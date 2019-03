Facebook

Die Sonne ist ab Dienstag schon wieder da. Die Temperaturen müssen noch nachziehen © A. W. Tengg

1. Wetter

Am Dienstag kehrt die Sonne schon wieder zurück und verdrängt die Wolken. Föhnbedingt bleibt es trocken. Die Temperaturen bleiben etwas verhalten und steigen von 3 auf maximal 12 Grad.

Der Mittwoch verläuft windig, oft bewölkt und noch etwas frischer. Nach Frühtemperaturen knapp über null Grad, gehen sich tagsüber höchstens 10 Grad aus.

2. Luftgüte und Pollenflug

Durch die aktuelle Wetterlage bleiben die Luftschadstoffkonzentrationen auf einem eher niedrigen Niveau. Es gibt schwachen Flug von Birkenpollen und weiteren Baumpollen.

3. Verkehr & Öffis

- Alte Poststraße/Reininghausgründe: Umbau der Straßen; Verlegung von Strom-, Gas-, Fernwärme- Wasserleitungen im Bereich; Reininghausstraße bis Wetzelsdorfer Straße und Kratkystraße im Bereich Alte Poststraße bis Südbahnstraße (Totalsperre in diesem Bereich); Umfahrung in beide Fahrtrichtungen über Ersatzstraße (Reininghausgründe - Unesco-Esplanade);

Linksabbiegeverbot stadtauswärts von der Wetzelsdorfer Straße in die

Alte Poststraße (Umfahrung über Don Bosco). Zeitraum: derzeit bis 31.12.2019

- Bereich Eggenberger Straße bis Reininghausstraße: Neuverlegung einer Schienentrasse von der Eggenberger Straße bis zum Gelände der ehemaligen Hummelkaserne; Totalsperre inkl. Kreuzung Eckertstraße/ Köflachergasse bis Reininghausstraße bis Dezember 2020!

Großräumige Umfahrung über Gaswerkstraße / Eggenberger Allee,

bzw. Kärntner Straße - Eggenberger Gürtel.

- In der Koßgasse/ Waltendorfer Gürtel (Bereich Plüddemanngasse bis Petersgasse) kommt es wegen einer Kanalsanierung bis zum 29.03. zu Spurumlegungen.

- In der Lagergasse gibt es voraussichtlich bis 28.06. eine Totalsperre im Bereich Sturzgasse bis Am Innovationspark.

- In der Murfelder Straße sind Geh- und Radweg im Bereich Puntigamer Straße bis Hortgasse bis 29.03. gesperrt. Die Ausweichroute liegt ab der Puntigamer Brücke auf der rechten Seite.

- In der Riesstraße gibt es im Bereich Hochfeldweg ab dem 25.03. bis zum 30.04. eine Postenregelung von 8 bis 16.30 Uhr.

- In der Stempfergasse wird bis 07.06. im Bereich Herrengasse bis Bischofplatz die Fußgängerzone saniert.

- In der Triester Straße werden im Bereich Lazarettgürtel bis Lauzilgasse ab dem 08.04. zwischen 20.30 Uhr und 5.30 Uhr Asphaltierungsarbeiten in beide Fahrtrichtungen durchgeführt.

- In der Waagner-Biro-Straße im Bereich Dreierschützengasse bis HNr. 99 gibt es von 18.03. bis 18.04. eine Postenregelung von 8 bis 17 Uhr.



Fahrgastinformationen für Bus und Bim finden Sie hier.

4. Nächste Parade für saubere Luft in Graz

Zahlreiche Initiativen riefen zur zweiten "Parade für saubere Luft" auf. Sie sehen im ständig zunehmenden Autoverkehr sehen die Initiativen einen Hauptgrund für die schlechte Luftqualität in Graz. Am Dienstag wird auf einer neuen Route marschiert. Sie führt diesmal vom Schillerplatz über die Merangasse und Elisabethstraße bis zur Oper. Los geht es am Schillerplatz um 17 Uhr, die Parade soll bis 19 Uhr dauern. Neben dem Autoverkehr auf der genannten Route wird auch der öffentliche Verkehr beeinträchtigt. Betroffen sind vor allem die Buslinien 63 und 64, aber auch 31 und 39. Beim Kreuzen der Leonhardstraße kann es auch kurzzeitig zu Behinderungen für die Straßenbahnlinien 1 und 7 kommen.

5. Wohin soll es gehen?

"ja, wir sind bürger und innen ...

... schlagen bürgerliche herzen". Mit zweite liga für kunst und Kultur: "eine vielseitige schauspielerin inszeniert mit ihrem viel zu alten liebhaber, der gemeinsam mit seinem brutalen und depressiven sohn immobilien entwickelt, ein FRÜHSTÜCK, wo alle was davon haben. investorinnen können für ein super interessantes projekt gewonnen werden, der stadtraum privatsiert und der unternehmer endlich für immer und ewig in die herzen der bürgerschichten innen eingeschlossen und die schauspielerin als irgendwas mit coaching oder so beschäftigt."

WO: Parkhouse

WANN: Di. (Premiere)/Mi., 26./27. März, 20 Uhr





Kritik an der männlichen Stadt. Mit Judith Schwentner, Eva Kail, Elisabeth Kabelis-Lechner und Eva-Maria Benedikt. Der öffentliche Raum wurde traditionell hauptsächlich von Männern geplant und repräsentiert. Welche Konsequenzen das hat und wie eine gendergerechte Stadtplanung und Stadtentwicklung aussieht, darüber sprechen Referentinnen aus unterschiedlichen Disziplinen und beleuchten dieses spannende Thema aus politischer, planender und verwaltungstechnischer Perspektive.

WO: Haus der Aurchitektur

WANN: Di., 26. März, 19 Uhr





Mit zahlreichen, teils kuriosen Instrumenten im Gepäck erzählen wir Geschichten, singen von der Liebe, blicken über den heimatlichen Tellerrand und auf den Zustand der Welt, der wir noch nicht den Kuckuck aufkleben. Die Welt ist bunt und beherbergt die unterschiedlichsten Vögel. Es wird gesungen, gepfiffen, tiriliert und jubiliert, aber auch gekreischt, gekräht, gegackert und geschnattert. Genüsslich stimmt "Aniada a Noar" in dieses Grundrauschen ein.

WO: Theatercafé

WANN: Di./Mi., 26./27. März, 20 Uhr

Nichts für Sie dabei?



Hier geht's zum Veranstaltungskalender für den Dienstag.

6. Bürgercafé zum Grazer Rad- und Fußverkehr

Am Dienstag, den 26. März findet ein offenes Bürgercafé in Graz statt. Dort sollen die Ergebnisse des ersten Grazer "Bürgerkonvents" besprochen werden. Thema: der Rad- und Fußverkehr in der Stadt. Die Ausgangsfrage: Wie soll die Infrastruktur verändert werden, um den Fuß- und Radverkehr in Graz zu fördern? 115 in Graz wahlberechtigte Personen haben sich online beteiligt, abgestimmt und Lösungsvorschläge gesucht. Ein Bürgerrat hat die Vorschläge schlussendlich angeschaut und die Ergebnisse aufbereitet. Beim Bürgercafé werden die Resultate präsentiert. Aktuell läuft ein weiterer Konvent zum Thema Luftqualität in Graz und wie diese verbessert werden könnte.

WO: Gösserbräu, Neutorgasse 48

WANN: Di., 26. März, 19 Uhr



7. In Graz für Sie da

Haben Sie Anregungen, Ideen, Fotos oder Videos, die Sie mit den Lesern und Usern der Kleinen Zeitung teilen wollen? Dann melden Sie sich. Wir sind unter graz@kleinezeitung.at erreichbar. Oder schreiben Sie uns auf fb.com/k leine.graz.