Dieses Panorama sieht man immer wieder gerne - vor allem bei diesem Wetter © A. W. Tengg

1. Wetter.

Der Aschermittwoch bringt sehr sonniges Wetter, nur einige hohe Wolken ziehen durch. Am Nachmittag weht lebhafter Südwestwind. In der Früh um null Grad, am Nachmittag dann bis 15 Grad. Am Donnerstag dürfte es freundlich sein, allerdings gibt es viele hohe Wolken. Im Norden weht stürmisches Nordwestwind. Temperaturmaxima wieder milde 19 Grad.

2. Luftgüte und Pollenflug

An den Luftgütestationen werden keine Grenzwertüberschreitungen registriert. Die Belastung durch Hasel- und Erlenpollenflug ist hoch.

3. Verkehr & Öffis

- Alte Poststraße/Reininghausgründe: Umbau der Straßen; Verlegung von Strom-, Gas-, Fernwärme- Wasserleitungen im Bereich Reininghausstraße bis Wetzelsdorfer Straße und Kratkystraße im Bereich Alte Poststraße bis Südbahnstraße (Totalsperre in diesem Bereich); Umfahrung in beide Fahrtrichtungen über Ersatzstraße (Reininghausgründe - Unesco-Esplanade);

Linksabbiegeverbot stadtauswärts von der Wetzelsdorfer Straße in die

Alte Poststraße (Umfahrung über Don Bosco).

Zeitraum: derzeit bis 31.12.2019

- Bereich Eggenberger Straße bis Reininghausstraße: Neuverlegung einer Schienentrasse von der Eggenberger Straße bis zum Gelände der ehemaligen Hummelkaserne; Totalsperre inkl. Kreuzung Eckertstraße/ Köflachergasse bis Reininghausstraße bis Dezember 2020!

Großräumige Umfahrung über Gaswerkstraße / Eggenberger Allee,

bzw. Kärntner Straße - Eggenberger Gürtel.

- In der Koßgasse/ Waltendorfer Gürtel (Bereich Plüddemanngasse bis Petersgasse) kommt es wegen einer Kanalsanierung bis zum 29.03. zu Spurumlegungen.

- In der Lagergasse gibt es voraussichtlich bis 28.06. eine Totalsperre im Bereich Sturzgasse bis Am Innovationspark.

- In der Murfelder Straße sind Geh- und Radweg im Bereich Puntigamer Straße bis Hortgasse bis 29.03. gesperrt. Die Ausweichroute liegt ab der Puntigamer Brücke auf der rechten Seite.

- In der Waagner-Biro-Straße im Bereich Dreierschützengasse bis HNr. 99 gibt es von 18.03. bis 18.04. eine Postenregelung von 8 bis 17 Uhr.



Fahrgastinformationen für Bus und Bim finden Sie hier.

4. Start für Schutzzonen in Graz

Mit Mittwoch, 6. März, werden Volksgarten- und Metahofpark zur Schutzzone erklärt - bis auf Widerruf bis zu sechs Monate lang. Wie die Anrainer bei der Bürgerversammlung reagierten und warum die Polizei auch in anderen Gegenden verstärkt unterwegs ist. Die neuen Befugnisse, um dem Drogenproblem zu begegnen: "Die Polizei ist in diesem Bereich ermächtigt, einen Menschen, aufgrund von szenetypischem Verhalten oder bereits begangener Straftaten, aus der Schutzzone zu verweisen und/oder ein 30-tägiges Betretungsverbot zu verhängen", so Gerhard Lecker, Leiter der Sicherheitsabteilung der LPD Steiermark. Bei Nicht-Einhalten dieses Verbotes kann eine Strafe bis zu 500 Euro drohen. "Wir wollen damit die überwiegend junge Bevölkerung an diesen Örtlichkeiten schützen." Etwaige Abwandlungen in andere Gebiete sollen durch verstärkte Präsenz verhindert werden.

5. Alles Fasching!

Cinema Europe 2019

Kino der Regionen. Kino by MacGuffin. Angesichts der gesellschaftspolitischen Situation in der EU und den daraus resultierenden Konflikten, scheint es geboten filmische Ursachenforschung im Gestern wie Heute zu betreiben. Am Mittwoch: "Liebe und Gewalt" (L’Amour Braque), Andrzej Zulawski, FRA - 1985. Von Dostojewskis "Der Idiot" inspirierte hysterische Krimigroteske um die Rauf- und Liebeshändel eines zwischen Irrenhaus und Bankraub changierenden Trios.

WO: Atelier 12 (Münzgrabenstraße 24)

WANN: Mi., 6. März, 19.30 Uhr





Wanderausstellung von 6. März bis 28. April am Brunnenplatz vor dem Physik-Gebäude. Am Campus der Uni Graz wird Forschung erlebbar: Woraus bestehen wir? Wie funktionieren die Gesetze der Physik? Was sind die kleinsten Teilchen? Zwanzig beleuchtete Schautafeln geben einen spannenden Einblick in die Suche nach dem Ursprung des Universums. Diese hat nicht nur zu bahnbrechenden Entdeckungen, sondern hat auch zu Errungenschaften wie dem World Wide Web oder dem Touchscreen geführt.

WO: Karl-Franzens-Universität, Campus (Brunnenplatz)

WANN: 6. März bis 28. April





... Steirischen Heimatwerk: Von handbemalten Ostereiern über bestickte Weihkorbdecken bis zu kreativen steirischen Geschenksideen reicht die farbenfrohe Palette an Kunstvollem und Handgefertigtem beim traditionellen Ostermarkt in der Sporgasse.

WANN: 6. März bis 20. April

Nichts für Sie dabei?



Hier geht's zum Veranstaltungskalender für den Mittwoch.

6. So präsentierte sich die Narrenhochburg

Am Faschingsdienstag wurde Graz wieder zu einer Hauptstadt voller Narren. Tausende Narren stürmten säumten den Faschingsumzug der Kleinen Zeitung. Danach sorgte DJ Gregor Adamek im Bermudadreieck für anhaltend gute Laune. Hier finden Sie die Sieger des Umzugs, Videos und zahlreiche Schnappschüsse. Die Prämierung übernahmen unter anderem Dancing Star Willi Gabalier, die Uptown Monotones, die Sturm-Spieler Jörg Siebenhandl und Thomas Schrammel, Sylvia Baumhackl (Shopping City Seiersberg) und unsere Leser-Jurorin Claudia Fitz. Und zum Schluss noch eine stolze Zahl: 150.000 bis 200.000 Krapfen gehen allein auf das Konto von Konditor Albin Sorger.

7. In Graz für Sie da

Haben Sie Anregungen, Ideen, Fotos oder Videos, die Sie mit den Lesern und Usern der Kleinen Zeitung teilen wollen? Dann melden Sie sich. Wir sind unter graz@kleinezeitung.at erreichbar. Oder Sie schreiben uns auf fb.com/k leine.graz.