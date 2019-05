Facebook

Einen Blick wert: das Gewölbe der Servicestelle in der Schmiedgasse © A. W. Tengg

1. Wetter

Am Montag macht sich der Eisheilige Servatius bemerkbar: Es regnet bei bedecktem Himmel zeitweise leicht bis mäßig, am Vormittag womöglich auch stark. Später gibt es auch Niederschlagspausen mit einzelnen Aufhellungen. Der Nordwestwind weht mäßig bis lebhaft. Kühl, die Temperaturen steigen höchstens auf 11 Grad an.

Am Dienstag stehen wir weiterhin im Einflussbereich eines Tiefdruckwirbels. Bei vielen Wolken regnet es leicht bis mäßig. Am Vormittag ist es zeitweise trocken, am Nachmittag zieht neuerlich Niederschlag auf. Der Nordwind bleibt kräftig. Zu kühl für Mitte Mai: Bonifatius drückt die Höchsttemperaturen auf knapp unter 10 Grad.

2. Luftgüte und Pollenflug

Die Wettersituation sorgt für gute lufthygienische Bedingungen. Die Pollenbelastung durch Gräser und Bäume ist niedrig.

3. Verkehr & Öffis

- Alte Poststraße/Reininghausgründe: Umbau der Straßen; Verlegung von Strom-, Gas-, Fernwärme- Wasserleitungen im Bereich; Reininghausstraße bis Wetzelsdorfer Straße und Kratkystraße im Bereich Alte Poststraße bis Südbahnstraße (Totalsperre in diesem Bereich); Umfahrung in beide Fahrtrichtungen über Ersatzstraße (Reininghausgründe - Unesco-Esplanade);

Linksabbiegeverbot stadtauswärts von der Wetzelsdorfer Straße in die

Alte Poststraße (Umfahrung über Don Bosco). Zeitraum: derzeit bis 31.12.2019

- Bereich Eggenberger Straße bis Reininghausstraße: Neuverlegung einer Schienentrasse von der Eggenberger Straße bis zum Gelände der ehemaligen Hummelkaserne; Totalsperre inkl. Kreuzung Eckertstraße/ Köflachergasse bis Reininghausstraße bis Dezember 2020!

Großräumige Umfahrung über Gaswerkstraße / Eggenberger Allee,

bzw. Kärntner Straße - Eggenberger Gürtel.

- In der Andritzer Reichsstraße (Bereich Hochfeldweg) gibt es bis 24.05. eine Postenregelung.

- Zeitweise Postenregelung in der Gradnerstraße 14-66.

- In der Johann-Fux-Gasse gibt es bis zum 28.06. eine Postenregelung im Bereich Liebiggasse bis Herdergasse.

- In der Lagergasse gibt es voraussichtlich bis 28.06. eine Totalsperre im Bereich Sturzgasse bis Am Innovationspark.

- Am Lendkai werden bis 10.05. Straßenarbeiten im Bereich Ökonomiegasse bis Erich-Edegger-Steg durchgeführt.

- Fahrbahnumlegung und Postenregelung bis 25.07. in der Liebenauer Hauptstraße (Bereich Banngrabenweg/ Konrad-Hopferwieser-Gasse/ Wichnergasse/ Trenkgasse).

- In der Münzgrabenstraße (Bereich Liebenauer Tangente bis Brucknerstraße) gibt es stadteinwärts bis 27.09. eine Sperre. Umfahrung über C.-v.-Hötzendorfstraße; Querung Evangelimanngasse/ Harmsdorfgasse ist möglich; Zu- Abfahrt Brucknerstraße ist möglich;

- Von 23.04. bis 31.05. Totalsperre in der Peterstalstraße 133-197 mit Umleitung über Petersbergenstraße - Hohenrainstraße - Savenauweg - Waltendorfer Hauptstraße.

- In der Schmiedgasse (Landhausgasse bis Albrechtgasse) gibt es ein Fahrverbot für Radfahrer - kontrollierte Schiebestrecke! Im Bereich Raubergasse gibt es für Radfahrer eine Wartepflicht.

- In der Stempfergasse wird bis 07.06. im Bereich Herrengasse bis Bischofplatz die Fußgängerzone saniert.

- Posten- bzw. Ampelregelung in der Wiener Straße (Bereich AVL) zwischen 23.04. und 14.06.



- Fahrgastinformationen für Bus und Bim finden Sie hier.

4. Kampagne: So präsentiert sich Graz



"Ein Hoch auf Dich": Die Stadt Graz verpasst sich eine neue Werbe-Kampagne und will mit positiven Sprüchen und Bildern, die ins Auge stechen, auffallen. Mit diesen neuen Sujets soll das Image der Landeshauptstadt aufgebessert werden. 30.000 Euro nimmt die Stadt nun in die Hand, um die mehr als ein Dutzend Sujets an den Bushaltestellen, in den stadteigenen und in klassischen Medien zu zeigen. Die Zielgruppe: Grazer, Touristen, aber auch die eigenen Mitarbeiter. Gezeigt werden Themen und Leistungen der Stadt: das reicht vom Sozialen bis zur Wissenschaft, vom Verkehr bis zu den Menschenrechten, vom Sport bis zur Kultur.

5. Vor-Lesungen und Diskussionen am Montag



Grazer Vorlesungen zur Kunst des Schreibens

Teil I: Über die allmähliche Verfertigung der Gedanken beim Schreiben. Die Vorlesung mit Konrad Paul Liessmann widmet sich den unterschiedlichen Formen, Entstehungsbedingungen, Kontexten und Rezeptionsmöglichkeiten nichtfiktionalen Scheibens. Alles beginnt mit der Frage, was man eigentlich schreibt, wenn man schreibt. Die erste Vorlesung wird in Anschluss an Heinrich von Kleist die These stark machen, dass die Gedanken als Kern und Ziel des nichtfiktionalen Schreibens selbst erst im Prozess des Schreibens entstehen, sich verändern und ihre Gestalt und damit ihren Inhalt wechseln. Schreiben erscheint aus dieser Perspektive nicht als nachrangiger Prozess, sondern als eine Form des Denkens selbst.

WO : Literaturhaus

WANN : Mo., 13. Mai, 19 Uhr





Ausstellungseröffnung. Im Projekt "Wie geht Widerstand? Widerständisches Verhalten im 20. und 21. Jahrhundert" setzen sich sechs Schulgruppen mit Fragen, was Widerstand sein kann, welche Handlungsspielräume der/die Einzelne in diktatorischen Systemen hat oder wie der Widerstand gegen den Nationalsozialismus im Bezirk ausgesehen hat und welche Formen des Widerstands es heute gibt, auseinander.

WO : Landhaus

WANN : Mo., 13. Mai, 17 Uhr





Das Sammeln und Verwerten von Daten beeinflusst und verändert die Vorgänge einer demokratischen Öffentlichkeit und bedroht deren Voraussetzung. Olga Flor, eine der profiliertesten Autorinnen Österreichs und Bernd Thaller, Wissenschaftler an der Universität Graz, werden sich mit Datensteuerung und deren manipulativen Folgen auseinandersetzen - wissenschaftlich und literarisch. Moderation: Thomas Wolkinger.

WO: Kulturzentrum Minoriten (KULTUM Im Cubus)

WANN: Mo., 13. Mai, 19 Uhr

Lust auf mehr?



6. Zahlen rund ums Rad fahren

In Graz gibt es fleißige Helmträger, zumindest im Vergleich mit anderen Landeshauptstädten. Während etwa in St. Pölten nur zwölf und in Klagenfurt 16 Prozent der Radfahrer einen Helm trugen, sind es laut einer Erhebung des ÖAMTC in Graz immerhin 51 Prozent. In Innbruck liegt der Anteil bei über 70 Prozent. In Österreich ist der Anteil der helmtragenden Männer (40 Prozent) etwas höher als bei Frauen (36 Prozent). Zentrale Botschaft: Der Anteil an verunglückten Radfahrern ohne Helm, die schwere bis tödliche Kopfverletzungen aufwiesen, liegt bei 57 Prozent, berichtete der ÖAMTC. Bei Radfahrern, die einen Helm trugen, ist dieser Prozentsatz mit 26 Prozent deutlich geringer.

7. So erreichen Sie uns

Haben Sie Anregungen, Ideen, Fotos oder Videos, die Sie mit den Lesern und Usern der Kleinen Zeitung teilen wollen? Dann melden Sie sich. Wir sind unter graz@kleinezeitung.at erreichbar. Oder schreiben Sie uns auf fb.com/k leine.graz.