Es geht hochsommerlich und sonnig weiter © A. W. Tengg

1. Wetter

Das zumeist sonnige und hochsommerlich warme Wetter hält auch am Mittwoch an. Weiterhin weht teils lebhafter Südwind. Die Gewittergefahr geht allerdings zurück. Nach Frühtemperaturen ab 17 Grad steigen die Höchstwerte bei 31 Grad.

Sonnig und heiß geht es auch am Donnerstag weiter. Meist ziehen nur hohe Schleierwolken durch. Am Nachmittag kann es im Bergland isolierte Hitzegewitter geben. Überwiegend geht der Tag sonnig und trocken zu Ende. Mit Südwind erreichen die Maximaltemperaturen 32 Grad.

2. Luftgüte und Pollenflug

Die Feinstaubwerte bleiben gering. Es kann zu einem Anstieg der Ozonkonzentrationen kommen, ohne dass ein Überschreiten der Informationsstufe zu erwarten ist. Die Belastung durch Gräserpollen, Roggen und Pilzsporen ist hoch.

3. Verkehr & Öffis

Die Bushaltestelle "Karlauplatz" in Richtung Griesplatz wird saniert. Die Buslinien 39 und 67 fahren diese rund 14 Tage lang nicht an.

- Alte Poststraße/Reininghausgründe: Umbau der Straßen; Verlegung von Strom-, Gas-, Fernwärme- Wasserleitungen im Bereich; Reininghausstraße bis Wetzelsdorfer Straße und Kratkystraße im Bereich Alte Poststraße bis Südbahnstraße (Totalsperre in diesem Bereich); Umfahrung in beide Fahrtrichtungen über Ersatzstraße (Reininghausgründe - Unesco-Esplanade);

Linksabbiegeverbot stadtauswärts von der Wetzelsdorfer Straße in die

Alte Poststraße (Umfahrung über Don Bosco). Zeitraum: derzeit bis 31.12.2019

- Bereich Eggenberger Straße bis Reininghausstraße: Neuverlegung einer Schienentrasse von der Eggenberger Straße bis zum Gelände der ehemaligen Hummelkaserne; Totalsperre inkl. Kreuzung Eckertstraße/ Köflachergasse bis Reininghausstraße bis Dezember 2020!

Großräumige Umfahrung über Gaswerkstraße / Eggenberger Allee,

bzw. Kärntner Straße - Eggenberger Gürtel.

- Zeitweise Postenregelung in der Gradnerstraße 14-66.

- In der Heinrichstraße 73 gibt es bis 14.06. eine Postenregelung von 8.15 Uhr bis 16.30 Uhr.

- In der Johann-Fux-Gasse gibt es bis zum 28.06. eine Postenregelung im Bereich Liebiggasse bis Herdergasse.

- In der Lagergasse gibt es voraussichtlich bis 28.06. eine Totalsperre im Bereich Sturzgasse bis Am Innovationspark.

- In der Liebenauer Hauptstraße gibt es einspurigen Verkehr in beide Richtungen (Bereich Autobahnunterführung bis Neudorfer Straße) mit punktueller Postenregelung bis 06.09.

- Fahrbahnumlegung und Postenregelung bis 25.07. in der Liebenauer Hauptstraße (Bereich Banngrabenweg/ Konrad-Hopferwieser-Gasse/ Wichnergasse/ Trenkgasse).

- In der Münzgrabenstraße (Bereich Liebenauer Tangente bis Brucknerstraße) gibt es stadteinwärts bis 27.09. eine Sperre. Umfahrung über C.-v.-Hötzendorfstraße; Querung Evangelimanngasse/ Harmsdorfgasse ist möglich; Zu- Abfahrt Brucknerstraße ist möglich;

- In der Prankergasse 1-31 gibt es bis 30.08. ein Fahrverbot (ausgenommen Anrainer).

- In der Puntigamer Straße (Bereich Puchstraße bis Puntigamerbrücke) kommt es bis 19.06. wegen nächtlichen Straßenarbeiten von 20 bis 6 Uhr zu Spurum- und zusammenlegungen.

- In der Schmiedgasse (Landhausgasse bis Albrechtgasse) gibt es ein Fahrverbot für Radfahrer - kontrollierte Schiebestrecke! Im Bereich Raubergasse gibt es für Radfahrer eine Wartepflicht. Spurzusammenlegung im Bereich Radetzkystraße bis Joanneumring von 11.06. bis 14.06.

- Posten- bzw. Ampelregelung in der Wiener Straße (Bereich AVL) zwischen bis 14.06.



- Fahrgastinformationen für Bus und Bim finden Sie hier.

4. "Es grünt so grün ...

... nur die Grazer Rasengleise wollen nicht blühen." International setzen immer mehr Städte auf grüne Gleisanlagen. In Graz hat man sie zuletzt abgebaut, seit Jahren verschwinden sie sukzessive aus dem Stadtbild, sei es in der Conrad-von-Hötzendorf-Straße oder in Mariatrost. Auch bei den neuen Tram-Projekten wird nur wenig Grün dazukommen. Schade, weil: Mit Rasen versehene Flächen zwischen den Gleiskörpern filtern laut Christian Berg, Leiter des Botanischen Gartens, Schadstoffe aus der Luft und haben einen kühlenden Effekt. Den Pflegeaufwand sieht er als gering an: "Man muss diese Grashalme nicht mähen. Wenn, dann hat es optische Gründe", die Tram könne darüberfahren. Dennoch empfiehlt er Moos statt Gras: "Moos filtert die Schadstoffe über die Oberfläche, das hätte einen größeren Effekt." Hemmschuh sei laut Bürgermeister-Büro der Mischverkehr, der begrünte Gleiskörper erschwere.

5. Was darf es sein?



DRAMATISCH

4. Internationales DramatikerInnenfestival 2019. Zwischen 12. und 16. Juni wird nach Rede-Möglichkeiten und nach Sätzen gesucht, die es heute braucht. Diese erobern nicht nur vertraute Grazer Theater-Spielstätten, sondern auch eine ehemalige Druckerei, Kirchen und den öffentlichen Raum. In Lesungen, Diskussionen, Performances und Inszenierungen thematisieren sie Frustration, Hoffnung und Wut, auf der Suche nach etwas, das sich wieder Wir nennen lässt. Am 1. Tag: Eröffnung, Redoutensaal: 17 Uhr: Verleihung des Ernst Binder-Stipendium 2019; 19 Uhr: "Alles kann passieren!, Ein Polittheater" mit Doron Rabinovici, Florian Klenk; Haus 3, 21 Uhr: schlammland gewalt - Publikumsgespräch im Anschluss; Haus 1, 21 Uhr: Gespräch mit dem Regen.

WO : Verschiedene Orte (Redoutensaal, Schauspielhaus)

WANN : bis So., 16. Juni





Latin Live mit Silvio Gabriel & Cuba Libre. Heiße karibische Tanzrhythmen und coole Drinks. An insgesamt zwölf Abenden bis September, jeweils mittwochs ab 19 Uhr gibt es am Lendplatz heiße Salsaklänge. Seit neun Jahren wird "Latin LIve" von Tausenden Tanz- und Latinos-Begeisterten gestürmt.

WO : Lendplatz

WANN : Mi., 12. Juni, ab 19 Uhr





Bat Nights - Fledermausbeobachtungen im Schloss Eggenberg. Im Sommer zieht die seltene Große Hufeisennase im Schloss Eggenberg ihre Jungen groß. Zur Futtersuche fliegen sie Nacht für Nacht durch den Park. Erfahren Sie mehr über diese und andere Fledermausarten. Als Highlight können Sie die Tiere bei ihrem nächtlichen Ausflug aus dem Schloss beobachten. Anmeldung erforderlich: Tel. (0316) 8017-9560.

WO: Schloss Eggenberg (Treffpunkt: Parkeingang)

WANN: Mi., 12. Juni, ab 19.45 Uhr

6. Ehemaliges Condor wird italienisch

- zumindest teilweise. Das kolumbianische Grill-Restaurant am Karmeliterplatz sperrte im Oktober 2018 zu. Jetzt ist klar, wie es auf diesen Flächen weitergeht. So wird auf einem Teil der Räume künftig das Service der benachbarten Fachstellen für Jugendliche (Logo und Co.) erweitert. Auch die Kinderdrehscheibe zieht ein. Die andere Hälfte der früheren Condor-Räume wird kulinarisch wiederbelebt: Raimondo Trombatore, der am Dietrichsteinplatz das Pizzaiolo führt, eröffnet am Karmeliterplatz ein zweites Pizzaiolo. In beiden Fällen soll es noch im Sommer losgehen, bestätigt Carl Skela seitens der Landes-Immobiliengesellschaft als Eigentümer.

7. So erreichen Sie uns

Haben Sie Anregungen, Ideen, Fotos oder Videos, die Sie mit den Lesern und Usern der Kleinen Zeitung teilen wollen? Dann melden Sie sich. Wir sind unter graz@kleinezeitung.at erreichbar. Oder schreiben Sie uns auf fb.com/k leine.graz.