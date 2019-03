Facebook

Twitter

WhatsApp

Seite per E-Mail senden

Seite drucken

Schriftgröße größer

Schriftgröße kleiner

Die Wanderausstellung am Campus der Uni Graz macht bis 28. April Physik erlebbar. Mit 20 Schautafeln wird dem Code des Universums nachgegangen © A. W. Tengg

1. Wetter

Die Wolken lockern am Donnerstag auf und es wird am Vormittag vorübergehend sonnig. Ab dem mittleren Nachmittag werden die Wolken wieder mehr. Dazu weht mäßiger Wind aus West bis Nordwest. Frühtemperaturen -2 Grad, Höchstwerte bis 14 Grad. Am Freitag können zeitweise Schauer übergreifen. Die Sonne zeigt sich zeitweise, kurze Regenschauer sind vor allem ab dem Nachmittag einzuplanen. Frühtemperaturen ab +2 Grad, Höchstwerte dann bis 15 Grad.

2. Luftgüte und Pollenflug

Es ist ein Gleichbleiben der schwachen bis mäßigen Schadstoffkonzentrationen zu erwarten. Es gibt mäßigen Baumpollenflug und schwachen Hasel- und Erlenpollenflug.

3. Verkehr & Öffis

- Alte Poststraße/Reininghausgründe: Umbau der Straßen; Verlegung von Strom-, Gas-, Fernwärme- Wasserleitungen im Bereich; Reininghausstraße bis Wetzelsdorfer Straße und Kratkystraße im Bereich Alte Poststraße bis Südbahnstraße (Totalsperre in diesem Bereich); Umfahrung in beide Fahrtrichtungen über Ersatzstraße (Reininghausgründe - Unesco-Esplanade);

Linksabbiegeverbot stadtauswärts von der Wetzelsdorfer Straße in die

Alte Poststraße (Umfahrung über Don Bosco). Zeitraum: derzeit bis 31.12.2019

- Bereich Eggenberger Straße bis Reininghausstraße: Neuverlegung einer Schienentrasse von der Eggenberger Straße bis zum Gelände der ehemaligen Hummelkaserne; Totalsperre inkl. Kreuzung Eckertstraße/ Köflachergasse bis Reininghausstraße bis Dezember 2020!

Großräumige Umfahrung über Gaswerkstraße / Eggenberger Allee,

bzw. Kärntner Straße - Eggenberger Gürtel.

- In der Koßgasse/ Waltendorfer Gürtel (Bereich Plüddemanngasse bis Petersgasse) kommt es wegen einer Kanalsanierung bis zum 29.03. zu Spurumlegungen.

- In der Lagergasse gibt es voraussichtlich bis 28.06. eine Totalsperre im Bereich Sturzgasse bis Am Innovationspark.

- In der Murfelder Straße sind Geh- und Radweg im Bereich Puntigamer Straße bis Hortgasse bis 29.03. gesperrt. Die Ausweichroute liegt ab der Puntigamer Brücke auf der rechten Seite.

- In der Stempfergasse wird bis 07.06. im Bereich Herrengasse bis Bischofplatz die Fußgängerzone saniert.

- In der Waagner-Biro-Straße im Bereich Dreierschützengasse bis HNr. 99 gibt es von 18.03. bis 18.04. eine Postenregelung von 8 bis 17 Uhr.



Fahrgastinformationen für Bus und Bim finden Sie hier.

4. 30-Prozent-Hürde für Plabutschgondel-Befragung

Die Würfel sind gefallen. ÖVP und FPÖ definieren die Spielregeln für die Volksbefragung: 30 Prozent müssen mindestens zur Plabutschgondel abstimmen, nur dann gilt das Ergebnis. Das wären rund 65.000 Personen. Ihr Vorschlag für die Fragestellung: "Soll die Stadt Graz zur besseren Erschließung der Naherholungsgebiete Plabutsch und Thalersee eine Seilbahn errichten und betreiben, die vom Stadtbezirk Eggenberg über den Plabutsch zu Thalersee führt?" Opposition fordert schnelle Befragung. Außerdem wird mit einem dringlichen Antrag gefordert, dass das Ergebnis der Abstimmung jedenfalls akzeptiert werden soll, unabhängig von der Stimmenanzahl.

5. Wohin?

Graz 2000+

Neues aus der Hauptstadt der Literatur. Symposium des Franz-Nabl-Instituts für Literaturforschung. Wer macht in Graz heute Literatur und folgt dabei welchen Traditionslinien? Wie haben sich Schreibweisen verändert? Welche neuen Strömungen haben sich entwickelt und wie wurde das Bewährte fortgesetzt? Diese Fragen werden an zwei Tagen gestellt. Ab 19 Uhr: Lesung und Gespräch. AutorInnen wurden eingeladen, in kurzen schriftlichen Statements den Zustand der Grazer Literatur(szene) im Jahr 2119 vor Augen zu führen. Mit: Günter Eichberger, Ralf B. Korte, Stefan Schmitzer, Cordula Simon und Kinga Tóth.

WO: Literaturhaus

WANN: Do., 14. März, ab 9 Uhr bzw. 19 Uhr.





Neues aus der Hauptstadt der Literatur. Symposium des Franz-Nabl-Instituts für Literaturforschung. Wer macht in Graz heute Literatur und folgt dabei welchen Traditionslinien? Wie haben sich Schreibweisen verändert? Welche neuen Strömungen haben sich entwickelt und wie wurde das Bewährte fortgesetzt? Diese Fragen werden an zwei Tagen gestellt. Ab 19 Uhr: Lesung und Gespräch. AutorInnen wurden eingeladen, in kurzen schriftlichen Statements den Zustand der Grazer Literatur(szene) im Jahr 2119 vor Augen zu führen. Mit: Günter Eichberger, Ralf B. Korte, Stefan Schmitzer, Cordula Simon und Kinga Tóth. Literaturhaus Do., 14. März, ab 9 Uhr bzw. 19 Uhr. Pop 1900-2000

Populäre Musik in der Steiermark. Eröffnung mit DJ Al Bird Sputnik (Trash Rock Archives, FM4 Schnitzelbeats). Im Fokus dieser Schau stehen steirische "Popstars" und Bands des 20. Jahrhunderts, ihre Lebensstile und -welten – und natürlich ihre Musik. Was haben die Comedian Harmonists mit der Steiermark zu tun? Welche Musikgruppe aus Gradenberg deklassierte in der österreichischen Hitparade einst sogar Elvis Presley? Und: Was war die steirische Antwort auf Woodstock?

WO: Museum für Geschichte

WANN: Do., 14. März, 19 Uhr.





Populäre Musik in der Steiermark. Eröffnung mit DJ Al Bird Sputnik (Trash Rock Archives, FM4 Schnitzelbeats). Im Fokus dieser Schau stehen steirische "Popstars" und Bands des 20. Jahrhunderts, ihre Lebensstile und -welten – und natürlich ihre Musik. Was haben die Comedian Harmonists mit der Steiermark zu tun? Welche Musikgruppe aus Gradenberg deklassierte in der österreichischen Hitparade einst sogar Elvis Presley? Und: Was war die steirische Antwort auf Woodstock? Museum für Geschichte Do., 14. März, 19 Uhr. Weltnierentag

Die Klinische Abteilung für Nephrologie der Univ.-Klinik für Innere Medizin am LKH-Univ. Klinikum Graz lädt am Weltnierentag am 14. März 2019 ein, sich bei spannenden Vorträgen der Schüler und der Experten nierenfit zu machen. Selbstverständlich stehen unsere Experten auch für Fragen zur Verfügung. Am LKH-Univ. Klinikum Graz wurden 2018 knapp 100 Nierentransplantationen erfolgreich durchgeführt, davon waren knapp 25 Prozent eine Lebendspende.

WO: Med-Uni Hörsaalzentrum (Saal D), Auenbruggerplatz 50

WANN: Do., 14. März, 13 bis 16 Uhr.

Nichts für Sie dabei?



Hier geht's zum Veranstaltungskalender für den Donnerstag.

6. Uni Graz will "European University" werden

Als Gegengewicht zu den renommierten US-Unis sollen im Rahmen des EU-Programms "Erasmus plus" die "Europäischen Hochschulen" entstehen. Zu diesen wollen auch die Uni Graz und Klagenfurt werden. 54 Bewerbungen von insgesamt mehr als 300 Hochschuleinrichtungen aus 31 Ländern sind für die Pilotphase dieses Projekts eingegangen. Mindestens drei Hochschulen oder wissenschaftliche Einrichtungen aus drei Erasmus-Ländern müssen an einem Hochschulnetzwerk beteiligt sein, das gefördert werden soll. An der Hochschulallianz "ARQUS" sind unter der Leitung der Universität Granada sieben Hochschulen beteiligt, darunter die Universität Graz. Thematisch fokussiert das Konsortium u.a. auf einen erweiterten Zugang zur Hochschulbildung, Mehrsprachigkeit im universitären Umfeld, Entrepreneurship und gesellschaftliches Engagement sowie innovatives und qualitatives Lehren und Lernen. Die Uni Graz widmet sich dem Thema Forschungsunterstützung und Förderung von Nachwuchsforschern.

7. In Graz für Sie da

Haben Sie Anregungen, Ideen, Fotos oder Videos, die Sie mit den Lesern und Usern der Kleinen Zeitung teilen wollen? Dann melden Sie sich. Wir sind unter graz@kleinezeitung.at erreichbar. Oder Sie schreiben uns auf fb.com/k leine.graz.