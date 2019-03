Facebook

Immer mehr Frühlingsboten säumen Plätze und Wege in Graz © A. W. Tengg

1. Wetter

Freitagabend und die Nacht bringen einige Regenschauer, wobei sich der Schwerpunkt immer weiter nach Süden verschiebt. Nach Mitternacht lockert es dann überall auf. Der Samstag bringt einen Mix aus Sonnenschein und Wolken. Der Vormittag verläuft im wesentlichen trocken und sonnig, etwaige Frühnebelfelder lösen sich bald auf. Mit mäßigem Wind aus Südwest bis West nehmen Wolken und Schauerbereitschaft zu. Der Nachmittag wird zumindest kurze sonnige Abschnitte bringen. Frühtemperaturen ab 5 Grad, Höchstwerte bis 16 Grad. Der Sonntag ist in Graz ganztags wetterbegünstigt. Es ziehen zwar zeitweise dichtere Wolkenfelder durch, Regenschauer gibt es hier aber bedeutend weniger und es gehen sich auch einige Sonnenstunden aus. Frühtemperaturen um 4 Grad, Maxima bis 15 Grad.

2. Luftgüte und Pollenflug

Sämtliche Schadstoffkonzentrationen bleiben auf moderatem Niveau. Für Allergiker ist der Hasel- und Erlenpollenflug belastend.

3. Verkehr & Öffis

- Alte Poststraße/Reininghausgründe: Umbau der Straßen; Verlegung von Strom-, Gas-, Fernwärme- Wasserleitungen im Bereich Reininghausstraße bis Wetzelsdorfer Straße und Kratkystraße im Bereich Alte Poststraße bis Südbahnstraße (Totalsperre in diesem Bereich); Umfahrung in beide Fahrtrichtungen über Ersatzstraße (Reininghausgründe - Unesco-Esplanade);

Linksabbiegeverbot stadtauswärts von der Wetzelsdorfer Straße in die

Alte Poststraße (Umfahrung über Don Bosco).

Zeitraum: derzeit bis 31.12.2019

- Bereich Eggenberger Straße bis Reininghausstraße: Neuverlegung einer Schienentrasse von der Eggenberger Straße bis zum Gelände der ehemaligen Hummelkaserne; Totalsperre inkl. Kreuzung Eckertstraße/ Köflachergasse bis Reininghausstraße bis Dezember 2020!

Großräumige Umfahrung über Gaswerkstraße / Eggenberger Allee,

bzw. Kärntner Straße - Eggenberger Gürtel.

- In der Koßgasse/ Waltendorfer Gürtel (Bereich Plüddemanngasse bis Petersgasse) kommt es wegen einer Kanalsanierung bis zum 29.03. zu Spurumlegungen.

- In der Lagergasse gibt es voraussichtlich bis 28.06. eine Totalsperre im Bereich Sturzgasse bis Am Innovationspark.

- In der Murfelder Straße sind Geh- und Radweg im Bereich Puntigamer Straße bis Hortgasse bis 29.03. gesperrt. Die Ausweichroute liegt ab der Puntigamer Brücke auf der rechten Seite.

- In der Stempfergasse wird bis 07.06. im Bereich Herrengasse bis Bischofplatz die Fußgängerzone saniert.

- In der Waagner-Biro-Straße im Bereich Dreierschützengasse bis HNr. 99 gibt es von 18.03. bis 18.04. eine Postenregelung von 8 bis 17 Uhr.



Fahrgastinformationen für Bus und Bim finden Sie hier.

4. So teuer kommt ein "Ja" draußen

Aufregung um Grazer Hochzeiten: Wer außerhalb des Rathauses heiraten will, muss eine Gebühr an eine externe Agentur zahlen. Die Stadt prüft die Rechtmäßigkeit der Vorgänge derzeit, die Agentur sieht sich nur als Dienstleister. Von der Stadt selbst bekommen sie für Auswärts-Termine keinen Standesbeamten zur Seite gestellt. Die gesetzlich vorgeschriebenen Kosten für Trauungen außerhalb des Standesamtes liegen laut Verwaltungsgebühren des Bundes bei 380 Euro, hinzu kommen 54,50 Euro Bearbeitungsgebühr. Laut dem zuständigen Vizebürgemeister Mario Eustacchio laufe der Vertrag mit der Agentur noch bis 31.10.2020. Vorher könne die Stadt ohnehin nicht kündigen.

5. Wohin am Freitag-Abend

Masters of Dirt 2019

Die Freestyle Show steht für spektakuläre Stunts, Sprünge, Freestyle und Entertainment. Extremsport trifft auf großes Entertainment. Die weltbesten Freestyle-Athleten, die Fuelgirls aus England, DJ Mosaken und eine Reihe von Secret Acts werden beim Publikum für einen Adrenalinschub nach dem anderen sorgen. Die Top-Athleten des M.O.D Teams zeigen atemberaubende Showelemente und unfassbare Tricks auf BMX, Mountainbikes, FMX-Bikes, Quads, Buggys und sogar Snowmobiles.

WO: Graz, Messe/Stadthalle

WANN: Sa., 9. März, 14 und 20 Uhr.





UNIVERSITY - Semesterclubbing goes BATTLE OF FLAVORS. House vs. Rap vs. Charts vs. R'n'B: "Bei diesem Vorlesungsplan bleibt kein Studi ungeshaked. Saftige HIP HOP Beats und RNB Flows frisch serviert von DJ Lil Dirty, back to back mit fetten Chart Bangern von Antenne Steiermark DJ Markus Dietrich. Egal ob B-Boy oder Chartlover, hier kommen alle auf Ihre Kosten."

WO: Dom im Berg

WANN: Sa., 9. März, 22 Uhr





Das Kulturzentrum bei den Minoriten lädt zum alljährlichen Lesefest - Neue Texte. Zum 17. Mal werden AutorInnen vorgestellt, die im vergangenen Jahr ein Buch veröffentlicht haben oder auf die Uraufführung eines Stückes verweisen können und in Graz oder der Steiermark leben oder hier geboren sind. Auch jene Autoren und Autorinnen, die 2018 mit einem Literaturpreis ausgezeichnet wurden, sind eingeladen; als Special Guest begrüßen wir die Stadtschreiberin Kinga Tóth . Hier finden Sie die Einzelporträts und das Programm.

WO: Kulturzentrum Minoriten

WANN: Sa., 9. März, 14 bis 19.40 Uhr





- Vortrag, Lesung und Film. Wie jedes Jahr gibt es zum allgemein reichen Frauenprogramm im kunstGarten heuer am Weltfrauentag einen speziellen gendermäßigen Schwerpunkt: Den Vortrag von Eveline Thalmann und eine Lesung von Irmi Horn. Thema: Bertha von Suttner und ihre Sichtweise auf die Geschlechter.

WO: kunstGarten (Payer-Weyprecht Straße 27)

WANN: Fr., 8. März, 18.30 Uhr

6. Schutzzonen: Erste Bilanz

Für die Dreharbeiten des neuen Landkrimi-Streifens "Steirerwut" des ORF ist man noch auf der Suche nach Statisten. Am Samstag, den 9. März, ist der letzte Tag des Castings in Graz. Man suche Frauen, Männern und Kindern jeden Alters, die tageweise Lust haben mitzuspielen. Für Verpflegung und eine Aufwandsentschädigung wird gesorgt. Das Casting findet von 10 bis 13 Uhr in der Rösselmühlgasse 16 statt. Ein Zeitfenster von etwa 30 Minuten solle von den Bewerbern eingeplant werden. Und wer weiß, vielleicht steht man ja schon bald mit den Hauptdarstellern Harry Prinz und Miriam Stein vor der Linse, während man von Regisseur Wolfgang Murnberger eingewiesen wird - wenn auch ohne Text und nur im Hintergrund.

7. In Graz für Sie da

Haben Sie Anregungen, Ideen, Fotos oder Videos, die Sie mit den Lesern und Usern der Kleinen Zeitung teilen wollen? Dann melden Sie sich. Wir sind unter graz@kleinezeitung.at erreichbar. Oder Sie schreiben uns auf fb.com/k leine.graz.