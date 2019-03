Facebook

Twitter

WhatsApp

Seite per E-Mail senden

Seite drucken

Schriftgröße größer

Schriftgröße kleiner

Links die Räumlichkeiten der Uni Graz, rechts der Eingang zum Club Kottulinsky in der Beethovenstraße © A. W. Tengg

1. Wetter

Der Montag verläuft bei starkem Nordföhn meist trocken, nach einem sonnigen Morgen zieht es aber auch in Graz meist zu und es bleibt bewölkt. Mit Höchstwerte bis 11 Grad wird es kälter als zuletzt. Am Dienstag setzt sich in weiten Teilen der Steiermark mit anhaltendem Nordföhn strahlend sonniges und freundliches Wetter durch. Der Wind lässt deutlich nach. In der Früh hat es frische -1 Grad. Höchstwerte bis 11 Grad.

2. Luftgüte und Pollenflug

Aufgrund der aktuellen Wetteraussichten ist mit guter Luftqualität zu rechnen. Es gibt schwachen Hasel- und Baumpollenflug.

3. Verkehr & Öffis

- Alte Poststraße/Reininghausgründe: Umbau der Straßen; Verlegung von Strom-, Gas-, Fernwärme- Wasserleitungen im Bereich Reininghausstraße bis Wetzelsdorfer Straße und Kratkystraße im Bereich Alte Poststraße bis Südbahnstraße (Totalsperre in diesem Bereich); Umfahrung in beide Fahrtrichtungen über Ersatzstraße (Reininghausgründe - Unesco-Esplanade);

Linksabbiegeverbot stadtauswärts von der Wetzelsdorfer Straße in die

Alte Poststraße (Umfahrung über Don Bosco).

Zeitraum: derzeit bis 31.12.2019

- Bereich Eggenberger Straße bis Reininghausstraße: Neuverlegung einer Schienentrasse von der Eggenberger Straße bis zum Gelände der ehemaligen Hummelkaserne; Totalsperre inkl. Kreuzung Eckertstraße/ Köflachergasse bis Reininghausstraße bis Dezember 2020!

Großräumige Umfahrung über Gaswerkstraße / Eggenberger Allee,

bzw. Kärntner Straße - Eggenberger Gürtel.

- In der Koßgasse/ Waltendorfer Gürtel (Bereich Plüddemanngasse bis Petersgasse) kommt es wegen einer Kanalsanierung bis zum 29.03. zu Spurumlegungen.

- In der Lagergasse gibt es voraussichtlich bis 28.06. eine Totalsperre im Bereich Sturzgasse bis Am Innovationspark.

- In der Murfelder Straße sind Geh- und Radweg im Bereich Puntigamer Straße bis Hortgasse bis 29.03. gesperrt. Die Ausweichroute liegt ab der Puntigamer Brücke auf der rechten Seite.

- In der Stempfergasse wird bis 07.06. im Bereich Herrengasse bis Bischofplatz die Fußgängerzone saniert.

- In der Waagner-Biro-Straße im Bereich Dreierschützengasse bis HNr. 99 gibt es von 18.03. bis 18.04. eine Postenregelung von 8 bis 17 Uhr.



Fahrgastinformationen für Bus und Bim finden Sie hier.

4. Öffi-Tickets werden teurer

Mit 1. Juli steigen wieder die Ticketpreise für steirische Öffis. Um drei Prozent wollen die steirischen Verkehrsunternehmen (nicht der Verbund) die Öffi-Tarife heuer im Schnitt anheben. Der Preis für die klassische Stundenkarte (für eine Zone) steigt um 10 Cent, jener für die Tageskarte um 20 Cent. Das Monatsticket wird um 1,40 Euro teurer, die Studienkarte (für sechs Monate) um 5,10 Euro. Die Halbjahreskarte wird um 6, die reguläre Jahreskarte um 16 Euro teurer. Der Zehner-Block wird nicht angetastet, das Freizeitticket ebenso wenig. Im Hintergrund wird an neuen Kartenmodellen gearbeitet. Eine Art Abo für sechs oder zwölf Monate soll jenen – gerade außerhalb des Großraums Graz - entgegenkommen, die nicht auf einmal mehrere Hundert Euro auf den Tisch blättern können (oder wollen).

5. Wohin?

Französisches Kinofestival

Beim Cinéfête 2019 wird Graz zum 9. Mal für fünf Tage zur Filmhauptstadt. Von 11. bis 15. März findet im KIZ Royalkino das französischsprachige Filmfestival statt. Gezeigt werden fünf Filme in französischer Originalfassung mit deutschen Untertiteln. Eröffnet wird das französische Filmfestival am Dienstagabend, 12. März, mit dem Film "Voll verschleiert - Cherchez la femme". Gratistickets für den Eröffnungsabend nur bei Voranmeldung: gerald.hafner@bildung-stmk.gv.at

Am Montag sind "Wohne lieber ungewöhnlich - C'est quoi cette famille?!" (11 Uhr) und "Der Klang von Paris - La melodie" (14 Uhr) zu sehen.

WO: KIZ Royal Kino

WANN: ab Mo., 11. März, 11 Uhr.





Beim 2019 wird Graz zum 9. Mal für fünf Tage zur Filmhauptstadt. Von 11. bis 15. März findet im KIZ Royalkino das französischsprachige Filmfestival statt. Gezeigt werden fünf Filme in französischer Originalfassung mit deutschen Untertiteln. Eröffnet wird das französische Filmfestival am Dienstagabend, 12. März, mit dem Film "Voll verschleiert - Cherchez la femme". Gratistickets für den Eröffnungsabend nur bei Voranmeldung: gerald.hafner@bildung-stmk.gv.at Am sind "Wohne lieber ungewöhnlich - C'est quoi cette famille?!" (11 Uhr) und "Der Klang von Paris - La melodie" (14 Uhr) zu sehen. KIZ Royal Kino ab Mo., 11. März, 11 Uhr. Platoo-Montag: The Ocelots

Ohne die Lehrjahre des Buskings auf Dublins Straßen wäre Glen Hansard wohl nicht zu dem Künstler gereift, der er heute ist. Doch auch die junge Musikergeneration Irlands hält die Tradition der Straßenmusik hoch, so auch die 20-jährigen Zwillinge Brandon und Ashley aus Wexford. Mit akustischen Gitarren, einer Mundharmonika und herrlichem zweistimmigen Gesang schaffen die Brüder einen simplen, puren Sound irgendwo zwischen Bob Dylan und Simon & Garfunkel.

WO: Die Scherbe

WANN: Mo., 11. März, 20.45 Uhr





Ohne die Lehrjahre des Buskings auf Dublins Straßen wäre Glen Hansard wohl nicht zu dem Künstler gereift, der er heute ist. Doch auch die junge Musikergeneration Irlands hält die Tradition der Straßenmusik hoch, so auch die 20-jährigen Zwillinge Brandon und Ashley aus Wexford. Mit akustischen Gitarren, einer Mundharmonika und herrlichem zweistimmigen Gesang schaffen die Brüder einen simplen, puren Sound irgendwo zwischen Bob Dylan und Simon & Garfunkel. Die Scherbe Mo., 11. März, 20.45 Uhr Lesung: "Im Verborgenen"

Ljuba Arnautovic liest aus ihrem Roman "Im Verborgenen". Es ist die Geschichte einer Familie im 20. Jahrhundert, welche beschreibt, wie die Kommunistin Genovefa in Österreich zur Staatsfeindin wird, gibt die Situation in der Zeit der Nationalsozialisten und der Sowjetunion, wohin sie ihre Söhne in die vermeintliche Sicherheit geschickt hat, wieder und erzählt, worüber "Tante Eva" lange nicht gesprochen hat: Wie sie in den 1940er Jahren in ihrer Wohnung im Oberkirchenrat in Wien sechs Menschen versteckt, ihnen so das Leben gerettet und sich selbst in höchste Gefahr gebracht hat.

WO: Heilandskirche (Festsaal)

WANN: Mo., 11. März, 19 Uhr

Nichts für Sie dabei?



Hier geht's zum Veranstaltungskalender für den Montag.

6. Das waren die schönsten Vierbeiner

Die schönsten Vierbeiner unterschiedlicher Rassen wurden am Wochenende bei der Internationalen Rassehundeausstellung in Graz gekürt. 2000 Hunde aus 23 Nationen waren mir ihren Besitzern bei der Hundeschau vertreten. Graz: Internationale Hundeschau

7. In Graz für Sie da

Haben Sie Anregungen, Ideen, Fotos oder Videos, die Sie mit den Lesern und Usern der Kleinen Zeitung teilen wollen? Dann melden Sie sich. Wir sind unter graz@kleinezeitung.at erreichbar. Oder Sie schreiben uns auf fb.com/k leine.graz.