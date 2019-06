Facebook

Auch südlich des Murkraftwerks schreiten die Arbeiten an der gefluteten Mur voran © A. W. Tengg

1. Wetter

Der Donnerstag bringt erneut schwül-warmes und nicht ganz beständiges Sommerwetter. Nach einigen Sonnenstunden am Vormittag sind ab dem Nachmittag teils kräftige Schauer und Gewitter möglich. Dazwischen ist es sonnig. Südwestwind kommt auf. Höchsttemperaturen um 29 Grad.

Am Freitag setzt sich mit mäßigem bis lebhaftem Südwind wieder stabileres Sommerwetter durch. Meist scheint den ganzen Tag über die Sonne und nur vereinzelt ist ein kurzer, schwacher Schauer möglich. Es wird sommerlich warm, Höchsttemperaturen bis 28 Grad.

2. Luftgüte und Pollenflug

Durch die labilere Wetterlage sind keine nennenswerten Anstiege der Ozonmaxima zu erwarten. Die Belastung durch Gräserpollen und Pilzsporen ist erhöht.

3. Verkehr & Öffis

Die Linie 5 wird von 10 bis voraussichtlich 12 Uhr als Schienenersatzverkehr geführt.

- Alte Poststraße/Reininghausgründe: Umbau der Straßen; Verlegung von Strom-, Gas-, Fernwärme- Wasserleitungen im Bereich; Reininghausstraße bis Wetzelsdorfer Straße und Kratkystraße im Bereich Alte Poststraße bis Südbahnstraße (Totalsperre in diesem Bereich); Umfahrung in beide Fahrtrichtungen über Ersatzstraße (Reininghausgründe - Unesco-Esplanade);

Linksabbiegeverbot stadtauswärts von der Wetzelsdorfer Straße in die

Alte Poststraße (Umfahrung über Don Bosco). Zeitraum: derzeit bis 31.12.2019

- Bereich Eggenberger Straße bis Reininghausstraße: Neuverlegung einer Schienentrasse von der Eggenberger Straße bis zum Gelände der ehemaligen Hummelkaserne; Totalsperre inkl. Kreuzung Eckertstraße/ Köflachergasse bis Reininghausstraße bis Dezember 2020!

Großräumige Umfahrung über Gaswerkstraße / Eggenberger Allee,

bzw. Kärntner Straße - Eggenberger Gürtel.

- Zeitweise Postenregelung in der Gradnerstraße 14-66.

- In der Heinrichstraße 73 gibt es bis 14.06. eine Postenregelung von 8.15 Uhr bis 16.30 Uhr.

- In der Johann-Fux-Gasse gibt es bis zum 28.06. eine Postenregelung im Bereich Liebiggasse bis Herdergasse.

- In der Lagergasse gibt es voraussichtlich bis 28.06. eine Totalsperre im Bereich Sturzgasse bis Am Innovationspark.

- In der Liebenauer Hauptstraße gibt es einspurigen Verkehr in beide Richtungen (Bereich Autobahnunterführung bis Neudorfer Straße) mit punktueller Postenregelung bis 06.09.

- Fahrbahnumlegung und Postenregelung bis 25.07. in der Liebenauer Hauptstraße (Bereich Banngrabenweg/ Konrad-Hopferwieser-Gasse/ Wichnergasse/ Trenkgasse).

- In der Münzgrabenstraße (Bereich Liebenauer Tangente bis Brucknerstraße) gibt es stadteinwärts bis 27.09. eine Sperre. Umfahrung über C.-v.-Hötzendorfstraße; Querung Evangelimanngasse/ Harmsdorfgasse ist möglich; Zu- Abfahrt Brucknerstraße ist möglich;

- In der Prankergasse 1-31 gibt es bis 30.08. ein Fahrverbot (ausgenommen Anrainer).

- In der Puntigamer Straße (Bereich Puchstraße bis Puntigamerbrücke) kommt es bis 19.06. wegen nächtlichen Straßenarbeiten von 20 bis 6 Uhr zu Spurum- und zusammenlegungen.

- In der Schmiedgasse (Landhausgasse bis Albrechtgasse) gibt es ein Fahrverbot für Radfahrer - kontrollierte Schiebestrecke! Im Bereich Raubergasse gibt es für Radfahrer eine Wartepflicht. Spurzusammenlegung im Bereich Radetzkystraße bis Joanneumring von 11.06. bis 14.06.

- In der Stempfergasse wird bis 07.06. im Bereich Herrengasse bis Bischofplatz die Fußgängerzone saniert.

- Posten- bzw. Ampelregelung in der Wiener Straße (Bereich AVL) zwischen bis 14.06.



- Fahrgastinformationen für Bus und Bim finden Sie hier.

4. Räumliches Leitbild: Der "Grünflächenfaktor"

Der Gemeinderat segnet am Donnerstag mit einmonatiger Verspätung das räumliche Leitbild ab - und damit neue Regeln für das Bauen in Graz. Was fehlt: der Versiegelungsgrad alias Grünflächenfaktor. Der wird jetzt mit der Novelle des Raumordnungsgesetzes des Landes verhandelt. Das Leitbild ist erstmals rechtlich bindend und "füllt die Lücke zwischen Flächenwidmungs- und Bebauungsplan", sagt Stadtplanungschef Bernhard Inninger. Das Problem bisher: Der Flächenwidmungsplan ist grobmaschig und regelt im Wesentlichen nur die Bebauungsdichte; Bebauungspläne sind sehr detailliert, gelten aber nur für gut ein Viertel des bebauten Stadtgebiets. Um auch für die anderen drei Viertel verbindliche bauliche Regeln zu haben, gibt es jetzt das räumliche Leitbild. Die vier Schwerpunkte Villenviertel, Werbeflächen, Laubgänge und Hochhauszonen sind es, die neu geregelt werden. Hier finden Sie die Details dazu.

5. Kulturabend



Storytelling Festival 2019

An einem Abend werden zwei Welten zusammengeführt: Die Welt einer der wichtigsten Figur der (orientalischen) Literaturgeschichte, Scheherazade, und die Welt eines jüdischen Rabbis. Konzertante Aufführung der "Scheherazade" von Rimski-Korsakov und Klezmer Musik. MusikerInnen des Grazer Philharmonischen Orchesters und Gäste erzählen gemeinsam mit Folke Tegetthoff, der eigens dafür neue Texte geschaffen hat, vom "Zauber des Orients" und der jüdische Erzähler Roman Grinberg zaubert mit seinem Klezmer Trio unnachahmlich jüdische Atmosphäre.

WO : Generalmusikdirektion

WANN : Do., 6. Juni, 19.30 Uhr





Buchpräsentation. Moderation Ernst Sittinger. Die renommierten China-Kenner und Zukunftsforscher Doris und John Naisbitt werden ihr neuestes Buch "Im Sog der Seidenstraße. Chinas Weg in eine neue Weltwirtschaft" präsentieren. Freuen Sie sich auf fundierte, weitreichende Analysen der Autoren, die auf Verständnis und Wertschätzung der chinesischen Kultur und Denkweise fußt und eine wichtige Gegenposition zur weit verbreiteten Skepsis des Westens darstellt.

WO : Buchhandlung Moser

WANN : Do., 6. Juni, 19.30 Uhr





Vortrag André Doehring. Vergleichend sollen in einem jüngst gestarteten internationalen Forschungsprojekt die Funktionsweise der populären Musik als Medium für das Mainstreaming populistischer Ideologien in Ungarn, Österreich, Italien, Deutschland und Schweden untersucht werden. Anlässlich der Ausstellung "Deuscthland#ASNCHLUSS#Östereich" nimmt er musikanalytisch Bezug auf Jan Böhmermanns künstlerisches Schaffen.

WO: Künstlerhaus

WANN: Do., 6. Juni, 18 Uhr

Nichts für Sie dabei?



Hier geht's zum Veranstaltungskalender für den Donnerstag.

6. Augarten Neu, die Kosten und die Bürgerbeteiligung

Abseits der Scheinwerfer gehen die Arbeiten für den neuen Augarten samt Bucht zügig voran. Aus Sicht der städtischen Grünraumabteilung werde der neue Augarten im Oktober fertig sein. Also baut man die in der Mur provisorisch angelegte Baustraße sukzessive zurück. Diese Woche werden die ersten neuen Sitzmöbel installiert. Meist handelt es sich um Betonelemente mit Holzauflagen. Schon erledigt: Tatsächlich seien alle geplanten Geländeveränderungen durchgeführt, die Leitungen für die neue Beleuchtung vergraben und der "Wegebau größtenteils erledigt". Bei solchen Detailfragen (wie neuen Spielgeräten) können sich Bürger nach dem Sommer einbringen - mit Betonung auf Detailfragen: Die Gestaltung der Augartenbucht selbst etwa steht nicht mehr zur Debatte. Der politischen Opposition indes war diese Form der Bürgerbeteiligung immer zu wenig. Zuletzt waren die Gesamtkosten von 2,7 auf 3,4 Millionen Euro gestiegen, was auch den Stadtrechnungshof auf den Plan rief.

7. So erreichen Sie uns

Haben Sie Anregungen, Ideen, Fotos oder Videos, die Sie mit den Lesern und Usern der Kleinen Zeitung teilen wollen? Dann melden Sie sich. Wir sind unter graz@kleinezeitung.at erreichbar. Oder schreiben Sie uns auf fb.com/k leine.graz.