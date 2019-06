Facebook

Twitter

WhatsApp

Seite per E-Mail senden

Seite drucken

Schriftgröße größer

Schriftgröße kleiner

Wir wünschen Ihnen einen entspannten Sonntag © A. W. Tengg

1. Wetter

Am Sonntag setzt sich das stabile und oft sogar wolkenlose Sommerwetter fort. Mit Höchstwerten um 34 Grad wird es zudem brütend heiß.

Auch am Montag kündigt sich noch einmal strahlend sonniges und extrem heißes Wetter mit stellenweise bis zu 36 Grad an. Am späten Nachmittag und Abend kommt es allmählich zu einer Labilisierung, erste lokale Gewitter können entstehen.

2. Luftgüte und Pollenflug

Es liegen zurzeit keine aktuellen Luftgütedaten vor. Die Belastung durch Gräserpollen sowie Nessel- und Glaskraut und Pilzsporen ist erhöht.

3. Verkehr & Öffis

- Die Haltestelle Grottenhofstraße (zwischen Harter Straße und

Straßganger Straße) wird zwischen 30.06. - 04.07. aufgelassen.

- Alte Poststraße/Reininghausgründe: Umbau der Straßen; Verlegung von Strom-, Gas-, Fernwärme- Wasserleitungen im Bereich; Reininghausstraße bis Wetzelsdorfer Straße und Kratkystraße im Bereich Alte Poststraße bis Südbahnstraße (Totalsperre in diesem Bereich); Umfahrung in beide Fahrtrichtungen über Ersatzstraße (Reininghausgründe - Unesco-Esplanade);

Linksabbiegeverbot stadtauswärts von der Wetzelsdorfer Straße in die

Alte Poststraße (Umfahrung über Don Bosco). Zeitraum: derzeit bis 31.12.2019

- Am Bahnhofgürtel (Bereich Stahlgasse) kommt es bis Mitte Juli zwischen 19 und 5.30 Uhr zu einer Spurzusammenlegung.

- Bereich Eggenberger Straße bis Reininghausstraße: Neuverlegung einer Schienentrasse von der Eggenberger Straße bis zum Gelände der ehemaligen Hummelkaserne; Totalsperre inkl. Kreuzung Eckertstraße/ Köflachergasse bis Reininghausstraße bis Dezember 2020!

Großräumige Umfahrung über Gaswerkstraße / Eggenberger Allee,

bzw. Kärntner Straße - Eggenberger Gürtel.

- Zeitweise Postenregelung in der Gradnerstraße 14-66.

- In der Grottenhofstraße Eisenbahnübersetzung gibt es wegen der Errichtung einer Schrankenanlage von 30.06. bis 04.07. eine Totalsperre.

- In der Herrgottwiesgasse (Bereich Karlauergürtel bis Karlauplatz) gibt es von 24.06. bis 02.08. eine Sperre stadteinwärts (Umfahrung über Triester Straße).

- In der Liebenauer Hauptstraße gibt es einspurigen Verkehr in beide Richtungen (Bereich Autobahnunterführung bis Neudorfer Straße) mit punktueller Postenregelung bis 06.09.

- Fahrbahnumlegung und Postenregelung bis 25.07. in der Liebenauer Hauptstraße (Bereich Banngrabenweg/ Konrad-Hopferwieser-Gasse/ Wichnergasse/ Trenkgasse).

- In der Münzgrabenstraße (Bereich Liebenauer Tangente bis Brucknerstraße) gibt es stadteinwärts bis 27.09. eine Sperre. Umfahrung über C.-v.-Hötzendorfstraße; Querung Evangelimanngasse/ Harmsdorfgasse ist möglich; Zu- Abfahrt Brucknerstraße ist möglich;

- In der Prankergasse 1-31 gibt es bis 30.08. ein Fahrverbot (ausgenommen Anrainer).



- Fahrgastinformationen für Bus und Bim finden Sie hier.

4. Perfekte Rettungskette: Lebensrettung im Magerl

Dramatische Minuten im Grazer Freibad: Es ist eine Geschichte mit mehreren Helden. Sie halfen beherzt, als ein Badegast reglos im Wasser trieb. Viele Hände griffen ineinander, als am Freitag gegen 14 Uhr die sommerliche Idylle im Margaretenbad in der Grazer Innenstadt jäh unterbrochen wurde: Zwei junge Frauen, eine 20-jährige Grazerin und eine 19-Jährige aus dem Bezirk Deutschlandsberg, entdeckten im Becken einen Mann, der regungslos und mit dem Kopf nach unten im Wasser trieb. Zu dritt zogen sie den 74-Jährigen aus dem Wasser. Da der Mann nicht mehr atmete, begann Bademeister Bojan Vavan sofort mit der Reanimation. "Die Rettungskette hat super funktioniert", sagt Reinhold Brandtner, Vavans Kollege aus dem Margaretenbad. Er selbst sowie zufällig als Badegäste anwesende Ärzte halfen bei der Wiederbelebung. Der Mann wurde nach der Erstversorgung ins LKH Graz gebracht und intensivmedizinisch betreut. Sein Zustand war Freitagnachmittag stabil.

5. Was darf es sein?



VinziFest 2019

Motto: "Setz di her do neben mir!" Hl. Messe (9.30 Uhr) anschließend Fest im Pfarrgarten mit Gratismittagessen, Kinderbetreuung, buntes Programm und VinziShop-Modenschau. Grazer Musik: Musikverein der Graz Linien, Entertainer Robert Eberhardt sowie das Duo Kopa. Die Vinzenzgemeinschaft Eggenberg – VinziWerke feiert wieder ihr traditionelles VinziFest, bei dem Arm und Reich an einem Tisch zusammenkommen. Der Musikverein der Graz Linien, Entertainer Robert Eberhardt sowie das Duo Kopa werden die Menge zum Tanzen bringen.

WO : Pfarre St. Vinzenz nach Eggenberg

WANN : So., 30. Juni, ab 9.30 Uhr





Motto: "Setz di her do neben mir!" Hl. Messe (9.30 Uhr) anschließend Fest im Pfarrgarten mit Gratismittagessen, Kinderbetreuung, buntes Programm und VinziShop-Modenschau. Grazer Musik: Musikverein der Graz Linien, Entertainer Robert Eberhardt sowie das Duo Kopa. Die Vinzenzgemeinschaft Eggenberg – VinziWerke feiert wieder ihr traditionelles VinziFest, bei dem Arm und Reich an einem Tisch zusammenkommen. Der Musikverein der Graz Linien, Entertainer Robert Eberhardt sowie das Duo Kopa werden die Menge zum Tanzen bringen. : Pfarre St. Vinzenz nach Eggenberg : So., 30. Juni, ab 9.30 Uhr Doppelt hallt besser

Unter dem Motto "Doppelt hallt besser" haben sich die beiden Grazer A-capella-Ensembles "Des Moll" und "Avocalo" zusammengetan und veranstalten ein gemeinsames Konzert. Sie singen dabei alles, was Spaß macht und füllen die TU Aula mit mehrstimmigen Klängen. Auch für das leibliche Wohl wird gesorgt sein.

WO : Alte Technik (TU-Aula)

WANN : So., 30. Juni, 18 Uhr





Unter dem Motto "Doppelt hallt besser" haben sich die beiden Grazer A-capella-Ensembles "Des Moll" und "Avocalo" zusammengetan und veranstalten ein gemeinsames Konzert. Sie singen dabei alles, was Spaß macht und füllen die TU Aula mit mehrstimmigen Klängen. Auch für das leibliche Wohl wird gesorgt sein. : Alte Technik (TU-Aula) : So., 30. Juni, 18 Uhr The Base

Indie-Rock und Indie-Folk. Mit Norbert Wally (voc, git), Albrecht Klinger (voc, git, b), Karlheinz Miklin jr. (dr, perc, voc). In Graz sind The Base vor allem wegen der "almost unplugged winter sessions" bekannt, wo sie nur mit akustischer Gitarre, Kontrabass und Beserlschlagzeug ausrücken, obwohl es gegen Ende der Sets durchaus auch recht beschwingt werden kann. Den bisherigen Höhepunkt dieses leiseren musikalischen Treibens erreichte das Trio gemeinsam mit "Element of Crime" - ein vielumjubeltes Konzert 2011 im Wiener Burgtheater.

WO: Parkhouse

WANN: So., 30. Juni, 19.30 Uhr

Nichts für Sie dabei?



Hier geht's zum Veranstaltungskalender für den Sonntag.

6. Am Rad gemeinsam blank gezogen

Sie sorgten für Aufregung: Zum "Naked Bike Ride" trafen sich Radaktivisten von Critical Mass am Freitag in Graz. Treffpunkt der Anhänger der Freikörperkultur auf zwei Rädern war gegen 17 Uhr beim Grazer Kunsthaus. Passanten staunten nicht schlecht, was sie da zu sehen bekamen: Radfahrer in Bikini und Badehose, aber auch einige, bei denen der Rucksack das einzige war, was sie trugen... Der "Naked Bike Ride" hat schon in vielen Städten Tradition, mittlerweile auch in Graz. Er findet im Juni im Rahmen der Critical-Mass-Ausfahrten statt, zu denen sich Radfahrer einmal monatlich treffen. Ihr Ziel: Die Dominanz des Autoverkehrs in der Stadt in Frage stellen. Beim "Naked Bike Ride" passiert das mit einem zusätzlichen Augenzwinkern. Der Hintergrund ist jedoch ernst: Man will auf die besondere Verletzlichkeit von Radfahrern und Radfahrerinnen im Straßenverkehr hinweisen.

7. So erreichen Sie uns

Haben Sie Anregungen, Ideen, Fotos oder Videos, die Sie mit den Lesern und Usern der Kleinen Zeitung teilen wollen? Dann melden Sie sich. Wir sind unter graz@kleinezeitung.at erreichbar. Oder schreiben Sie uns auf fb.com/k leine.graz.