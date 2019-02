Facebook

Bei diesem Wetter kommen in Graz schon Frühlingsgefühle auf © A. W. Tengg

1. Wetter

Der Freitag verläuft in der gesamten Steiermark überwiegend sonnig und tagsüber mild. Nebel- oder Wolkenfelder gibt es kaum. Mit mäßigem Wind aus Nordwest bis Nordost steigen die Temperaturen auf bis 12 Grad an. Sonniges und frühlingshaft mildes Wetter kündigt sich für den Samstag an, etwaige Dunst- oder Nebelfelder lichten sich rasch und einige Wolken in hohen Schichten im Norden stören kaum. Frühtemperaturen um null Grad, Höchstwerte bis 13 Grad.

2. Luftgüte und Feinstaub

Die Feinstaubwerte sind wieder erhöht. Deutliche Belastungen werden an den Messstationen Graz-Don Bosco und Graz-Süd Tieffgartenweg gemessen.

3. Verkehr

- Ab 21. Jänner wird die Alte Poststraße zwischen der Reininghausstraße und der Wetzelsdorfer Straße gesperrt. Es gibt eine parallele Umleitungsstrecke (Reininghausgründe).

- In der Eggenberger Straße gibt es eine Sperre stadteinwärts (20 bis 5.30 Uhr), dann Umleitung über Kreisverkehr Alte Poststraße und Köflacher Gasse bis zum 8. Feber. Stadtauswärts gibt es eine Spurzusammenlegung. Totalsperre inkl. Kreuzung Eckertstraße / Köflachergasse bis Reininghausstraße ab 11.02. bis Dezember 2020.

- In der Koßgasse/ Waltendorfer Gürtel (Bereich Plüddemanngasse bis Petersgasse) kommt es wegen einer Kanalsanierung bis zum 29.03. zu Spurumlegungen.

- In der Lagergasse gibt es zwischen 28.01. und 28.06. eine Totalsperre im Bereich Sturzgasse bis Am Innovationspark.

- In der Murfelder Straße sind Geh- und Radweg im Bereich Puntigamer Straße bis Hortgasse gesperrt. Die Ausweichroute liegt ab der Puntigamer Brücke auf der rechten Seite.

- In der Wetzelsdorfer Straße/ Alten Poststraße gibt es im westlichen Kreuzungsbereich Nachtarbeiten mit Spurumlegung von 10.01. bis 18.01. zwischen 20 und 6 Uhr.



Fahrgastinformationen für Bus und Bim finden Sie hier.

4. Bürgerbefragung zur Plabutschgondel

Graz debattiert über das 38-Millionen-Projekt: Die Grazer ÖVP und FPÖ verkündeten, dass die Befragung zur Plabutschgondel im Frühjahr 2020 kommen soll. Zuerst sollen vor dieser aber die technischen Planungen und genaue Detailkosten vorliegen. Unklar ist hingegen, welche Mindestbeteiligung ein bindendes Ergebnis für die Politik darstellen würde. Rechtlich gesehen ist es klar: Das Ergebnis dieser Befragung ist nicht bindend. Hier kommen Sie zur Aufzeichnung der Pressekonferenz. Ohne ÖVP-FPÖ-Zustimmung, die damit in die Offensive gehen, hätte die Opposition 10.000 Unterschriften sammeln müssen, um die Befragung zu ermöglichen.

5. Sonntagsprogramm

Poetry Slam

"Dead or Alive" #4 - ein verbaler Schlagabtausch. Durch die Abende führen die Grazer Slam-Größen Christoph Steiner und Yannick Steinkellner (Landesmeister Steiermark).Professionelle SchauspielerInnen leihen verstorbenen Giganten der Literaturgeschichte Körper und Stimme, drei sehr lebendige PoetInnen schmettern ihre eigene Poesie mutig dagegen. Es kommt zum verbalen Schlagabtausch der Extraklasse! Werden die Texte der Youtube-Generation gegen die Meisterwerke vergangener Epochen bestehen können?

WO: Next Liberty

WANN: Fr, 15.02., 19 Uhr

Künstlerführung im Kunsthaus

Der Künstler Jun Yang führt durch die gleichnamige Ausstellung "Jun Yang. Der Künstler, das Werk und die Ausstellung". Seine Einzelausstellung widmet sich grundlegenden Fragen künstlerischen Arbeitens: Welche Erwartungen werden an einen Künstler/eine Künstlerin gerichtet? Wie präsentiert er/sie sich bzw. wie werden sie präsentiert? Wie sehr kann ein Künstler/eine Künstlerin aus sich selbst schöpfen und inwieweit entsteht ein "Werk" im Austausch mit anderen? Welchen Stellenwert haben Original, Unikat, Serien und Reproduktionen in der öffentlichen Wahrnehmung und auf dem Kunstmarkt?

WO: Kunsthaus (Treffpunkt: Foyer)

WANN: Fr, 15.02., 15 Uhr





Barbara Essl zeigt - für viele unbekannte - fotografische Eindrücke vom Dachstuhl des Grazer Rathauses sowie einen Auszug aus der Serie "Historische Badehäuser in Deutschland". Die Fotokünstlerin absolvierte ihre fotografische Ausbildung am SPEOS Institut in Paris. Ihr thematischer Schwerpunkt liegt in der Betrachtung des Verfalls und der in Vergessenheit geratener Orte, Figuren und Objekte. Mit unterschiedlichen Techniken der Fotografie und Malerei enthüllt sie die Einzigartigkeit ihrer Gebilde.

WO: Fotogalerie des Grazer Rathauses

WANN: bis zum 15.03., 8 bis 18 Uhr

Nichts für Sie dabei?



Hier geht's zum Veranstaltungskalender für den Freitag.

6. Alpaka-Messe in Graz

Bereits zum zweiten Mal stehen die Alpakas im Mittelpunkt einer ungewöhnlichen Messe in Graz. Die putzigen Tiere mit den großen Knopfaugen liegen derzeit schwer im Trend. Wo immer die wuscheligen Vierbeiner auftauchen, geraten Tierfreunde in Verzückung. Taschen, Kugelschreiber, Stoffe, Badelatschen - alles gibt es mittlerweile im Alpakadesign. Wer Alpakas nicht nur als Designelement schätzt, sondern auch einmal "in echt" begegnen möchte, hat ab Freitag bei der Alpaka Expo dazu Gelegenheit. Die Messe wird vom Alpakazuchtverband veranstaltet. Züchter sind dort ebenso vertreten wie Liebhaber von Alpakamode.

Wann: 15. bis 17. Februar, 10 bis 17 Uhr

Wo: Messe Congress Graz, Messeplatz 1

7. In Graz für Sie da

Haben Sie Anregungen, Ideen, Fotos oder Videos, die Sie mit den Lesern und Usern der Kleinen Zeitung teilen wollen? Dann melden Sie sich. Wir sind unter graz@kleinezeitung.at erreichbar. Oder Sie schreiben uns auf fb.com/kleine.graz.