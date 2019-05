Facebook

Schönen Sonntag! © A. W. Tengg

1. Wetter

Es wird noch kälter. Am Sonntag schneit es in der Obersteiermark, während in Graz zunächst nur wenig Niederschlag fällt. Erst am späteren Nachmittag und Abend dürften auch hier Regenschauer wieder häufiger werden. Die Höchsttemperaturen erreichen lediglich 7 Grad.

Bis Montag sind die Niederschläge abgeklungen. Es bleibt trocken. Die dichten Wolken lockern aber erst am späten Nachmittag auf. Mit dem starken, teils auch stürmischen Nordwind fühlen sich die maximal 10 Grad kalt an.

2. Luftgüte und Pollenflug

Aufgrund der Witterung ist mit nur geringen Luftschadstoffbelastungen asuzugehen. Die Pollenbelastung bleibt niedrig.

3. Verkehr & Öffis

- Alte Poststraße/Reininghausgründe: Umbau der Straßen; Verlegung von Strom-, Gas-, Fernwärme- Wasserleitungen im Bereich; Reininghausstraße bis Wetzelsdorfer Straße und Kratkystraße im Bereich Alte Poststraße bis Südbahnstraße (Totalsperre in diesem Bereich); Umfahrung in beide Fahrtrichtungen über Ersatzstraße (Reininghausgründe - Unesco-Esplanade);

Linksabbiegeverbot stadtauswärts von der Wetzelsdorfer Straße in die

Alte Poststraße (Umfahrung über Don Bosco). Zeitraum: derzeit bis 31.12.2019

- Bereich Eggenberger Straße bis Reininghausstraße: Neuverlegung einer Schienentrasse von der Eggenberger Straße bis zum Gelände der ehemaligen Hummelkaserne; Totalsperre inkl. Kreuzung Eckertstraße/ Köflachergasse bis Reininghausstraße bis Dezember 2020!

Großräumige Umfahrung über Gaswerkstraße / Eggenberger Allee,

bzw. Kärntner Straße - Eggenberger Gürtel.

- In der Andritzer Reichsstraße (Bereich Hochfeldweg) gibt es bis 24.05. eine Postenregelung.

- Zeitweise Postenregelung in der Gradnerstraße 14-66.

- In der Lagergasse gibt es voraussichtlich bis 28.06. eine Totalsperre im Bereich Sturzgasse bis Am Innovationspark.

- Fahrbahnumlegung und Postenregelung bis 25.07. in der Liebenauer Hauptstraße (Bereich Banngrabenweg/ Konrad-Hopferwieser-Gasse/ Wichnergasse/ Trenkgasse).

- Von 23.04. bis 31.05. Totalsperre in der Peterstalstraße 133-197 mit Umleitung über Petersbergenstraße - Hohenrainstraße - Savenauweg - Waltendorfer Hauptstraße.

- In der Schmiedgasse (Landhausgasse bis Albrechtgasse) gibt es ein Fahrverbot für Radfahrer - kontrollierte Schiebestrecke! Im Bereich Raubergasse gibt es für Radfahrer eine Wartepflicht.

- In der Stempfergasse wird bis 07.06. im Bereich Herrengasse bis Bischofplatz die Fußgängerzone saniert.

- Posten- bzw. Ampelregelung in der Wiener Straße (Bereich AVL) zwischen 23.04. und 14.06.



- Fahrgastinformationen für Bus und Bim finden Sie hier.

4. Begrün(d)ung: Grün, Asphalt, dann wieder Grün



Nach den politischen Wirren rund um die Umsiedlung des Bauernmarkts während des Umbaus des Kaiser-Josef-Platzes steht jetzt endgültig fest: Für die Standler wird die Grünfläche beim Lichtschwert neben der Oper asphaltiert. Nach dem Sommer soll ein Rollrasen her. Das ÖVP-FPÖ-Gemeinderatsstück wird am 9. Mai so eingebracht. Das passiert gegen den Willen der fürs Straßenamt zuständigen Elke Kahr (KPÖ), die seit Montag betont: Der Rasen müsse bleiben, es brauche eine andere Lösung. Die Symbolik, eine Grünfläche zu opfern, um eine Straße nicht ganz für Autos sperren zu müssen, will Kahr nicht mittragen. Sie wird im Gemeinderat überstimmt werden. Hier finden Sie die Begrün(d)ung von Vizebürgermeister Mario Eustacchio (FPÖ).

5. Wohin am Wochenende?



Galerientage 2019

"Aktuelle Kunst in Graz". Ein Rundgang zur zeitgenössischen Bildenden Kunst. Galerien und Institutionen präsentieren sich. Auch das Kunsthaus Graz, Camera Austria und die Neue Galerie Graz beteiligen sich an diesem dreitägigen Ausstellungsparcours quer durch die Stadt, der von zahlreichen Veranstaltungen begleitet wird. Hier finden Sie das Programm für den Sonntag.

WO : Graz - Innere Stadt

WANN : So., 5. Mai





Ab 5 Jahren. Was macht der Clown, der sich vor lauter Lampenfieber nicht mehr auf die Bühne traut, der Schurke, der nicht mehr böse sein will, oder die Mama, die – genervt von ihren Kindern – einmal nicht mehr Mama sein möchte? "Siebensachen" ist eine Geschichte vieler Verwandlungen. In einer Reihe von Begegnungen widmet sich das Duo Kompanie Freispiel mit viel Bewegung, Musik und wenig Sprache dem Reisen und Loslassen. Wohin diese Reise führt, wissen wir nicht. Doch wie heißt es so schön: Der Weg ist das Ziel.

WO : FRida & freD Kindermuseum

WANN : So., 5. Mai, 16 Uhr





Eröffnung der Ausstellung von und mit Jan Böhmermann und bildundtonfabrik. Böhmermann widmet sich mit einer Realsatire der Identität der österreichischen Republik und ihrem Verhältnis zu Deutschland und fragt nach dem politischen und kulturellen Status-Quo. Die Ausstellung geht an die Substanz des Einzelnen: Die harte Passkontrolle am Eingang, die persönliche Wahl einer neuen Identität in Konfrontation zu den eigenen Vorurteilen bezüglich Klasse, Rasse oder des Geschlechts bis hin zur Auseinandersetzung mit der eigenen Spiegelung in der historischen Schuld während des rasanten Ritts durch den virtuellen Nazi-History-Themenpark gehören dazu. Das satirisch-humoristische Gedankenspiel will vorrangig zum mündigen Denken anregen und auf die politische Verantwortung eines Jeden verweisen.

WO: Künstlerhaus (Burgring 2)

WANN: So., 5. Mai, 10-18 Uhr

Lust auf mehr?



Hier geht's zum Veranstaltungskalender für den Sonntag.

6. "Mehr Grün und weniger Autos"

Schon bei der Lebensraum-Messe im März hat Stadtrat Günter Riegler (ÖVP) betont, dass es mehr Grünzonen und eine Verkehrsberuhigung im Zentrum brauche. Rund um die Debatten um die Grünfläche neben der Oper (siehe oben) und die Fußgängerzone am Lendplatz bekräftigt Riegler: "Ich bin der Überzeugung, dass wir in den inneren Bezirken mehr Fläche zum Leben brauchen." Auf längere Sicht müssten also "Parkplätze und motorisierter Individualverkehr reduziert" werden. Eine solche Veränderung sei nicht von heute auf morgen umsetzbar, schließlich brauche es Begleitmaßnahmen wie den Öffi-Ausbau. Die Verkehrsberuhigung in Graz soll auch Thema bei einigen Projekten für das Kulturjahr 2020 sein.

7. So erreichen Sie uns

Haben Sie Anregungen, Ideen, Fotos oder Videos, die Sie mit den Lesern und Usern der Kleinen Zeitung teilen wollen? Dann melden Sie sich. Wir sind unter graz@kleinezeitung.at erreichbar. Oder schreiben Sie uns auf fb.com/k leine.graz.