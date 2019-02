Facebook

1. Wetter

Am Donnerstag nimmt nach einem sonnigen Vormittag die Bewölkung zu. Es bleibt allerdings trocken. In der Früh starten die Temperaturen bei +1 Grad, die Höchsttemperaturen liegen bei 13 Grad. Am Freitag bringt lebhafter Nordwestwind viele Wolken. In den Morgenstunden kann es leichte Schauer geben. Frühwerte ab +3 Grad. Die Tageshöchstwerte bewegen um 12 Grad.

2. Luftgüte und Pollenflug

An den Stationen Graz-Ost Petersgasse und Graz-Süd Tiefgartenweg sowie Graz-Don Bosco werden Überschreitungen bei den Feinstaubgrenzwerten gemessen. Aktuell gibt es starken Hasel- und Erlenpollenflug.

3. Verkehr

- Ab 21. Jänner wird die Alte Poststraße zwischen der Reininghausstraße und der Wetzelsdorfer Straße gesperrt. Es gibt eine parallele Umleitungsstrecke (Reininghausgründe).

- In der Eggenberger Straße gibt es eine Sperre stadteinwärts (20 bis 5.30 Uhr), dann Umleitung über Kreisverkehr Alte Poststraße und Köflacher Gasse bis zum 8. Feber. Stadtauswärts gibt es eine Spurzusammenlegung. Totalsperre inkl. Kreuzung Eckertstraße / Köflachergasse bis Reininghausstraße ab 11.02. bis Dezember 2020.

- In der Koßgasse/ Waltendorfer Gürtel (Bereich Plüddemanngasse bis Petersgasse) kommt es wegen einer Kanalsanierung bis zum 29.03. zu Spurumlegungen.

- In der Lagergasse gibt es zwischen 28.01. und 28.06. eine Totalsperre im Bereich Sturzgasse bis Am Innovationspark.

- In der Murfelder Straße sind Geh- und Radweg im Bereich Puntigamer Straße bis Hortgasse gesperrt. Die Ausweichroute liegt ab der Puntigamer Brücke auf der rechten Seite.



Fahrgastinformationen für Bus und Bim finden Sie hier.

4. Warum in Graz wieder Bäume fallen

In Sachen Bäume macht Gerald Zaczek-Pichler, Sprecher der Holding Graz, eine Ankündigung: "Die Unwetter vom Vorjahr führen nun dazu, dass weitere Bäume in den Grazer Parks gefällt werden müssen." Bei gerätetechnischen Untersuchungen an sieben Baumriesen im Augarten wurde Kernfäule festgestellt. Auch im Stadtpark müssen sechs Bäume umgesägt werden. Ersatzpflanzungen werden durchgeführt – allein im Augarten 20 Bäume. Diese Pflanzungen finden laut Zaczek-Pichler "unabhängig von den Ersatzpflanzungen wegen Speicherkanal und Augartenbucht" statt und befinden sich auch außerhalb des Baugebietes.

5. Wohin?

impuls Festival-Finale

Ensembles der impuls Akademie präsentieren Klassiker der Neuen Musik und Arbeiten der jüngeren Komponistengeneration. Dirigiert von Ernst Kovacic, Lars Mlekusch und Peter Rundel. In der MUMUTH-Lounge um 18.45 UHr: "Neue Musik dirigieren" - Ulla Pilz im Gespräch mit Peter Rundel und Ernst Kovacic. Neben Kovacic dirigieren das große Finale Lars Mlekusch und Peter Rundel.

WO: MUMUTH (Lounge bzw. György-Ligeti-Saal)

WANN: Do, 21.02., 18.45 bzw. 19.30 Uhr

Schloßberg Rutsche

Die neueste Attraktion im Grazer Zentrum ist eröffnet. Mit 64 Metern ist sie die höchste Indoor-Rutsche der Welt. Die weiteren Eckdaten: 175 Meter Länge, ca. 40 Sekunden Rutschspaß, 25 km/h Durchschnittsgeschwindigkeit. Eine Mindesgröße von 1,30 Metern ist einzuhalten.

Die Online-Buchung auf schlossbergrutsche.at ist erst ab Montag, 25. Februar, ab 9 Uhr möglich.

WO: Schloßberg Rutsche

WANN: ab 20. Feber, täglich von 10 bis 20 Uhr





Ein Abend, der Gänsehaut verspricht! Der Grazer Reinhard Kleindl hat die Slackline beiseitegelegt und ist seiner Leidenschaft für das Geschichtenerzählen gefolgt. Stein, ein kleiner Ort auf dem Land. Und eine Dorfgemeinschaft mit einem grauenvollen Geheimnis. Die Geschichte handelt von einem entführten Top-Bankier, der offenbar der Selbstjustiz von Wutbürgern zum Opfer gefallen ist.

WO: Landesbibliothek (Veranstaltungssaal)

WANN: Do, 21.02., 19 Uhr.

6. Gehen zwei Pfaue über die Straße

Im Schloss Eggenberg sind die Pfaue eine Fotoattraktion. Wenn es ihnen zuviel wird, büxen sie aber immer wieder mal aus und unternehmen "Ausflüge" in der Umgebung. Ein Foto von unserem Leser Severin Kann zeigt: Sie halten sich dabei durchaus an die Regeln und benutzen sogar den Zebrastreifen. Hier kommen Sie zu den Schnappschüssen von ausgebüxten Pfauen - manche machen sogar rast auf Baustellen-Geländer. Spaziergänger und Anrainer sind angehalten die Tiere außerhalb des Parks nicht zu füttern.

7. In Graz für Sie da

Haben Sie Anregungen, Ideen, Fotos oder Videos, die Sie mit den Lesern und Usern der Kleinen Zeitung teilen wollen? Dann melden Sie sich. Wir sind unter graz@kleinezeitung.at erreichbar. Oder Sie schreiben uns auf fb.com/kleine.graz.