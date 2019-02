Facebook

Die nächsten Tage lassen wieder Frühlingsgefühle in Graz aufkommen © A. W. Tengg

1. Wetter

Es wird immer milder. Am Dienstag scheint durchwegs die Sonne. Es gibt aber auch hohe, am Nachmittag ein paar mittelhohe Wolkenfelder. Diese können den Sonnenschein zumindest vorübergehend trüben. Der Nordwind wird untertags stärker, am Nachmittag weht er lebhaft. Nichtsdestotrotz wird es bei Höchstwerten mit bis zu 17 Grad frühlingshaft mild. Am Mittwoch kündigt sich oft ungetrübter Sonnenschein an. Nebel gibt es kaum. Der Nordwind lässt nach. Zu Tagesbeginn hat es um null Grad. Die Temperaturen steigen auf Höchstwerte bis 17 Grad.

2. Luftgüte und Pollenflug

Der starke Wind aus nördlichen Richtungen sorgt für gute lufthygienische Bedingungen. Es kommt zu starkem Erlen- und Haselpollenflug.

3. Verkehr & Öffis

- Alte Poststraße/Reininghausgründe: Umbau der Straßen; Verlegung von Strom-, Gas-, Fernwärme- Wasserleitungen im Bereich Reininghausstraße bis Wetzelsdorfer Straße und Kratkystraße im Bereich Alte Poststraße bis Südbahnstraße (Totalsperre in diesem Bereich); Umfahrung in beide Fahrtrichtungen über Ersatzstraße (Reininghausgründe - Unesco-Esplanade);

Linksabbiegeverbot stadtauswärts von der Wetzelsdorfer Straße in die

Alte Poststraße (Umfahrung über Don Bosco).

Zeitraum: derzeit bis 31.12.2019

- Bereich Eggenberger Straße bis Reininghausstraße: Neuverlegung einer Schienentrasse von der Eggenberger Straße bis zum Gelände der ehemaligen Hummelkaserne; Totalsperre inkl. Kreuzung Eckertstraße/ Köflachergasse bis Reininghausstraße bis Dezember 2020!

Großräumige Umfahrung über Gaswerkstraße / Eggenberger Allee,

bzw. Kärntner Straße - Eggenberger Gürtel.

- In der Koßgasse/ Waltendorfer Gürtel (Bereich Plüddemanngasse bis Petersgasse) kommt es wegen einer Kanalsanierung bis zum 29.03. zu Spurumlegungen.

- In der Lagergasse gibt es voraussichtlich bis 28.06. eine Totalsperre im Bereich Sturzgasse bis Am Innovationspark.

- In der Murfelder Straße sind Geh- und Radweg im Bereich Puntigamer Straße bis Hortgasse bis 29.03. gesperrt. Die Ausweichroute liegt ab der Puntigamer Brücke auf der rechten Seite.

- Ebenfalls gesperrt ist der Puchsteg, der abgerissen wird. Fußgänger und Radfahrer müssen ab der Bertha-von-Suttner-Brücke den Geh- Radweg am linken Murufer benützen.



Fahrgastinformationen für Bus und Bim finden Sie hier.

4. Was passierte nach Volksbefragungen?

Die Volksbefragung zur Plabutschgondel soll 2020 kommen. Doch was ist in Graz nach den letzten Befragungen passiert? Seit 1945 wurden die Grazerinnen und Grazer zehn Mal um ihre Meinung gebeten. Und dann kam es doch oft anders als gedacht. Neben drei näher beschriebenen Beispielen - hier nachzulesen - wurden der Hackherlöwe (1963), der Umbau der Rathausfassade (1966), die Pyhrnautobahn durch den Plabutschtunnel (1975), die steirische Volksbefragung zur Umwelt (1990), die Grazer Verkehrspolitik (1995), ein Kunsthaus im Schloßberg (1998) und der Erhalt der Volksschule Ries (2005) thematisiert. Grundsätzlich gilt: Für eine Befragung braucht es 10.000 gesammelte Unterschriften und eine gültige Fragestellung. Wenn alles gesetzeskonform ist, muss der Gemeinderat laut Volksrechtegesetz einer Befragung zustimmen. Auch die Politik kann per Mehrheit selbst eine Volksbefragung einbringen.

5. Wohin?

5. Fine Crime Festival in Graz

Das Fine Crime Festival feiert sein fünfjähriges Bestehen. Es macht Graz tagelang zur Krimihochburg und lässt uns in der Welt der Spannungsliteratur wühlen, kurzum: es macht die Stadt zu einem riesigen Tatort. Das Programm am Dienstag: 14:30-18 Uhr Buchhandlung Moser

- Schaufenster-Happening – freier Eintritt; Lesung von Top-Krimiautoren: 14:30 Uhr - Andrea Nagele, 15:00 Uhr - Rieger&Rieger, 15:30 Uhr - Tamara Belic, 16:00 Uhr - Astrid Schilcher, 16:30 Uhr - Günter Encic, 17:00 Uhr - Nicole Stranzl, 17:30 Uhr - Robert Preis;

17:45 Uhr Rechbauer Kino - Fine Crime Krimifestival: "Taylor Sheridan Special" WO: Buchhandlung Moser/ Rechbauer Kino

WANN: Di, 26.02., ab 14.30 Uhr

Swing Perfection

Das Swing-Orchester Eddie Luis & die Gnadenlosen-XL spielt Originalarrangements aus den 30er und 40er Jahren und ladet einmal im Monat Jung und Alt zum Tanz. Diese offenen Tanzabende sollen mit professioneller Anleitung der Tanzschule Claudia Eichler und kulinarischen Kostbarkeiten des Café Schreiner im Schauspielhaus Graz nach den regulären Theateraufführungen für einen bewegten und freudigen Ausklang sorgen.

WO: Schauspielhaus (Haus 1)

WANN: Di, 26.02., ab 21.50 Uhr

Wir fressen auf…

Theater Kaendace mit einem Dramolette von Antonio Fian. Mit skurrilem Humor in rasanten Kurzszenen lenken wir den Blick auf die Flut an Vorschriften, Formularen, den Dokumentationswahn und Gouvernantenstaat, an dem wir alle ganz schön zu knabbern haben. Reinhold Kogler als "Eingreifmusiker mit Spielbeteiligung" liefert zu den 19 Kurzszenen schräge musikalische Happen.

WO: ARTist's (Schützgasse 16)

WANN: Di/Mi, 26./27.02., 19.30 Uhr

Nichts für Sie dabei?



Hier geht's zum Veranstaltungskalender für den Dienstag.

6. Pamela Anderson kommt nach Graz

Diese Woche kommt kommt Pamela Anderson zum Elevate-Festival für Musik, Kunst und politischen Diskurs nach Graz. Die Schauspielerin lässt ja seit einiger Zeit mit gesellschaftspolitischem Engagement aufhorchen. Was sie vom politischen Kurs des österreichischen Kanzlers hält, machte sie nach dessen Besuch bei Donald Trump via Twitter klar: "Trump ist stolz darauf, eine Mauer zu bauen, Kurz ist stolz darauf, die Balkan-Route geschlossen zu haben, und ich bin stolz darauf, nach Österreich zu kommen um zu zeigen, dass das nicht die Antwort auf Europas tiefgreifende Probleme ist", ließ sie die Twitter-Nutzer wissen. Das Festival findet zwischen 27. Februar und 3. März statt.

Hier gibt es alle Details zu Andersons Graz-Besuch.

7. In Graz für Sie da

