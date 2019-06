Facebook

Twitter

WhatsApp

Seite per E-Mail senden

Seite drucken

Schriftgröße größer

Schriftgröße kleiner

Blick vom Gasrohrsteg zwischen Liebenau und Puntigam muraufwärts © A. W. Tengg

1. Wetter

Auch der Mittwoch bringt bis Mittag in der gesamten Steiermark sehr sonniges und warmes Sommerwetter. Am Nachmittag bilden sich in der labilen Luft aber zunehmend Quellwolken und auch in Graz muss recht verbreitet mit Schauern und Gewittern gerechnet werden. Lokal können diese auch kräftiger ausfallen. Frühtemperaturen ab 15 Grad, Höchstwerte um 27 Grad.

Der Donnerstag bringt schwül-warmes Sommerwetter. Nach einigen Sonnenstunden muss man teilweise schon um die Mittagszeit herum mit ersten gewittrigen Schauern rechnen. Auch der Nachmittag bringt dann einige Schauer und Gewitter, weiterhin aber auch sonnige Abschnitte. Höchstwerte bis 27 Grad.

2. Luftgüte und Pollenflug

Es ist mit gleichbleibenden Luftschadstoffen zu rechnen. Die Pollenbelastung durch Gräser ist erhöht.

3. Verkehr & Öffis

- Alte Poststraße/Reininghausgründe: Umbau der Straßen; Verlegung von Strom-, Gas-, Fernwärme- Wasserleitungen im Bereich; Reininghausstraße bis Wetzelsdorfer Straße und Kratkystraße im Bereich Alte Poststraße bis Südbahnstraße (Totalsperre in diesem Bereich); Umfahrung in beide Fahrtrichtungen über Ersatzstraße (Reininghausgründe - Unesco-Esplanade);

Linksabbiegeverbot stadtauswärts von der Wetzelsdorfer Straße in die

Alte Poststraße (Umfahrung über Don Bosco). Zeitraum: derzeit bis 31.12.2019

- Bereich Eggenberger Straße bis Reininghausstraße: Neuverlegung einer Schienentrasse von der Eggenberger Straße bis zum Gelände der ehemaligen Hummelkaserne; Totalsperre inkl. Kreuzung Eckertstraße/ Köflachergasse bis Reininghausstraße bis Dezember 2020!

Großräumige Umfahrung über Gaswerkstraße / Eggenberger Allee,

bzw. Kärntner Straße - Eggenberger Gürtel.

- Zeitweise Postenregelung in der Gradnerstraße 14-66.

- In der Heinrichstraße 73 gibt es bis 14.06. eine Postenregelung von 8.15 Uhr bis 16.30 Uhr.

- In der Johann-Fux-Gasse gibt es bis zum 28.06. eine Postenregelung im Bereich Liebiggasse bis Herdergasse.

- In der Lagergasse gibt es voraussichtlich bis 28.06. eine Totalsperre im Bereich Sturzgasse bis Am Innovationspark.

- In der Liebenauer Hauptstraße gibt es einspurigen Verkehr in beide Richtungen (Bereich Autobahnunterführung bis Neudorfer Straße) mit punktueller Postenregelung bis 06.09.

- Fahrbahnumlegung und Postenregelung bis 25.07. in der Liebenauer Hauptstraße (Bereich Banngrabenweg/ Konrad-Hopferwieser-Gasse/ Wichnergasse/ Trenkgasse).

- In der Münzgrabenstraße (Bereich Liebenauer Tangente bis Brucknerstraße) gibt es stadteinwärts bis 27.09. eine Sperre. Umfahrung über C.-v.-Hötzendorfstraße; Querung Evangelimanngasse/ Harmsdorfgasse ist möglich; Zu- Abfahrt Brucknerstraße ist möglich;

- In der Prankergasse 1-31 gibt es bis 30.08. ein Fahrverbot (ausgenommen Anrainer).

- In der Puntigamer Straße (Bereich Puchstraße bis Puntigamerbrücke) kommt es bis 19.06. wegen nächtlichen Straßenarbeiten von 20 bis 6 Uhr zu Spurum- und zusammenlegungen.

- In der Schmiedgasse (Landhausgasse bis Albrechtgasse) gibt es ein Fahrverbot für Radfahrer - kontrollierte Schiebestrecke! Im Bereich Raubergasse gibt es für Radfahrer eine Wartepflicht.

- In der Stempfergasse wird bis 07.06. im Bereich Herrengasse bis Bischofplatz die Fußgängerzone saniert.

- Posten- bzw. Ampelregelung in der Wiener Straße (Bereich AVL) zwischen bis 14.06.



- Fahrgastinformationen für Bus und Bim finden Sie hier.

4. "Ultimatum" an Tierschutzverein

Dass die Situation beim Tierschutzverein "Kleine Wildtiere in großer Not" prekär ist, ist seit Jahren bekannt. Das Fazit der jüngsten Krisensitzung im Rathaus ist nun eine Art Ultimatum für den Verein: "Ideal wäre, wenn sich ein Grundstück außerhalb von Graz finden ließe", so Vizebürgermeister Mario Eustacchio, "dann würde Graz 300.000 Euro für die Übersiedelung und das Startkapital zuschießen." Bleibt der Verein aber an Ort und Stelle am Hilmteich, dann müsse er redimensioniert werden. Ursprünglich waren für die Wildtiere 4640 m² vorgesehen, mittlerweile werden mehr als 7000 verbraucht. Eustacchio: "Die Ausgangsgröße muss wieder hergestellt werden." Bei einer Online-Petition wurden indes schon mehr als 20.000 Unterschriften gesammelt. Die Suche nach einem Ersatzquartier zieht sich schon seit über zwei Jahren. Die Petition spricht sich für eine Weiterführung am Hilmteich aus.

5. Schon Pläne?



Orchester für Alle – Ihr Orchester in Bewegung

Die Harmoniemusikbesetzung der Grazer Philharmoniker spielt Opernmelodien in der Bahnhofshalle. Am Aktionstag begeben sich Berufsorchester unter dem Motto "Ihr Orchester in Bewegung" in den Hauptstädten aller Bundesländer an öffentlichen Orten und spielen auf. Die Harmoniemusikbesetzung der Grazer Philharmoniker spielt Opernmelodien im Hauptbahnhof Graz in der Bahnhofshalle. Zuhörmomente und Mitmachaktionen machen den Bahnhof zur Bühne.

WO : Hauptbahnhof

WANN : Mi., 5. Juni, 15.30-17 Uhr





Die Harmoniemusikbesetzung der Grazer Philharmoniker spielt Opernmelodien in der Bahnhofshalle. Am Aktionstag begeben sich Berufsorchester unter dem Motto "Ihr Orchester in Bewegung" in den Hauptstädten aller Bundesländer an öffentlichen Orten und spielen auf. Die Harmoniemusikbesetzung der Grazer Philharmoniker spielt Opernmelodien im Hauptbahnhof Graz in der Bahnhofshalle. Zuhörmomente und Mitmachaktionen machen den Bahnhof zur Bühne. : Hauptbahnhof : Mi., 5. Juni, 15.30-17 Uhr Summer Movies 2019

Die "Kino-Saison" auf der Murinsel ist eröffnet - bei Schlechtwetter im Cafe. Zeitgenössische Filme, Visuals und Klassiker präsentiert von OchoReSotto (dienstags) und dem Filmzentrum im Rechbauerkino (mittwochs). Vor einzelnen Vorstellungen gibt es Hintergrundinfos und Anekdoten zum Film. Am Mittwoch: Annie Hall (Der Stadt­neurotiker, 1977). Woody Allens meisterhaft geschriebene und mit inszenatorischem Feingeist inszenierte Studie über das komplizierte ­Mit- und Auseinander von Mann und Frau.

WO : Murinsel

WANN : Mi., 5. Juni, 21 Uhr





Die "Kino-Saison" auf der Murinsel ist eröffnet - bei Schlechtwetter im Cafe. Zeitgenössische Filme, Visuals und Klassiker präsentiert von OchoReSotto (dienstags) und dem Filmzentrum im Rechbauerkino (mittwochs). Vor einzelnen Vorstellungen gibt es Hintergrundinfos und Anekdoten zum Film. Am Mittwoch: Annie Hall (Der Stadt­neurotiker, 1977). Woody Allens meisterhaft geschriebene und mit inszenatorischem Feingeist inszenierte Studie über das komplizierte ­Mit- und Auseinander von Mann und Frau. : Murinsel : Mi., 5. Juni, 21 Uhr debating.society #11

Buchpräsentation mit Daniel Loick. "Kritik der Polizei" mit Beiträgen ua. von Giorgio Agamben, Rafael Behr, Kendra Briken, Didier Fassin, Sally Hadden und Vanessa Thompson. Die meisten Menschen machen im Alltag selten Bekanntschaft mit der Polizei: Höchstens durch ein gestohlenes Fahrrad oder einen Strafzettel. Sehr verbreitet ist jedoch die Überzeugung, dass die Polizei die allgemeine Sicherheit garantiert und geltendes Recht durchsetzt. Eine andere Perspektive haben Menschen, die regelmäßig mit der Polizei konfrontiert sind. In Österreich wird die Kritik aufgrund der Polizeieinsätze bei Demonstrationen oder Fußballspielen oder der Praxis des "Racial Profiling" immer lauter.

WO: Forum Stadtpark (Saloon)

WANN: Mi., 5. Juni, 19 Uhr

Nichts für Sie dabei?



Hier geht's zum Veranstaltungskalender für den Mittwoch.

6. Wenn der gute Schlaf auf sich warten lässt

Statt wunderschöner Schlaferlebnisse beschert eine Betten- und Matratzenfirma in der Grazer Plüddemanngasse ihren Konsumenten derzeit vielmehr Alpträume. Denn: Laut Informationen der Kleinen Zeitung leisteten mehrere Kunden in den letzten Monaten Anzahlungen im dreistelligen Bereich, ausgeliefert bekamen sie allerdings nichts. Stattdessen ist die Exekutive alarmiert, die Polizei hat Ermittlungen aufgenommen. "Ich kann bestätigen, dass es in dem Fall schon mehrere Geschädigte und mehrere Anzeigen gibt", heißt von Heidelinde Weghofer aus der Landespolizeidirektion Steiermark. Es sei bereits ein hoher Schaden entstanden, die Ermittlungen würden laufen. Von besagtem Unternehmen ist beim Kreditorenverband übrigens kein Insolvenzverfahren anhängig.

7. So erreichen Sie uns

Haben Sie Anregungen, Ideen, Fotos oder Videos, die Sie mit den Lesern und Usern der Kleinen Zeitung teilen wollen? Dann melden Sie sich. Wir sind unter graz@kleinezeitung.at erreichbar. Oder schreiben Sie uns auf fb.com/k leine.graz.