebenauer Tangente bis Brucknerstraße) gibt es stadteinwärts bis 27.09. eine Sperre. Umfahrung über C.-v.-Hötzendorfstraße; Querung Evangelimanngasse/ Harmsdorfgasse ist möglich; Zu- Abfahrt Brucknerstraße ist möglich;

- In der Prankergasse 1-31 gibt es bis 30.08. ein Fahrverbot (ausgenommen Anrainer).

- In der Wetzelsdorfer Straße (Bereich Kärntner Straße bis Alte Poststraße) gibt es stadtauswärts eine Sperre zwischen 06.07. und 08.09. mit Umfahrung stadtauswärts über Don-Bosco.



- Aktuelle Fahrgastinformationen für Bus und Bim finden Sie hier.

4. Die Baumdebatte rund um den Hauptplatz

Er hat es schnell gezeichnet, aber eine große Resonanz bekommen: Der Grazer Maler Paul Mangold hat per Fotomontage Bäume am Hauptplatz und in der Herrengasse gepflanzt. In den sozialen Medien wird bereits intensiv diskutiert. Laut dem Chef der Abteilung für Grünraum wäre die Idee machbar – wenn es den politischen Willen dafür gäbe: "Theoretisch könnten wir Bäume im dichten, innerstädtischen Bereich pflanzen", so Robert Wiener. Mit dem sogenannten Stockholmer System sollen etwa in der künftigen Fußgängerzone Schmiedgasse-Landhausgasse Bäume gepflanzt werden. Dass etwas passieren muss, und zwar schnell, ist für Stadtklimatologe Reinhold Lazar von der Uni Graz klar: "Wir müssen jetzt handeln, sonst wird es uns die nächste Generation vorwerfen. Es dauert Jahre, bis Bäume ausgewachsen sind." Die Vorteile von Bäumen in der Stadt liegen für ihn klar auf der Hand: die Temperaturen sinken, es gibt Schatten, die Luft wird sauberer, die Stadt lebenswerter, und und und.



5. Schon Pläne?



Wolfram Berger & Peter Rosmanith

"Homer – Odyssee". Die Odyssee ist eine der ältesten, faszinierendsten und einflußreichsten Dichtungen aus dem antiken Griechenland. In diesem gewaltigen Epos schildert Homer die abenteuerliche Irrfahrt des Odysseus und seiner Gefährten nach Ende des trojanischen Krieges auf ihrer Rückfahrt. Die "Odyssee" erlebt eine geniale Wiederauferstehung in brillanter Synthese von Dichtung und Musik. Eine heute fast schon vergessene und vom Aussterben bedrohte Sprach- und Erzählkunst wird kombiniert mit den Klängen aus Peter Rosmaniths Füllhorn an Sounds, Rhythmen und Melodien. Und ermöglicht es auf diese Weise der virtuosen Dichtung Homers, ihre unbändige Kraft zu entfalten.

WO : Die Brücke

WANN : Fr., 19. Juli, 20 Uhr





"Homer – Odyssee". Die Odyssee ist eine der ältesten, faszinierendsten und einflußreichsten Dichtungen aus dem antiken Griechenland. In diesem gewaltigen Epos schildert Homer die abenteuerliche Irrfahrt des Odysseus und seiner Gefährten nach Ende des trojanischen Krieges auf ihrer Rückfahrt. Die "Odyssee" erlebt eine geniale Wiederauferstehung in brillanter Synthese von Dichtung und Musik. Eine heute fast schon vergessene und vom Aussterben bedrohte Sprach- und Erzählkunst wird kombiniert mit den Klängen aus Peter Rosmaniths Füllhorn an Sounds, Rhythmen und Melodien. Und ermöglicht es auf diese Weise der virtuosen Dichtung Homers, ihre unbändige Kraft zu entfalten. : Die Brücke : Fr., 19. Juli, 20 Uhr Asaran Earth Trio

Musik aus der ganzen Welt. Festival Murszene 2019 - Weltmusik am Mariahilferplatz Graz. Eine Gemeinschaft von Sängerinnen, die aus unterschiedlichen Ecken des Welts kommen und die sich dem Singen schöner Musik aus der ganzen Welt verschrieben hat. Mit New York City als ihre symbolische 'Bar', Asaran kam zusammen aus dem Wunsch, um verschiedene Traditionen in neue Richtungen zu bringen. Sie kombinieren Folk-Elemente mit dem Abenteuer von Kollektiv-Improvisation und die Tradition jedes Mitglieds spiegelt die Musikgeschichte des Melting Pott N.Y. wider.

WO : Mariahilferplatz

WANN : Fr., 19. Juli, 20 Uhr





Musik aus der ganzen Welt. Festival Murszene 2019 - Weltmusik am Mariahilferplatz Graz. Eine Gemeinschaft von Sängerinnen, die aus unterschiedlichen Ecken des Welts kommen und die sich dem Singen schöner Musik aus der ganzen Welt verschrieben hat. Mit New York City als ihre symbolische 'Bar', Asaran kam zusammen aus dem Wunsch, um verschiedene Traditionen in neue Richtungen zu bringen. Sie kombinieren Folk-Elemente mit dem Abenteuer von Kollektiv-Improvisation und die Tradition jedes Mitglieds spiegelt die Musikgeschichte des Melting Pott N.Y. wider. : Mariahilferplatz : Fr., 19. Juli, 20 Uhr Verwickelt, verknüpft und verwoben

Mit Schnur und Sound zu neuem Raum! Einladung an die Besucher den Space03 sukzessive zu verändern. Kinder nur in Begleitung von Erwachsenen. Während der Sommerferien öffnet das Kunsthaus seinen "schrägsten" Raum: den Space03, den dunklen, runden "Bauch des Friendly Alien". Ähnlich der großen, raumgreifenden Installation von Peter Kogler, die zeitgleich den mächtigen Space01 neu erlebbar macht, wird auch hier der Raum zum Thema. Schnur, Papier und Stifte stehen bereit, um mit Linien und Mustern eine neue Welt in Schwarz und Weiß zu erschaffen, in der auch die Akustik eine Rolle spielt.

WO: Kunsthaus (Space03)

WANN: Mi. bis So., bis 28. Juli, 10-17 Uhr

Nichts für Sie dabei?



Hier geht's zum Veranstaltungskalender für den Donnerstag.

6. Baustellen-Blog: Neue Weichen

Ein kniffliger Arbeitsschritt auf der Großbaustelle am Grazer Hauptplatz ist erledigt: Das Verlegen der Weiche, die dafür sorgen wird, dass die Straßenbahnen in Zukunft in Richtung Murgasse oder in Richtung Andritz weiterfahren können. Die Herausforderung: Anders als die geraden Schienen, die im Haltestellenbereich bereits verlegt wurden, müssen die schweren Weichen in kleineren Teilen aus Zeltweg angeliefert und vor Ort montiert werden. Auch Kabelarbeiten fallen dabei an. "Das ist erledigt", konnte Holding-Graz-Sprecher Gerald Zaczek-Pichler Donnerstagabend vermelden. Gute Aussichten für Baustellengeplagte: Nächste Woche kann wie geplant bereits mit der Pflasterung des Streckenabschnitts begonnen werden.

7. So erreichen Sie uns

Haben Sie Anregungen, Ideen, Fotos oder Videos, die Sie mit den Lesern und Usern der Kleinen Zeitung teilen wollen? Dann melden Sie sich. Wir sind unter graz@kleinezeitung.at erreichbar. Oder schreiben Sie uns auf fb.com/k leine.graz.