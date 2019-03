Facebook

Blick von der Ökonomiegasse am Lendkai auf den Uhrturm © A. W. Tengg

1. Wetter

Am Dienstag setzt sich in weiten Teilen der Steiermark mit anhaltendem Nordföhn sonniges und freundliches Wetter durch. In der zweiten Tageshälfte lockern die restlichen Wolken auf. Der Wind lässt langsam nach. Frühtemperaturen ab +1 Grad. Maxima bis 12 Grad. Für den Mittwoch kündigt sich eine schwache Störung an. Meist überwiegen von der Früh weg die Wolken und im Tagesverlauf kann es auch immer wieder ein wenig regnen. Frühtemperaturen ab +1 Grad. Die Tageshöchstwerte erreichen bis 9 Grad.

2. Luftgüte und Pollenflug

Aufgrund der Wetterbedingungen ist mit keiner wesentlichen Änderung der schwachen Schadstofkonzentrationen zu rechnen. Es gibt mäßigen Hasel- und Baumpollenflug.

3. Verkehr & Öffis

- Alte Poststraße/Reininghausgründe: Umbau der Straßen; Verlegung von Strom-, Gas-, Fernwärme- Wasserleitungen im Bereich Reininghausstraße bis Wetzelsdorfer Straße und Kratkystraße im Bereich Alte Poststraße bis Südbahnstraße (Totalsperre in diesem Bereich); Umfahrung in beide Fahrtrichtungen über Ersatzstraße (Reininghausgründe - Unesco-Esplanade);

Linksabbiegeverbot stadtauswärts von der Wetzelsdorfer Straße in die

Alte Poststraße (Umfahrung über Don Bosco). Zeitraum: derzeit bis 31.12.2019

- Bereich Eggenberger Straße bis Reininghausstraße: Neuverlegung einer Schienentrasse von der Eggenberger Straße bis zum Gelände der ehemaligen Hummelkaserne; Totalsperre inkl. Kreuzung Eckertstraße/ Köflachergasse bis Reininghausstraße bis Dezember 2020!

Großräumige Umfahrung über Gaswerkstraße / Eggenberger Allee,

bzw. Kärntner Straße - Eggenberger Gürtel.

- In der Koßgasse/ Waltendorfer Gürtel (Bereich Plüddemanngasse bis Petersgasse) kommt es wegen einer Kanalsanierung bis zum 29.03. zu Spurumlegungen.

- In der Lagergasse gibt es voraussichtlich bis 28.06. eine Totalsperre im Bereich Sturzgasse bis Am Innovationspark.

- In der Murfelder Straße sind Geh- und Radweg im Bereich Puntigamer Straße bis Hortgasse bis 29.03. gesperrt. Die Ausweichroute liegt ab der Puntigamer Brücke auf der rechten Seite.

- In der Stempfergasse wird bis 07.06. im Bereich Herrengasse bis Bischofplatz die Fußgängerzone saniert.

- In der Waagner-Biro-Straße im Bereich Dreierschützengasse bis HNr. 99 gibt es von 18.03. bis 18.04. eine Postenregelung von 8 bis 17 Uhr.



Fahrgastinformationen für Bus und Bim finden Sie hier.

4. Verkehr 2050: Graz in Zukunft

Stadt und Land denken derzeit intensiv über die automatisierte Mobilität in Graz nach. Die Fahrt geht in Richtung viel Verkehr trotz weniger Autos. Am 6. April gibt es dazu einen Bürgerdialog. 100 Teilnehmer werden gesucht. Graz müsse die Chancen der automatisierten Mobilität in Zukunft nutzen, ist sich Barbara Urban, Leiterin der Verkehrsplanungsabteilung der Stadt, sicher. Es sei denkbar, dass der Kfz-Verkehr durch die neuen Möglichkeiten abnimmt. "Oder - und das ist deutlich wahrscheinlicher -, der Kfz-Verkehr nimmt zu." Grund für diese Annahme sind Leihsysteme: Automatisierte Fahrzeuge könnten die Bewohner nach einem Ruf mittels Handy-App abholen, an den Zielort bringen und dann schon beim nächsten Kunden vorfahren. Aber: Sind besagte Wagen möglichst viel in Bewegung, sorgen sie für mehr Verkehr, brauchen jedoch kaum Stellplätze - und die Grazer können sich diese Flächen zurückerobern.

5. Wohin?

Crossfiedler

Reihe "Music Nights auf der Grazer Murinsel". Vier weltoffene Musiker kreuzen die buntesten musikalischen Einflüsse miteinander. Die Crossfiedler spinnen ihre Ideen weiter und verweben sie zu neuen, stimmigen Stücken, die auf Genregrenzen pfeifen. Wohldurchdachte Kompositionen, welche die Band ohne den nötigen Ernst, dafür mit umso größerer Spielfreude zum Besten gibt.

WO: Murinsel Café

WANN: Di., 12. März, 19.30 Uhr





Beim Cinéfête 2019 wird Graz zum 9. Mal für fünf Tage zur Filmhauptstadt. Von 11. bis 15. März findet im KIZ Royalkino das französischsprachige Filmfestival statt. Gezeigt werden fünf Filme in französischer Originalfassung mit deutschen Untertiteln. Eröffnet wird das französische Filmfestival am Dienstagabend, 12. März, mit dem Film "Voll verschleiert - Cherchez la femme". Gratistickets für den Eröffnungsabend nur bei Voranmeldung: gerald.hafner@bildung-stmk.gv.at

WO: KIZ Royal Kino

WANN: Di, 12. März, 18 Uhr.





Von Wilhelm Reich. Ein Solo mit Kammerschauspieler Gerhard Balluch. Die "Rede an den kleinen Mann" ist ein zeitlos-aktuelles Portrait des Durchschnittsmenschen mit all seinen Schwächen, Ängsten, versteckten und offen zur Schau getragenen Aggressionen. Mit schonungsloser Härte werden die immer wiederkehrenden gleichen Abläufe von Macht-, Gewalt- und Unterdrückungsmechanismen gezeigt. Trotzdem stellt Reich das Prinzip Hoffnung an das Ende seines dramatischen Monologs, die Hoffnung, dass der Mensch eines Tages noch etwas lernen wird.

WO: Schauspielhaus (Haus 3)

WANN: Di, 12. März, 19.30 Uhr.

Nichts für Sie dabei?



Hier geht's zum Veranstaltungskalender für den Dienstag.

6. Kurioses Graz: "Schmalster Radweg der Welt" bleibt

Der "schmalste Radweg der Welt" verläuft in der Grazer Technikerstraße neben der Alten Technischen Universität. Vergeben hat diesen Titel der Kopenhagener Radfahr-Experte Mikael Colville-Andersen bei einer Rundfahrt durch Graz. Jahrelang wurde der Umbau der Technikerstraße und der Gartengasse geplant - jetzt ist fix: Er kommt vorerst doch nicht. Knackpunkt sind vor allem die Autoparkplätze: Eine der beiden Autoparkspuren mit rund 20 Zonen-Parkplätzen in der Technikerstraße wäre aufgelöst worden, um mehr Platz für Fußgänger, Radfahrer und Einsatzfahrzeuge zu machen. Aus dem Büro von Verkehrstadträtin Kahr heißt es, dass die Gespräche fortgeführt werden.

7. In Graz für Sie da

Haben Sie Anregungen, Ideen, Fotos oder Videos, die Sie mit den Lesern und Usern der Kleinen Zeitung teilen wollen? Dann melden Sie sich. Wir sind unter graz@kleinezeitung.at erreichbar. Oder Sie schreiben uns auf fb.com/k leine.graz.